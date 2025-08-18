Hatvan éve gyűjti a vonatok titkait, van egy rejtett múzeum Szeged szívében, ahová mi most bejutottunk – galériával, videóval

Lehet, hogy kevesen tudják: múzeum, vasúttörténeti kiállítás rejtőzik a szegedi MÁV Igazgatóság alagsorában, illetve az épület lépcsőházában is tárlók és tablók mesélnek a régi időkről. A 80 éves Nagy József nyugalmazott MÁV főtanácsos, a Vasúttörténeti Alapítvány kuratóriumi titkára hatvan éve gyűjti a vasúttal, vonattal kapcsolatos relikviákat, becslése szerint több százezer darabból áll a kollekció, csak fotókból és képeslapokból több tízezer nyugszik a fiókok, a tárolók mélyén. Leltározni lehetetlen.

Nagy József hatvan éve építi a vasúttörténeti múzeum Szeged páratlan gyűjteményét, ahol valódi vasúti kincsek és ritka relikviák várják a látogatókat. Fotó: Imre Péter

Hatvan éve gyűjti

Nagy József 1963. július 15-én, a magyar vasút születésnapján – az első vasútvonal átadásának évfordulója, ami 1846-ban történt Pest és Vác között – lépett be a MÁV-hoz, Kecskeméten kezdett, és tulajdonképpen azóta, immár több mint 60 esztendeje, gyűjti az ágazathoz kötődő tárgyakat, dokumentumokat.

– Összeszedtem és elvittem szinte minden leselejtezett, rozsdás eszközt, akkor azt mondták, lopom a cég vagyonát, ma örülnek, hogy megmentettem azokat – mondta nevetve kackiás bajuszú kalauzom. Hozzátette, a MÁV most mindenben segíti önkéntes munkájukat, rajta kívül ugyanis még vannak lelkes tagjai az alapítványnak.

Klíma és egyenruha

Jöttek klímát javítani, ezért átmentünk abba a terembe, ahol a szerelő hozzáférhetett a berendezéshez, ez pedig kitűnő apropót szolgáltatott Józsefnek arra, hogy az ott elhelyezett egyenruhákról – 1945-ből származik a legrégebbi – és sapkákról beszéljen. Az évek, évtizedek alatt változott a forma és a szín, eltűntek a rangjelzések és a társaságon belüli különböző szakmák szimbólumai, mára egy kis logó maradt a zakón.

Azt is elmondta, hogy vörös, piros sapkát kizárólag a forgalmisták viseltek, viselhettek, onnan látta és tudta a mozdonyvezető – ő is végezte a gyerekek álommelóját, majd oktató, vizsgáztató, végül az igazgatói kabinet kommunikációs munkatársa lett –, hogy kire, kinek a parancsára figyeljen, mikor indulhat. Büszkén említette, hogy Európa szinte valamennyi vasúttársaságának a sapkája megtalálható a gyűjteményben, menetrendekből pedig 38 ország képviselteti magát.