2 órája
Így gyógyulnak a szentesi mentőközpont lakói, a látvány garantáltan megolvasztja a szíved – galériával, videóval
A szentesi vadvédelmi mentőközpont olyan, mint egy mini vadaspark, csak éppen változó lakókkal. A felnőttek és a gyerekek egyaránt szeretik a létesítményt, sokan segítik a munkáját. A vadvédelmi mentőközpont oázis a magasházak között.
A Szentesi Természet - és Vadvédelmi Mentőközpont Alapítvány a Magyarországon vadon élő állatok, mit például a róka, a nyest, a mókus, a vidra, a borz, az őz, a szarvas és vadmadarak, mentésével, gyógyításával, majd a természetbe való visszaengedésével foglalkozik.
Háromszáz kilométeres körzetben végeznek mentéseket.
A közösségi oldalukon mindig vannak híreik
A vadvédelmi központ életéről a Facebook-oldalukon juthatunk hírekhez, ott láthatjuk azt az emberfeletti munkát, amit a nap 24 órájában végeznek.
A vadvédelmi mentőközpont névadót is rendezett
A szentesi központot nagyon szeretik a gyerekek és a felnőttek is, sokan járnak oda önkéntes munkát végezni. Mi legutóbb akkor jártunk ott, amikor a kis alpaka baba névadója volt. A bébi a Kormos nevet kapta.
Szentesi vadvédelmi mentőközpontFotók: Kovács Erika
A kis vadászgörény elfáradt a sok simogatástól
Ha már ott voltunk, természetesen megnéztük a többi állatot is, hiszen a vadvédelmi központ olyan, mint egy kis mini vadaspark, változó lakókkal. Láttunk lábadozó gólyákat, sasokat, őzeket, nyuszi babákat és egy kicsi, és a nagyon sok simogatástól elfáradt vadászgörény-gyereket is, amint éppen álomba szenderült.
