A fővárosi tűzijáték szegedi tervezői: milliók látták a munkájukat

Minden eddiginél több pirotechnikai effekt, látványos drón és fényshow adta az augusztus 20-i ünnepségsorozat fénypontját Budapesten. A tűz és fény játékát évek óta egy szegedi születésű színész és kollégája álmodja meg. Réti Barnabás, akinek szélesebb körű ismertséget a Barátok közt című napi sorozat hozott, a mai napig elsősorban színészként dolgozik, produkciós irodájuk azonban 2019-ben elnyerte a lehetőséget, hogy megtervezzék a fővárosi ünnepi show-t. A Covid miatti kihagyás miatt ez volt az ötödik projektjük, így már nagy rutinnal álltak neki kitalálni, milyen legyen a minden eddiginél grandiózusabb látványelőadás. Hogy ez hogyan sikerült, a helyszínen sok százezren, a tévéképernyőkön keresztül pedig milliók láthatták, Barnabás most lapunknak a show kulisszatitkairól beszélt.

A tűzijáték és fényshow hosszú hónapok tervezőmunkájának eredménye volt. Fotó: MTI/Máthé Zoltán

Többszáz ember dolgozott a grandiózus show-n

– Több mint 45 ezer különálló, megkülönböztethető pirotechnikai effektet lehetett látni az égen, melyeket 9 helyszínen álló uszályokról, illetve 65 kisebb pontonról lőttek fel. A Szabadság, Erzsébet és Margit hidakra is telepítettünk tűzijátékot, összesen 500 indítási pont volt - sorolta a tűzijáték adatait Réti Barnabás. - A műszaki tervezésben 20 fő, míg a fizikai telepítésben és lövésben további 70 tapasztalt pirotechnikus vett részt. Tovább száz ember pedig az úszóművek összeszerelésén, daruzásán, vízre helyezésén, és a vízen való mozgatásán dolgozott – tette hozzá. Mindezt kiegészítette mindegy 800 drón, illetve a fényfestések és a lézershow, ezen látványokon létrehozásán további többszáz szakember dolgozott.

A Budapest Playhouse társvezetője lapunknak elárulta, a megrendelő idén minden eddiginél nagyobb show-t kért. Ezen túl azt is meghatározták, hogy Szent István koronázásától a szentté avatásáig tartó időszakot mesélje el. Ezen belül azonban a művészeti koncepció és a dramaturgia a csapatára volt bízva.

Több programot is megterveznek, ezek közül választják ki, mit mutassanak be

– Jól bevált sémánk, hogy mindig van egy harci, egy melankolikusabb nemzeti, egy líraibb és egy katarzis tétel. Ezeket találjuk ki, melyik hogyan épüljön fel, illetve a hozzá rendelt látványelemeket is megtervezzük. Általában 3-5 show-t tervezünk meg, ezek közül választják ki, melyik valósuljon meg. Érdekesség, hogy évek óta próbálkozunk például élő előadást vagy performanszt is beleépíteni a dramaturgiába, de végül mindig a drón, fényfestés és narráció kombinációt választják, ezek egészítik ki a tűzijátékot – mesélte Barnabás.