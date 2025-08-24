augusztus 24., vasárnap

Látvány

1 órája

A fővárosi tűzijáték szegedi tervezői: milliók látták a munkájukat

Címkék#drónshow#tűzijáték#Augusztus 20

A szegedi születésű Réti Barnabás és csapata munkája volt idén is a fővárosi ünnepi show. Hogy hogyan tervezték meg és kivitelezték minden idők legnagyobb tűzijátékát, arról lapunknak mesélt.

Timár Kriszta

Minden eddiginél több pirotechnikai effekt, látványos drón és fényshow adta az augusztus 20-i ünnepségsorozat fénypontját Budapesten. A tűz és fény játékát évek óta egy szegedi születésű színész és kollégája álmodja meg. Réti Barnabás, akinek szélesebb körű ismertséget a Barátok közt című napi sorozat hozott, a mai napig elsősorban színészként dolgozik, produkciós irodájuk azonban 2019-ben elnyerte a lehetőséget, hogy megtervezzék a fővárosi ünnepi show-t. A Covid miatti kihagyás miatt ez volt az ötödik projektjük, így már nagy rutinnal álltak neki kitalálni, milyen legyen a minden eddiginél grandiózusabb látványelőadás. Hogy ez hogyan sikerült, a helyszínen sok százezren, a tévéképernyőkön keresztül pedig milliók láthatták, Barnabás most lapunknak a show kulisszatitkairól beszélt.

Budapest a magasból, az augusztus 20-ai tűzijáték és fényshow a magasból
 A tűzijáték és fényshow hosszú hónapok tervezőmunkájának eredménye volt. Fotó: MTI/Máthé Zoltán

Többszáz ember dolgozott a grandiózus show-n

– Több mint 45 ezer különálló, megkülönböztethető pirotechnikai effektet lehetett látni az égen, melyeket 9 helyszínen álló uszályokról, illetve 65 kisebb pontonról lőttek fel. A Szabadság, Erzsébet és Margit hidakra is telepítettünk tűzijátékot, összesen 500 indítási pont volt - sorolta a tűzijáték adatait Réti Barnabás. - A műszaki tervezésben 20 fő, míg a fizikai telepítésben és lövésben további 70 tapasztalt pirotechnikus vett részt. Tovább száz ember pedig az úszóművek összeszerelésén, daruzásán, vízre helyezésén, és a vízen való mozgatásán dolgozott – tette hozzá. Mindezt kiegészítette mindegy 800 drón, illetve a fényfestések és a lézershow, ezen látványokon létrehozásán további többszáz szakember dolgozott. 

A Budapest Playhouse társvezetője lapunknak elárulta, a megrendelő idén minden eddiginél nagyobb show-t kért. Ezen túl azt is meghatározták, hogy Szent István koronázásától a szentté avatásáig tartó időszakot mesélje el. Ezen belül azonban a művészeti koncepció és a dramaturgia a csapatára volt bízva. 

Több programot is megterveznek, ezek közül választják ki, mit mutassanak be

– Jól bevált sémánk, hogy mindig van egy harci, egy melankolikusabb nemzeti, egy líraibb és egy katarzis tétel. Ezeket találjuk ki, melyik hogyan épüljön fel, illetve a hozzá rendelt látványelemeket is megtervezzük. Általában 3-5 show-t tervezünk meg, ezek közül választják ki, melyik valósuljon meg. Érdekesség, hogy évek óta próbálkozunk például élő előadást vagy performanszt is beleépíteni a dramaturgiába, de végül mindig a drón, fényfestés és narráció kombinációt választják, ezek egészítik ki a tűzijátékot – mesélte Barnabás.

Miután megvan az elfogadott forgatókönyv, a show-ért felelős különböző szekciók javaslatokat tesznek, hogyan lehet azokat kivitelezni, illetve elkészülnek a látványtervek. 

– Ilyenkor a megrendelő még mindig kérhet módosításokat. Idén például életfát terveztünk a drónokkal megjeleníteni, végül azonban angyal lett helyette – árulta el Réti Barnabás. A végleges látványtervek után következett a számítógépes szimuláció: mindig a ritmusra programozzák az effekteket.

A tűzijáték egy kicsit mindig zsákbamacska

– A pirotechnika kivételével mindent le tudunk próbálni élesben, ezt az előző napokban már sokan szokták nézni éjszaka. A tűzijáték esetében azonban sok a bizonytalanság: szélcsendben például, ami most is volt, túl nagy füst marad a területen, de az is előfordul, hogy nem az van a dobozban, mint amire számítunk. Mindezek miatt én még sosem voltam teljesen elégedett a végeredménnyel, amit nyilván én is csak augusztus 20-án este látott – nevetett a szegedi színész, aki azonban tisztában van azzal, hogy az az ő maximalizmusáról szól. A nézők ugyanis mindig pozitív visszajelzéseket adnak. 

–  A célunkat pedig, hogy a történetet megfelelően elmeséljük a művészet eszközeivel, és ezzel ugyanolyan katarzist váltsunk ki a nézőkből, mint egy színházi előadással, remélem, mindig elérjük – tette hozzá.

Nyolcszézezren látták élőben a nemzeti ünnep fénypontját

A Magyar Turisztikai Ügynökség rendelkezésére álló mobilcella adatok alapján közel egyébként 800 ezren nézték a rakpartokon és azok környékén a show-t, több mint 12 százalékkal többen, mint tavaly. A mobiltelefonnal rendelkező nemzetközi vendégek száma megközelítette a 140 ezret, ami azt mutatja, hogy egyre nagyobb a nemzetközi érdeklődés is az év legnagyobb magyar látványossága iránt. Ezt egyébként az elismerések is mutatják. Réti Barnabás elárulta: eddig három világversenyen nyertek már nemzetközi díjat az államalapítás ünnepének show-jával. 

 

