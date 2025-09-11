Így tombol a balkáni életérzés Deszken: zene, traktorok és ajvár minden mennyiségben

Szombaton tartják Deszk egyik legízesebb őszi programját, az Ajvár Fesztivált. A füstölt paprika illata, a balkáni muzsika és a családias hangulat kapja a főszerepet a deszki szabadidőparkban szeptember 13-án 10 órától.

A deszki Ajvár Fesztivál igazi közösségi örömünnepe a településnek, ahol a balkáni ízek és hangulat kapják a főszerepet. Archív fotó: Karnok Csaba

Ajvár Fesztivál: az igazi balkáni életérzés

A Bánát Szerb Kulturális Közhasznú Egyesület által szervezett deszki Ajvár Fesztivál korántsem puszta gasztroesemény, sokkal inkább egy közösségi ünnep. A szerb kultúra egyik legismertebb konyhai alapdarabját, az ajvárt ünnepli kicsi és nagy, hagyományőrző és kísérletező egyaránt. Lesz kézműves vásár, traktoros felvonulás és show, a színpadon koncertek és folkfeszt.

A nap folyamán lesz továbbá ajvárfőző verseny is, amelyre rendszerint nem csak a tradicionális, de kreatív, újító ízvilágú ajvárokkal is neveznek. Aki csak kóstolni szeretne, azt is tárt karokkal várják: a Balkán teraszon különleges szerb ételek és persze a paprika minden formája lesz terítéken.

Hogyan készül az ajvár? Ahány ház, annyi íz

Ízig-vérig balkáni étel, amit mindenki egy kicsit másképp készít. Hogy pontosan hogyan készül az ajvár? Az alap a sült kápiapaprika, de sokan padlizsánt, paradicsomot, fokhagymát is tesznek bele. A zöldségeket addig sütik, míg a héjuk meg nem feketedik, majd megtisztítva pépesítik, fűszerezik, és olajjal dúsítják. A végeredmény egy selymes, intenzív ízű zöldségkrém, amit leggyakrabban grillezett húsok mellé kínálnak – például csevapcsicsa mellé –, de simán elkanalazható pirítóssal is. A házi készítők titka sokszor a füst: a nyílt lángon sütött paprika vagy sült fokhagyma adja azt a karakteres, „otthonos” aromát, amit a bolti verziók sosem tudnak visszaadni.