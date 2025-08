Zsiguli, Cadillac, Trabant , sőt még egy százéves motor is felbukkant Szegeden, óriási nosztalgiabombát robbantott a veterán találkozó – galériával

Nézelődők tömegét vonzotta a veterán találkozó Szeged belvárosába. A Délalföldi Veteránjármű Egyesület által szervezett, háromnapos összejövetel keretében a veterán autók és retró motorok tulajdonosai vasárnap 9 és dél között a Széchenyi téren parkoltak gépcsodáikkal, amelyeket testközelből csodálhattak meg a járókelők. Rengeteg kisgyerekes család látogatott ki a seregszemlére, sok nagyszülő is kivitte unokáját. Megállás nélkül készültek a fotók és a kisvideók a matuzsálemi ritkaságok mellett.

Minden korosztály számára tartogatott csodálartra méltó, retró járgányokat a veterán talákozó. Fotó: Török János

Nosztalgia kavalkád: minden veterán járműhöz járt sztori is

„Ilyen nekünk/mamának/tatának/nagybácsinak/szomszédnak... is volt” – hangzott el a legtöbb felnőtt szájából egy-egy régi Skoda, Zsiguli, Trabant vagy éppen kis Polski láttán, majd a legtöbben meg is osztották a márkához fűződő kedvenc történetüket a gyerekkel, unokával. Persze a felnőttek között is ezerrel pörgött az emlékcsere. A veterán járművek tulajdonosai szívesen elegyedtek szóba a nézelődőkkel, kedélyesen mesélték el akár tucatszor is egy-egy retró gépcsoda történetét.

A nosztalgia többnyire ugyanazzal a konklúzióval zárult: ezek voltak az igazi autók, mert ezeket még lehetett saját kézzel bütykölni.

A veterán találkozó mindenkit lenyűgözött

A retró motorok között volt régi Tomos, BMW, Pannónia (sólyom oldalkocsival), több MZ, sőt egy 1925-ös Wanderer is. A veterán autók között a nagy, amerikai országúti cirkálók (Chevrolet, Olds Mobile, Cadillac) mágnesként vonzották a nézelődőket, akárcsak a nyugati pompa kifejezője, a Rolls Royce és a keleti blokk luxusát képviselő Csajka.

A gyerekek kedvence a katonai Dodge és az 1965-ös német tűzoltókocsi volt, ugyanis ezek sofőrüléseibe fel is mészhattak, sőt utóbbinál még retró tűzoltó sisakot is felvehettek.