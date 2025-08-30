augusztus 30., szombat

Rózsa névnap

19°
+37
+20
Mai évfordulókHírt küldök beHírlevél
Szegedi hírek

30 perce

Zárult a SZIN: Honeybeast és Dzsúdló tette emlékezetessé az utolsó napot (fotók)

Címkék#Szegedi Ifjúsági Napok#SZIN#Dzsúdló

Lezárult a nyár egyik legnagyobb fesztiválja, a szegedi Szegedi Ifjúsági Napok. A zárónapra is igazi sztárfellépők jutottak.

Delmagyar.hu

A közönség együtt énekelte a legismertebb dalokat, a nagyszínpad előtt igazi fesztiválhangulat uralkodott. A SZIN méltó búcsút vett a nyártól: a napfényes nappalok és a pörgős esték után ez a szombat este tökéletes lezárása volt a többnapos bulinak.

A Honeybeast megadta az alaphangot, majd Dzsúdló óriási bulit csapott a SZIN zárónapján

Fotók: Karnok Csaba

Galériánkban megnézhetik, hogyan tombolt a közönség a Honeybeast és Dzsúdló koncertjén.

 

Szegedi hírek

A dosszié további cikkei
Hírlevél feliratkozás
Ne maradjon le a delmagyar.hu legfontosabb híreiről! Adja meg a nevét és az e-mail-címét, és mi naponta elküldjük Önnek a legfontosabb híreinket!

Rovatunkból ajánljuk

További hírek a témában
Portfóliónk minőségi tartalmat jelent minden olvasó számára. Egyedülálló elérést, országos lefedettséget és változatos megjelenési lehetőséget biztosít. Folyamatosan keressük az új irányokat és fejlődési lehetőségeket. Ez jövőnk záloga.
  
Regionális hírportálok
Bács-Kiskun - baon.huBaranya - bama.huBékés - beol.huBorsod-Abaúj-Zemplén - boon.huCsongrád - delmagyar.huDunaújváros - duol.huFejér - feol.huGyőr-Moson-Sopron - kisalfold.huHajdú-Bihar - haon.huHeves - heol.huJász-Nagykun-Szolnok - szoljon.huKomárom-Esztergom - kemma.huNógrád - nool.huSomogy - sonline.huSzabolcs-Szatmár-Bereg - szon.huTolna - teol.huVas - vaol.huVeszprém - veol.huZala - zaol.hu
Közélet
magyarnemzet.huszabadfold.huhirtv.huorigo.hu
Gazdaság
vg.hufigyelo.huagrokep.hu
Magazin
astronet.huautomotor.hulakaskultura.hulikebalaton.hunapidoktor.humindmegette.hutravelo.hudietaesfitnesz.huvitorlazasmagazin.huvidekize.hutvmusor.hu
Bulvár
borsonline.huripost.humetropol.hulife.hushe.hu
Szolgáltatás
ingatlanbazar.hufreemail.hukoponyeg.huvidea.hulapcentrum.hu
Rádió
radio1gong.huhirfm.hu