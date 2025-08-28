augusztus 28., csütörtök

Ágoston névnap

Elhagyatottság

3 órája

Hátborzongató urbex helyszín: nem mindenki mer belépni, szellemvasút az erdő mélyén – galériával, videóval

Címkék#drótkötél#Urbex#elhagyatott épületek#elhagyatott hely#erdőszél#Szellemvasút#felfedezés#borzongás#felvonó

Mintha csak a következő utasra várna, úgy vesztegel az elhagyatott felvonó állomás lepusztult kabinja az erdő szélén. A hátborzongató urbex helyszín falai és irányítófülkéje is arról árulkodik, hogy a drótkötél felvonó üres ugyan, de korántsem elhagyatott. A matracok a vezérlőben titokzatos éjszakai látogatókat sejtetnek. Vajon kik látogathatják?

Koós Kata

A hegy lábánál egy elhagyatott épület, egy rozsdaette vasmonstrum enyészik. Egykor emberek sokaságát szállították a magasba, ma már csak a szél süvít át a kihalt kabinokon. Egy különleges urbex helyszín, egy elfeledett kabinos felvonó bújik meg az erdő szélén, amit csak azok ismernek, akik nem félnek átlépni a kerítés résein. A falak és a kihalt vezérlő titokzatos látogatók nyomait őrzik. 

Urbex a felvonó állomáson.
Rengeteg urbex rajongó hagyott már nyomot maga után az erdőszéli, elhagyatott felvonó állomáson. Fotók: Koós Kata

Elfeledve, de nem üresen: kabinok, matracok, titkos látogatók

A rozsda lassan felfalja a gépeket, a méretes sodronykötelek felcsévélve pusztulnak a sarokban. Az irányítófülke, ahol valaha operátorok figyelték az utasokat, ma már csak egy graffitikkel telepingált koporsó, benne két matrac, valakik rendszeresen ott alhatnak. A helyiek elmondták, fiatalok járnak oda bandázni, sokak szerint főképp éjszakai bátorságpróbák színtere lett a szellemvasút-állomás. Az egyik kabin úgy vesztegel a helyén, mintha csak most állt volna meg. Bent a korlátok, a padok, a kapaszkodók, mind ott vannak. Csak az emberek hiányoznak. 

Az omladozó falakat szinte teljesen ellepték az alkotások vagy pusztítások, ki hogyan értelmezi. Nevek, szimbólumok, szövegek, firkák. Sokan hagytak nyomot a helyszínen. Az egész, pusztuló felvonó állomás vibrál a feszültségtől: mintha valami még mindig ott lappangana a sötét sarkokban.

Elhagyatott felvonó állomás

Fotók: Koós Kata

Merészség kell, nem kulcs – az urbex etikett nyomában

Nem kell hegymászó felszerelés, sem titkos térkép ahhoz, hogy bárki eljusson a különleges urbex helyszínre a hegy lábánál, de jó adag merészség és egy tele tank benzin nem árt. Az érdeklődő kalandoroknak észak felé érdemes elindulniuk. Az aranyszabály az elhagyatott drótkötél felvonó esetében is ugyanaz, mint bármely más urbex helyszín esetében: mindent a szemnek, semmit a kéznek. 

A civilizáció elfeledett zugaiban való kalandozás művészetének célja nem az elhagyatott helyek rombolása vagy a zsákmányszerzés, hanem a tiszteletteljes jelenlét és – a sokszor meglehetősen hátborzongató – élményszerzés a feledés peremvidékein.

 

 

