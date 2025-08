Így kapcsold ki! 1 órája

Androidos a mobilod? Ez a rejtett funkció szívja le az akkumulátort

Sokan nem is tudják de néhány androidos telefonnal már gyárilag több rejtett háttérszolgáltatás és reklám is érkezik. Ezek nemcsak idegesítőek, de a telefont is lassítják. Mutatjuk, hogyan kapcsold ki, ha Xiaomi, Redmi vagy Poco készüléked van.

A Xiaomi, Redmi és Poco gyakran nem is tudják, hogy már a dobozból kivéve több háttérben futó alkalmazást és reklámszolgáltatást is aktivál. Ezek a funkciók a rendszer részeként jelennek meg a MIUI felhasználói felületen, és bár elsőre észrevétlenek, hosszú távon lassítják a telefont, merítik az akkumulátort, és célzott hirdetésekkel bombázzák a felhasználót. Szerencsére ezek kikapcsolhatóak, mutatjuk, hogyan! A Xiaomi, Redmi és Poco telefonok gyárilag tartalmaznak reklámokat. Illusztráció: Fotó: Bach Máté / MW Így kapcsold ki őket, ha Xiaomi, Redmi vagy Poco telefonod van! Az első lépés az MSA reklámszolgáltatás kikapcsolása a biztonsági beállításoknál. Ha ez megvan, ezek után érdemes letiltani a személyre szabott hirdetéseket és az olyan alkalmazásokban megbúvó ajánlásokat is, mint például Mi Video vagy a GetApps. Legvégül pedig érdemes a háttérben futó appokat is korlátozni. Az automatikus indítás tiltása is segít gyorsabbá és energiatakarékosabbá tenni a telefont. Nem végleges Bár a reklámok nagy része eltüntethető, azonban véglegesen sajnos nem kapcsolható ki, mivel a Xiaomi üzleti modelljének a része. A telefon frissítése után egyes funkciók visszakapcsolódhatnak, a teljes reklámmentesség pedig csak kockázatos módszerekkel, például rootolással vagy más rendszerverziók telepítésével érhetőek el, azonban ezek biztonsági kockázattal és garanciavesztéssel is járhatnak.

