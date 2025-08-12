augusztus 12., kedd

Emberfeletti munka

1 órája

Így gyógyulnak a szentesi mentőközpont lakói, a látvány garantáltan megolvasztja a szíved – galériával, videóval

Címkék#mókus#róka#őz

A szentesi vadvédelmi mentőközpont olyan, mint egy mini vadaspark, csak éppen változó lakókkal. A felnőttek és a gyerekek egyaránt szeretik a létesítményt, sokan segítik a munkáját. A vadvédelmi mentőközpont oázis a magasházak között.

Kovács Erika

A Szentesi Természet - és Vadvédelmi Mentőközpont Alapítvány a Magyarországon vadon élő állatok, mit például a róka, a nyest, a mókus, a vidra, a borz, az őz, a szarvas és vadmadarak, mentésével, gyógyításával, majd a természetbe való visszaengedésével foglalkozik.
Háromszáz kilométeres körzetben végeznek mentéseket.

vadvédelmi mentőközpont
A szentesi vadvédelmi mentőközpont olyan, mint egy mini vadaspark. Fotó: Kovács Erika

A közösségi oldalukon mindig vannak híreik

A vadvédelmi központ életéről a Facebook-oldalukon juthatunk hírekhez, ott láthatjuk azt az emberfeletti munkát, amit a nap 24 órájában végeznek. 

A vadvédelmi mentőközpont névadót is rendezett

A szentesi központot nagyon szeretik a gyerekek és a felnőttek is, sokan járnak oda önkéntes munkát végezni. Mi legutóbb akkor jártunk ott, amikor a kis alpaka baba névadója volt. A bébi a Kormos nevet kapta.

Szentesi vadvédelmi mentőközpont

Fotók: Kovács Erika

A kis vadászgörény elfáradt a sok simogatástól

Ha már ott voltunk, természetesen megnéztük a többi állatot is, hiszen a vadvédelmi központ olyan, mint egy kis mini vadaspark, változó lakókkal. Láttunk lábadozó gólyákat, sasokat, őzeket, nyuszi babákat és egy kicsi, és a nagyon sok simogatástól elfáradt vadászgörény-gyereket is, amint éppen álomba szenderült.

 

 

 

