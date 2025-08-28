Hátborzongató urbex helyszín: nem mindenki mer belépni, szellemvasút az erdő mélyén – galériával, videóval

A hegy lábánál egy elhagyatott épület, egy rozsdaette vasmonstrum enyészik. Egykor emberek sokaságát szállították a magasba, ma már csak a szél süvít át a kihalt kabinokon. Egy különleges urbex helyszín, egy elfeledett kabinos felvonó bújik meg az erdő szélén, amit csak azok ismernek, akik nem félnek átlépni a kerítés résein. A falak és a kihalt vezérlő titokzatos látogatók nyomait őrzik.

Rengeteg urbex rajongó hagyott már nyomot maga után az erdőszéli, elhagyatott felvonó állomáson. Fotók: Koós Kata

Elfeledve, de nem üresen: kabinok, matracok, titkos látogatók

A rozsda lassan felfalja a gépeket, a méretes sodronykötelek felcsévélve pusztulnak a sarokban. Az irányítófülke, ahol valaha operátorok figyelték az utasokat, ma már csak egy graffitikkel telepingált koporsó, benne két matrac, valakik rendszeresen ott alhatnak. A helyiek elmondták, fiatalok járnak oda bandázni, sokak szerint főképp éjszakai bátorságpróbák színtere lett a szellemvasút-állomás. Az egyik kabin úgy vesztegel a helyén, mintha csak most állt volna meg. Bent a korlátok, a padok, a kapaszkodók, mind ott vannak. Csak az emberek hiányoznak.

Az omladozó falakat szinte teljesen ellepték az alkotások vagy pusztítások, ki hogyan értelmezi. Nevek, szimbólumok, szövegek, firkák. Sokan hagytak nyomot a helyszínen. Az egész, pusztuló felvonó állomás vibrál a feszültségtől: mintha valami még mindig ott lappangana a sötét sarkokban.