Dám és őz az itatónál

51 perce

Amikor a szárazság békét teremt: őzbak és dámszarvas osztozik a vízen

Újabb ritka pillanatok az ásotthalmi tanyáról. Egy vadkamerás felvétel mutatja meg a ritka pillanatot: egy őzbak és egy dámszarvas békésen osztozik az itatón a szárazság közepette. A Tanyaőrség videója bepillantást enged a természet mindennapjaiba.

Arany T. János

Egy rövid, de annál izgalmasabb vadkamerás felvétel keltette fel a természetkedvelők figyelmét a minap: a Tanyaőrség YouTube-csatornáján Szeles találkozik az őzbakkal címmel közzétett videóban a nézők szemtanúi lehetnek egy ritka és feszültséggel teli pillanatnak.

Egy őzbak és a dámszarvasok találkoztak az ásotthalmi itatónál.
Újabb különleges vadkamerás felvétel az ásotthalmi tanyáról: egy őzbak és dámszarvas ritka találkozása az itatónál. Fotó: Tanyaőrség/YouTube

Nem ez az első különleges vadkamerás felvétel

Nem ez az első felvétel, amit Balog Attila, a csatorna kezelője, a kamera tulajdonosa megosztott velünk. A dámborjút bemutató első videó előtt még 2024 júliusában egy aranysakál-családot csalt a nagy hőség és szárazság Attila vaditatójához.

Őzbak és dámszarvas szemtől szemben

A mostani jelenet, a különös találkozás, egy csendes, szárazságtól sújtott tisztáson játszódik. Szeles, a borjú és a dámszarvas tehén az itató közelében álldogálnak, amikor megérkezik az őzbak. A tehén bizalmatlanul közelít, ezért a bak nagyot kerülve közelíti meg az itatót. Az őz jellemzően elővigyázatosabb, és elsőként mérlegeli, mennyire jelent veszélyt a másik faj. A dám is óvatos, de kevésbé hajlamos pánikszerű menekülésre.

Ásotthalmi tanyaőrség és a természet titkos pillanatai

 A képkockákon minden apró részlet a természet jelenlegi állapotáról mesél: a háttér tompa zöldje, a kopár, repedezett talaj és a szűkös növényzet mind a hosszú hetek óta tartó csapadékhiány jelei. A szárazság nemcsak a növényzetet, hanem az állatok viselkedését is formálja: a megszokott távolságtartás helyett a létfontosságú víz és táplálék közelsége ideiglenes fegyverszünetre készteti őket.

A víz életmentő szerepe

A természetben ritka, hogy két, különböző habitusú faj – mint a robusztusabb, méltóságteljesebb dámvad és a karcsú, villás agancsú őz – ilyen közel kerüljön egymáshoz konfliktus nélkül. A száraz időszak azonban átírja a szabályokat: az ösztönök és a versengés mögé most a túlélés parancsa kerül. A Tanyaőrség felvétele nem csupán egy kedves állati találkozás krónikája, sokkal inkább ablak egy olyan világra, ahol a természet törvényei folyton alkalmazkodnak az időjáráshoz, és ahol még az ősi rivalizálás is képes meghajolni a víz utáni közös vágy előtt.

 

