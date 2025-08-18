augusztus 18., hétfő

1 órája

Több száz szívmelengető műalkotás jelent meg Csongrád-Csanád vármegye minden részén

Címkék#vászon#Wplace#pixel

Új őrület tombol az interneten, alkotók milliói szálltak hadba, hogy az ő műalkotásuk dominálja világtérkép egyes pontjait.

Vass Viktor

Ez az új őrület nem más, mint a Wplace, a koncepciója olyannyira elragadó, amennyire egyszerű. Az alapötlet szerint rendelkezésünkre áll az egész világtérkép, amelynek bármelyik részén harminc másodpercenként letehetünk egy darab színes pixelt. Így alakulnak ki hatalmas alkotások a világon bárhol.

A Wplace Szeged fölötti látképe.
A Wplace Szeged feletti látképe. Fotó: Wplace

A Wplace lett az internet új kedvence

A Wplace legnagyobb érdekessége, hogy minden játékos ugyanazon a térképen alkot, ráadásul valós időben, így erősen meg kell küzdeni a helyekért. A térkép sűrűn lakott részein valóságos háború folyik minden egyes pixelért. A legnépszerűbb műalkotások általában az Anime, Manga és a Japán kultúra egyes részeiből állnak össze, de sokszor előfordulnak videójátékok elemeit ábrázoló festmények is. Továbbá az oldal felhasználói között gyakori témák a régió specifikus alkotások is, mint például a zászlók vagy helyi különlegességek. Szeged fölött egy Pick logó is megtalálható. 

Volt már hasonló kezdeményezés

Az oldal sok szempontból egy már pár éve létező kezdeményezés alapjait tükrözi. A Redditen pár évente megjelenő r/place is hasonló közösségi szórakozásra ad lehetőséget, de mégis egy egészen más formában. Egyrészt az r/place oldalán egy fehér négyzet alakú vászonra alkothatnak, míg itt a teljes világtérkép a rendelkezésünkre áll. Továbbá a Wplace megköveteli tőlünk a fiók létrehozását és sokkal gyorsabban engedélyezi számunkra a pixelek térképre való lehelyezését. A játékosok szövetségekbe is léphetnek egymással és együtt alkothatnak.

Hol a legnagyobb az aktivitás?

A weboldal lehetőséget ad számunkra topplisták böngészésére is, így szembesülhetünk érdekes adatokkal.

A legaktívabb régiók topplistája a következő:

  1.  Lima, Peru, Lerakott pixelek száma: 1,809,091
  2.   Buenos Aires, Argentína, Lerakott pixelek száma: 1,693,743
  3.   Iztapalapa, Mexikó, Lerakott pixelek száma: 1,280,687

A legaktívabb országok:

  1.  Mexikó, Lerakott pixelek száma: 42,386,631
  2.  USA, Lerakott pixelek száma: 38,405,984
  3.  Oroszország, Lerakott pixelek száma: 17,348,321

 

