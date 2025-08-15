9 órája
Hat évtized a pult mögött: a szegedi vendéglátós, aki zsíros kenyeret vitt Kádár Jánosnak
Zádori Zoltán a szegedi vendéglátás élő legendája. Ma is hajnalban kel, személyesen nyitja az éttermet, és minden vendéget mosollyal fogad.
Kevés ember mondhatja el magáról, hogy több mint hatvan évet töltött ugyanabban a szakmában, ráadásul töretlen lelkesedéssel. Zádori Zoltán közéjük tartozik.
Zádori Zoltán 77 éves lett
Zádori Zoltán nemrég ünnepelte 77. születésnapját, de ma is minden nap hajnalban kel, személyesen nyitja az éttermet, intézi a beszerzést, pakol és intézkedik.
Minden a Tisza Szállóban kezdődött
1961-ben egy hirtelen váltás irányította a vendéglátás felé.
Két évig jártam a Kőrösybe technikumba, és annyira jól ment, hogy két év után azt mondták, hogy belőlem ennyi elég.
Nem szerettem, nem tudtam, nem értettem. Nem akartam könyvelő lenni. Két év technikum után hirtelen ott találtam magam pincértanulóként a Tisza Szállóban. Nem volt könnyű bejutni, csak protekcióval ment, de nekem szerencsém volt – emlékszik vissza a kezdetekre a szegedi vendéglátás egyik nagy öregje.
A képzés intenzív volt
A képzés intenzív volt: heti két nap iskola, négy nap munka, és a fiatal Zoltán hamar kiemelkedett. Háromszor is elnyerte a „Szakma kiváló tanulója” címet, 1967-ben pedig országos versenyen hatodik lett. – Akkoriban a Tisza volt a város ékköve. Ott tanultam meg, hogy a vendéget soha nem csak kiszolgálni kell, hanem megérteni is – mondja.
A Kemping Csárda aranykora
A Tiszában eltöltött 13 év után 1967-ben vette át a Kemping Csárdát. – Az volt az aranykor – mondja. A hely tele volt kelet-német turistákkal és hazai vendégekkel, akik hosszú sorokban álltak a gulyásért és marhapörköltért. – Alig győztük szedni a levest. Mindenki jókedvű volt, a vendéglátás pedig valóban vendéglátás volt.
Kádár és a zsíros kenyér
Pályája során sok híres ember megfordult az asztalainál.
A Tisza Szállóból a város és az ország vezetőit szolgálta ki, köztük Kádár Jánost is, aki vadászni járt Gyálarét környékére.
– A Tiszából mi jártunk ki a dácsába, csak így hívtuk az újszegedi vendégházat, ahol a nagy emberek szálltak meg. Soha nem felejtem el, a Kádárnak volt egy kérése, azt mondta, hogy Uram, ha Istent ismer, hozzon már egy kis zsíros kenyeret lilahagymával, mert már unja a ham and eggs-et, meg a libamájat, és a Pick-szalámit – meséli Zádori. 1987. szeptember 22-én megnyitotta saját sörözőjét, a mai HBH Bajor Étterem és Sörözőt, ami azóta is működik.
Munka, ami életforma
Zádori ma is ugyanúgy kezdi a napját, mint fiatalon: nyitásra érkezik, maga szerzi be az árut, rendet tart a pult mögött. Domaszéki házában szőlőt, barackot, cseresznyét termeszt, de vasárnap próbál pihenni. Azt mondja, nem tud nyugton ülni. Hat évtized alatt a vendéglátás teljesen átalakult, de ő mindig megtalálta benne a helyét. – Soha nem bántam meg, hogy ezt a pályát választottam. A vendégek miatt csinálom és mert szeretem látni, ha valaki jókedvvel megy haza.
