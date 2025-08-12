A Tisza partjának elfeledett óriása, ma már csak egy hátborzongató romhalmaz

1996-ban magánkézbe került, és apartmanházzá kívánták alakítani, de a munkálatok feltehetően forráshiány miatt félbemaradtak, így az épület évtizedek óta üresen áll. Ma már csak a rozsdás korlátok, a repedezett falak és a benőtt beton emlékeztet arra, hogy itt egykor élet volt.

Nem ez az egyetlen elhanyagolt épület Szegeden

Pár hete írtunk arról, hogy vandálok gyalázták meg és fosztották ki a város egyik leghíresebb családjának sírhelyét. Betört sírok, megrongált padló, felfeszített koporsók. Ez a sokkoló látvány fogadja mindazokat, akik belesnek a Reök-kripta belsejébe a Református és evangélikus temetőben.

