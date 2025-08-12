1 órája
A Tisza partjának elfeledett óriása, ma már csak egy hátborzongató romhalmaz
A Tisza partján álló, egykor modern és pezsgő életű újszegedi épület ma már csak árnyéka régi önmagának.
A Tisza partján, Újszeged csendes oldalán, a fák árnyékában megbújva áll egy különös, évek rágta épület. Egykor pezsgő élet helyszíne volt a folyóparti komplexum, most az enyészet vette át a helyét. Ezt örökítette meg a Dragon Urbex - Eltűnő szépségeink a múlt árnyékában nevű Facebook-oldal.
A Tisza-parti szellemépület múltja és pusztulása
Az egykori újszegedi Nemzetközi Camping főépülete 1967-ben épült Novák István és Illés Lajos tervei alapján, a Tisza partján. Eredeti formájában két kubusos tömegből állt, amelyeket teraszrendszer kötött össze, és a kora modern építészet stílusjegyeit viselte. A lábakra állított szerkezet egyszerre szolgált árvízvédelmi és építészeti célt. Az évek során az épület több funkcióváltáson ment keresztül: 1971-ben a Hidrometeorológiai Központ és Mederőrfelügyelőség, 1979-től pedig a Szegedi Vízügyi SE evezőstelepe működött benne. Mindkét időszakban történt átalakítás, például ráépítések és földszinti befalazások, amelyek fokozatosan megváltoztatták az eredeti karaktert.
A Tisza-parti szellemépület múltja és pusztulásaFotók: Dragon Urbex - Eltűnő szépségeink a múlt árnyékában
1996-ban magánkézbe került, és apartmanházzá kívánták alakítani, de a munkálatok feltehetően forráshiány miatt félbemaradtak, így az épület évtizedek óta üresen áll. Ma már csak a rozsdás korlátok, a repedezett falak és a benőtt beton emlékeztet arra, hogy itt egykor élet volt.
Nem ez az egyetlen elhanyagolt épület Szegeden
Pár hete írtunk arról, hogy vandálok gyalázták meg és fosztották ki a város egyik leghíresebb családjának sírhelyét. Betört sírok, megrongált padló, felfeszített koporsók. Ez a sokkoló látvány fogadja mindazokat, akik belesnek a Reök-kripta belsejébe a Református és evangélikus temetőben.
De szerte a vármegyében is több helyen találni az Urbex-kedvelők számára kincset érő lelőhelyeket. Itt van például ez a villa, amiről a napokban írtunk, szívszorító fotókon mutattuk be egy tanya sorsát is. A témában további érdekes cikkek pedig ide kattintva érhetők el.
Mi is az urbex?
Az URBEX, vagyis az urban exploration nemcsak kaland, hanem dokumentáció. Az elhagyott helyek bejárása lehetőséget ad arra, hogy megőrizzük azokat a történeteket, amelyeket a történelemkönyvek nem írnak le. Az ilyen tanyák sorsán keresztül az alföldi vidék átalakulását, a falvak elnéptelenedését és a hagyományos életmód lassú eltűnését követhetjük nyomon. A képek mindezt érzékletesen mutatják be: a természet visszahódítja, amit az ember egykor megművelt.
Akár milliók is múlhatnak rajta, így készülhetsz a 3 százalékos lakáshitelre még szeptember előtt
Ezekben a helyzetekben a rendőr azonnal elviheti a kocsidat