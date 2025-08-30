Szegedi hírek
Zárult a SZIN: Honeybeast és Dzsúdló tette emlékezetessé az utolsó napot (fotók)
Lezárult a nyár egyik legnagyobb fesztiválja, a szegedi Szegedi Ifjúsági Napok. A zárónapra is igazi sztárfellépők jutottak.
A közönség együtt énekelte a legismertebb dalokat, a nagyszínpad előtt igazi fesztiválhangulat uralkodott. A SZIN méltó búcsút vett a nyártól: a napfényes nappalok és a pörgős esték után ez a szombat este tökéletes lezárása volt a többnapos bulinak.
A Honeybeast megadta az alaphangot, majd Dzsúdló óriási bulit csapott a SZIN zárónapjánFotók: Karnok Csaba
Galériánkban megnézhetik, hogyan tombolt a közönség a Honeybeast és Dzsúdló koncertjén.
