Volkswagen-konszern találkozó

Végleg vége? Lehet, hogy utoljára vonulnak fel a legendás német márkák

Tizenötödik alkalommal rendezik meg a Marosmenti autóstalálkozót Makón, de lehet, hogy ez lesz az utolsó. A Volkswagen-konszern rajongói most még egyszer összegyűlnek, hogy elbúcsúzzanak egymástól – és talán a rendezvénytől is. A programban felvonulás, faragás és jótékonyság is szerepel.

Tizenötödik alkalommal rendezik meg augusztus 9-én, szombaton a Marosmenti Volkswagen-konszern találkozót Makón, a Maros-parti zöld háznál. A makói rendezvényre évről évre szerte az országból, sőt külföldről is érkeznek autóbarátok, eddig mindig több mint százan. A cégcsoporthoz egyébként a Volkswagenen kívül olyan márkák tartoznak, mint a Škoda, a SEAT, a Cupra, az Audi, a Lamborghini, a Bentley, a Ducati és a Porsche. A Volkswagen-konszern kocsijai újra felvonulnak. Archív fotó: Szabó Imre Kifaragnak egy T1-est a helyszínen Az idei találkozón is megrendezik a szokásos városi felvonulást, lesznek vetélkedők, bemutatók és gyerekprogramok. Az érdeklődők láthatnak fotókiállítást a korábbi találkozók legérdekesebb pillanataiból, Bede Dánijel faszobrász pedig a helyszínen farag ki egy Volkswagen T1-es kisbuszt, ami a márka legikonikusabb járműve. A helyszínen lesz kirakodóvásár és büfé, illetve lehet jótékonykodni gyerekeknek a közelgő tanévkezdésre. A Volkswagen-konszern rajongói búcsúznak A rendezvényt hirdető plakáton egyébként egy rejtélyes szöveg is olvasható: die letzte – azaz az utolsó, németül. Amikor a szervezők egyikét, Kómár Mátyást ezzel kapcsolatban megkérdeztük, azt mondta, egyelőre tényleg úgy gondolják, hogy ezt követően már nem szervezik meg a találkozót.

