Szegedi hírek

26 perce

Hatvan éve gyűjti a vonatok titkait, van egy rejtett múzeum Szeged szívében, ahová mi most bejutottunk – galériával, videóval

Szegeden a MÁV Igazgatóság épülete múzeum is, az alagsor tíz termében, valamint a lépcsőházban tárlókban és tablókon láthatók a tárgyak, különlegességek, egyenruhák, dokumentumok. Nagy József, a Vasúttörténeti Alapítvány kuratóriumi titkára hatvan éve gyűjti a vasúthoz kötődő relikviákat, a kollekció már több mint százezer darabot számlál. Rendszeresen tart csoportoknak tárlatvezetést, lapunknak is megmutatta kincseinek egy részét.

Imre Péter

Lehet, hogy kevesen tudják: múzeum, vasúttörténeti kiállítás rejtőzik a szegedi MÁV Igazgatóság alagsorában, illetve az épület lépcsőházában is tárlók és tablók mesélnek a régi időkről. A 80 éves Nagy József nyugalmazott MÁV főtanácsos, a Vasúttörténeti Alapítvány kuratóriumi titkára hatvan éve gyűjti a vasúttal, vonattal kapcsolatos relikviákat, becslése szerint több százezer darabból áll a kollekció, csak fotókból és képeslapokból több tízezer nyugszik a fiókok, a tárolók mélyén. Leltározni lehetetlen.

Ez a vasúttörténeti múzeum Szeged.
Nagy József hatvan éve építi a vasúttörténeti múzeum Szeged páratlan gyűjteményét, ahol valódi vasúti kincsek és ritka relikviák várják a látogatókat. Fotó: Imre Péter

Hatvan éve gyűjti 

Nagy József 1963. július 15-én, a magyar vasút születésnapján – az első vasútvonal átadásának évfordulója, ami 1846-ban történt Pest és Vác között – lépett be a MÁV-hoz, Kecskeméten kezdett, és tulajdonképpen azóta, immár több mint 60 esztendeje, gyűjti az ágazathoz kötődő tárgyakat, dokumentumokat. 

– Összeszedtem és elvittem szinte minden leselejtezett, rozsdás eszközt, akkor azt mondták, lopom a cég vagyonát, ma örülnek, hogy megmentettem azokat – mondta nevetve kackiás bajuszú kalauzom. Hozzátette, a MÁV most mindenben segíti önkéntes munkájukat, rajta kívül ugyanis még vannak lelkes tagjai az alapítványnak.

Klíma és egyenruha

Jöttek klímát javítani, ezért átmentünk abba a terembe, ahol a szerelő hozzáférhetett a berendezéshez, ez pedig kitűnő apropót szolgáltatott Józsefnek arra, hogy az ott elhelyezett egyenruhákról – 1945-ből származik a legrégebbi – és sapkákról beszéljen. Az évek, évtizedek alatt változott a forma és a szín, eltűntek a rangjelzések és a társaságon belüli különböző szakmák szimbólumai, mára egy kis logó maradt a zakón.

Azt is elmondta, hogy vörös, piros sapkát kizárólag a forgalmisták viseltek, viselhettek, onnan látta és tudta a mozdonyvezető – ő is végezte a gyerekek álommelóját, majd oktató, vizsgáztató, végül az igazgatói kabinet kommunikációs munkatársa lett –, hogy kire, kinek a parancsára figyeljen, mikor indulhat. Büszkén említette, hogy Európa szinte valamennyi vasúttársaságának a sapkája megtalálható a gyűjteményben, menetrendekből pedig 38 ország képviselteti magát.

Egy rejtett múzeum Szeged szívében

Fotók: Imre Péter

Ajándékok

Rendszeresen érkeznek hozzá csoportok, amelyeket körbevisz a pince tíz termében, és az élmények mellé ajándékkal is kedveskedik látogatóinak, például kulcstartókkal – akad tramtrain-es is –, de vannak még vasutas kártyák, mozdonyos poszterek, kitűzők és nyakkendőtűk. A gyűjtemény legrégebbi dokumentumát, az 1856-ból származó térképet sajnos nem tudta megmutatni, mert éppen a fővárosban erősíti egy tárlat kollekcióját.

Értékes és különleges relikviák

Következett egy másik terem, ahol, ahogy ő fogalmazott, vasakat tárol. Az egyik polcon helyet kapott egy régi, de még működőképes úgynevezett indukciós telefon – megmutatta a használatát, eljátszott egy telefonálást –, amellyel Morse-jelek segítségével tudtak kapcsolatot teremteni egymással az állomások, a központok. 

– Ez az öntöttvas sín az 1800-as években készült, és anno, 1858-ban beépítették a második világháborúban lebombázott szegedi vasúti hídba. A bombázás után a sínt feldarabolták, ebből került hozzám kettő – fogta a kezébe az értékes relikviát Nagy József. Majd a pályamesteri kézihajtányhoz lépett, ráült, megmutatta, hogyan működik; érdekessége, hogy még a 2000-es évek elején is „állományban” volt, most turisztikai célokat szolgál.

– Erre a darabra vagyok a legbüszkébb: ez egy 101 éves eredeti bronztábla az egyik legendás 424-es gőzmozdonyról. Kutatásaim szerint ez az egyetlen a világon, ezt is Németországból kaptuk, kaptam vissza – mesélte.

Vasúttörténeti múzeum Szeged: a 375-ös gőzmozdony és más különlegességek

Az udvarra tartva a pincéből felvezető lépcső előtt áll az utolsó kettő kézzel írt utastájékoztató tábla, ami az Indóház téri állomásról került a MÁV Igazgatóság épületébe és a gyűjteménybe. Az udvaron pedig az a mozdony strázsál, amit minden szegedi legalább ezerszer látott már, de a turisták is szívesen fotózzák, karácsonykor ünnepi fénybe öltözik.

A 375-ös gőzmozdony 1982. december 4-én került Szegedre, és már ebben is volt szerepe Nagy Józsefnek. Sétánk a jegyirodában zárult, ahol örömmel mutatta meg a Ganz-Mávag által valaha gyártott legnagyobb gőzmozdonynak, a 303-asnak a működőképes makettjét, a vásárhelyi Varga Sándor készítette és ő ajándékozta a gyűjteménynek.

 

Szegedi hírek

