1 órája
Egy nyugdíjas titka, amely sokak számára elérhető: így újította fel nyílászáróit fél áron az állam segítségével
Magyarcsanádi olvasónk, Lánczné Miklós Katalin hitte is meg nem is, de végül belevágott, így sikerült hőszigetelőre cseréltetnie a házuk összes ajtóját és ablakát. Megkértük, saját példája alapján mesélje el, hogyan működik a Vidéki Otthonfelújítási Program – ezt egyébként falujában is többeknek elmondta és ketten már követték a példáját.
– Találtam egy pályázati kiírást és úgy gondoltam, próbára teszem az állam meghirdetett jóindulatát – mondta a magyarcsanádi nyugdíjas, Lánczné Miklós Katalin azzal kapcsolatban, hogy nemrégiben állami támogatással, gyakorlatilag féláron sikerült kicseréltetnie az ajtókat és ablakokat a házukban. Lapunkat azért kereste meg, mert azt tapasztalja, sokan hitetlenkedve fogadják a Vidéki Otthonfelújítási Program által kínált lehetőséget, pedig, mint személyesen megtapasztalta, a dolog működik. Bevallja persze, először ő is úgy volt vele, hiszi, ha látja.
A Vidéki Otthonfelújítási Program lényege
A pályázatnak köszönhetően az 5000 főnél kisebb településeken élők a felújítási költségek 50 százalékát, legfeljebb 3 millió forintot kaphatnak vissza utófinanszírozás formájában. Ez utóbbi kifejezés azt jelenti, hogy a beruházást először teljes egészében ki kell fizetnie a pályázónak, aztán később visszakapja az elköltött összeg, tehát maximum 6 millió felét. Emellett igényelhető egy maximum 6 millió forintos, kedvezményes kamatozású hitel is a felújítás előfinanszírozásához, amit persze nem muszáj igénybe venni. A lényeg: állami támogatással javíthatják lakhatási körülményeiket az érintettek.
A faluban már hárman követték a példáját
De hogyan működik mindez a gyakorlatban? Lánczné Miklós Katalin elmondása szerint, miután felfigyelt a pályázati kiírásra, az egyik környékbeli, hasonló jellegű beruházásokkal foglalkozó céget kereste meg az ajtó-ablakcsere ötletével. Bár van lehetőség arra is, hogy a támogatási kérelmet az ember maga írja meg, ő úgy állapodott meg a céggel, hogy minden ezzel kapcsolatos adminisztrációt átvállalnak. Az előfinanszírozáshoz nem vett fel hitelt: volt egy kis megtakarításuk és a család is segített, így jött össze a szükséges 3 millió forint. Ebből végül a családi ház 3 ajtaját és 6 ablakát cserélték ki. A cég emberei egyébként gyorsan dolgoztak, a csere mindössze egy napot vett igénybe, ráadásul példásan össze is takarítottak.
– Azóta, bár kánikula van, a klímát csak nagyon ritkán, rövid időre kellett bekapcsolnunk – újságolta örömmel. Hozzátette, közben – alig egy hónap múltán – a várt másfél milliót is átutalták a számlájára. Kedvező tapasztalatait pedig nem csak velünk osztotta meg: ismerőseivel beszélgetve már ketten döntöttek úgy a faluban, hogy követik a példáját.
Ötvenkét traktor lepte el Pusztaszer utcáit, de nem ez volt az egyedüli látványosság a traktoros napon – galériával
Dráma az autópályán: elaludt a sofőr, családját is veszélybe sodorta és még egy autó is kigyulladt – galériával