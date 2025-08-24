1 órája
A fővárosi tűzijáték szegedi tervezői: milliók látták a munkájukat
A szegedi születésű Réti Barnabás és csapata munkája volt idén is a fővárosi ünnepi show. Hogy hogyan tervezték meg és kivitelezték minden idők legnagyobb tűzijátékát, arról lapunknak mesélt.
Minden eddiginél több pirotechnikai effekt, látványos drón és fényshow adta az augusztus 20-i ünnepségsorozat fénypontját Budapesten. A tűz és fény játékát évek óta egy szegedi születésű színész és kollégája álmodja meg. Réti Barnabás, akinek szélesebb körű ismertséget a Barátok közt című napi sorozat hozott, a mai napig elsősorban színészként dolgozik, produkciós irodájuk azonban 2019-ben elnyerte a lehetőséget, hogy megtervezzék a fővárosi ünnepi show-t. A Covid miatti kihagyás miatt ez volt az ötödik projektjük, így már nagy rutinnal álltak neki kitalálni, milyen legyen a minden eddiginél grandiózusabb látványelőadás. Hogy ez hogyan sikerült, a helyszínen sok százezren, a tévéképernyőkön keresztül pedig milliók láthatták, Barnabás most lapunknak a show kulisszatitkairól beszélt.
Többszáz ember dolgozott a grandiózus show-n
– Több mint 45 ezer különálló, megkülönböztethető pirotechnikai effektet lehetett látni az égen, melyeket 9 helyszínen álló uszályokról, illetve 65 kisebb pontonról lőttek fel. A Szabadság, Erzsébet és Margit hidakra is telepítettünk tűzijátékot, összesen 500 indítási pont volt - sorolta a tűzijáték adatait Réti Barnabás. - A műszaki tervezésben 20 fő, míg a fizikai telepítésben és lövésben további 70 tapasztalt pirotechnikus vett részt. Tovább száz ember pedig az úszóművek összeszerelésén, daruzásán, vízre helyezésén, és a vízen való mozgatásán dolgozott – tette hozzá. Mindezt kiegészítette mindegy 800 drón, illetve a fényfestések és a lézershow, ezen látványokon létrehozásán további többszáz szakember dolgozott.
A Budapest Playhouse társvezetője lapunknak elárulta, a megrendelő idén minden eddiginél nagyobb show-t kért. Ezen túl azt is meghatározták, hogy Szent István koronázásától a szentté avatásáig tartó időszakot mesélje el. Ezen belül azonban a művészeti koncepció és a dramaturgia a csapatára volt bízva.
Több programot is megterveznek, ezek közül választják ki, mit mutassanak be
– Jól bevált sémánk, hogy mindig van egy harci, egy melankolikusabb nemzeti, egy líraibb és egy katarzis tétel. Ezeket találjuk ki, melyik hogyan épüljön fel, illetve a hozzá rendelt látványelemeket is megtervezzük. Általában 3-5 show-t tervezünk meg, ezek közül választják ki, melyik valósuljon meg. Érdekesség, hogy évek óta próbálkozunk például élő előadást vagy performanszt is beleépíteni a dramaturgiába, de végül mindig a drón, fényfestés és narráció kombinációt választják, ezek egészítik ki a tűzijátékot – mesélte Barnabás.
Miután megvan az elfogadott forgatókönyv, a show-ért felelős különböző szekciók javaslatokat tesznek, hogyan lehet azokat kivitelezni, illetve elkészülnek a látványtervek.
– Ilyenkor a megrendelő még mindig kérhet módosításokat. Idén például életfát terveztünk a drónokkal megjeleníteni, végül azonban angyal lett helyette – árulta el Réti Barnabás. A végleges látványtervek után következett a számítógépes szimuláció: mindig a ritmusra programozzák az effekteket.
A tűzijáték egy kicsit mindig zsákbamacska
– A pirotechnika kivételével mindent le tudunk próbálni élesben, ezt az előző napokban már sokan szokták nézni éjszaka. A tűzijáték esetében azonban sok a bizonytalanság: szélcsendben például, ami most is volt, túl nagy füst marad a területen, de az is előfordul, hogy nem az van a dobozban, mint amire számítunk. Mindezek miatt én még sosem voltam teljesen elégedett a végeredménnyel, amit nyilván én is csak augusztus 20-án este látott – nevetett a szegedi színész, aki azonban tisztában van azzal, hogy az az ő maximalizmusáról szól. A nézők ugyanis mindig pozitív visszajelzéseket adnak.
– A célunkat pedig, hogy a történetet megfelelően elmeséljük a művészet eszközeivel, és ezzel ugyanolyan katarzist váltsunk ki a nézőkből, mint egy színházi előadással, remélem, mindig elérjük – tette hozzá.
Nyolcszézezren látták élőben a nemzeti ünnep fénypontját
A Magyar Turisztikai Ügynökség rendelkezésére álló mobilcella adatok alapján közel egyébként 800 ezren nézték a rakpartokon és azok környékén a show-t, több mint 12 százalékkal többen, mint tavaly. A mobiltelefonnal rendelkező nemzetközi vendégek száma megközelítette a 140 ezret, ami azt mutatja, hogy egyre nagyobb a nemzetközi érdeklődés is az év legnagyobb magyar látványossága iránt. Ezt egyébként az elismerések is mutatják. Réti Barnabás elárulta: eddig három világversenyen nyertek már nemzetközi díjat az államalapítás ünnepének show-jával.
