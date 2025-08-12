Így gyógyulnak a szentesi mentőközpont lakói, a látvány garantáltan megolvasztja a szíved – galériával, videóval

A Szentesi Természet - és Vadvédelmi Mentőközpont Alapítvány a Magyarországon vadon élő állatok, mit például a róka, a nyest, a mókus, a vidra, a borz, az őz, a szarvas és vadmadarak, mentésével, gyógyításával, majd a természetbe való visszaengedésével foglalkozik.

Háromszáz kilométeres körzetben végeznek mentéseket.

A szentesi vadvédelmi mentőközpont olyan, mint egy mini vadaspark. Fotó: Kovács Erika

A közösségi oldalukon mindig vannak híreik

A vadvédelmi központ életéről a Facebook-oldalukon juthatunk hírekhez, ott láthatjuk azt az emberfeletti munkát, amit a nap 24 órájában végeznek.

A vadvédelmi mentőközpont névadót is rendezett

A szentesi központot nagyon szeretik a gyerekek és a felnőttek is, sokan járnak oda önkéntes munkát végezni. Mi legutóbb akkor jártunk ott, amikor a kis alpaka baba névadója volt. A bébi a Kormos nevet kapta.