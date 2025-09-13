szeptember 13., szombat

Kornél névnap

24°
+28
+15
Mai évfordulókHírt küldök beHírlevél
Paradicsom, padlizsán és kurkuma

2 órája

Perzsa fűszerrel turbózták fel az ajvárt a deszki fesztiválon – galériával

Címkék#Ajvár Fesztivál#Deszk#gasztronómia

A szerb gasztronómia ünnepét tartották szombaton Deszken. Az ajvárfesztiválon több mint húszféle módon készült el a hagyományos zöldségszósz.

Timár Kriszta

Idén is megrendezte a Bánát Szerb Kulturális Közhasznú Egyesület hagyományos programját, az Ajvár fesztivált. A szerb gasztronómia ünnepén szombaton mindenhol ajvárt készítettek: a verseny minden résztvevője ebben a zöldségszószban mutathatta meg, mennyire hagyománykövető vagy éppen kreatív. A 21 csapat tagjai közül szinte nem is volt két olyan, aki ugyanazt a receptet követte volna.

Remek volt ajvár Deszken.
Az ajvár volt a főszereplője a deszki rendezvénynek. Fotó: Gémes Sándor

Paradicsom, padlizsán és kurkuma is került a deszki ajvárokba

– Ez még csak a bemelegítésnek készített padlizsánkrém – nyugtatott meg bennünket Tóth Zsuzsanna, amikor kicsit furcsállva szemléltük a színtelen kenyérre valót. Az erdélyi nő bevallotta, ő ezt jobban szereti, mint az ajvárt, de utóbbit is szívesen készíti. 

– Paradicsomot is teszek bele a paprika mellé, egy kevés padlizsánt, fehérbort és titkos fűszereket – sorolta. A tűzön sült paprikákat pucolva bevallotta, ez a legmacerásabb része a folyamatnak. – Lehet egyébként sütőben is készíteni, csak akkor nem lesz füstös íze – tette hozzá.

Nem ő volt egyébként az egyetlen, aki a nemzetek találkozását képviselte a rendezvényen. 

Seyedin Szilvia és perzsa férje, illetve annak barátai keleti fűszerezésű ajvárt készítettek.

– Van benne kurkuma, sáfrány, illetve egy Iránból hozott perzsa fűszerkeverék. A vendégeket pedig megkínáljuk sáfránypálinkával is – mutatta standjukat a magyar asszony, akinek a népek keveredése teljesen természetes: családjában az angol a társalgási nyelv, kisfiukat pedig szerb iskolába járatják.

Húszféle módon készült az ajvár Deszken

Fotók: Gémes Sándor

Jól megfértek a népek kultúrái egymás mellett

A Bánát Egyesület standjánál megtudtuk, hogy a hagyományos deszki ajvárban csupán kápiapaprika, fokhagyma, zöldségzöld, cukor, só, bors és olaj kerül. Ezt meg is lehetett vásárolni a rendezvényen – igaz, a csemege ajvár még 12 óra előtt elfogyott, így utána már csak a csípős ízek kedvelői tudtak vásárfiával hazatérni. 

A szerbikum mellett egyébként hungarikum is készült a rendezvényen: a karcagiak birkapörköltet főztek. De bemutatták a népi hagyományokat is a kézműves utcában, ahol több mint 20 kiállító kínálta portékáit, a gyerekek pedig népi játékokkal foglalhatták el magukat. Rendeztek traktorshow-t is, folyamatosan zajlottak a kulturális programok külföldi és hazai tánccsoportok közreműködésével, este pedig koncertekkel zárták a napot.

 

 

Hírlevél feliratkozás
Ne maradjon le a delmagyar.hu legfontosabb híreiről! Adja meg a nevét és az e-mail-címét, és mi naponta elküldjük Önnek a legfontosabb híreinket!

Rovatunkból ajánljuk

További hírek a témában
Portfóliónk minőségi tartalmat jelent minden olvasó számára. Egyedülálló elérést, országos lefedettséget és változatos megjelenési lehetőséget biztosít. Folyamatosan keressük az új irányokat és fejlődési lehetőségeket. Ez jövőnk záloga.
  
Regionális hírportálok
Bács-Kiskun - baon.huBaranya - bama.huBékés - beol.huBorsod-Abaúj-Zemplén - boon.huCsongrád - delmagyar.huDunaújváros - duol.huFejér - feol.huGyőr-Moson-Sopron - kisalfold.huHajdú-Bihar - haon.huHeves - heol.huJász-Nagykun-Szolnok - szoljon.huKomárom-Esztergom - kemma.huNógrád - nool.huSomogy - sonline.huSzabolcs-Szatmár-Bereg - szon.huTolna - teol.huVas - vaol.huVeszprém - veol.huZala - zaol.hu
Közélet
magyarnemzet.huszabadfold.huhirtv.huorigo.hu
Gazdaság
vg.hufigyelo.huagrokep.hu
Magazin
astronet.huautomotor.hulakaskultura.hulikebalaton.hunapidoktor.humindmegette.hutravelo.hudietaesfitnesz.huvitorlazasmagazin.huvidekize.hutvmusor.hu
Bulvár
borsonline.huripost.humetropol.hulife.hushe.hu
Szolgáltatás
ingatlanbazar.hufreemail.hukoponyeg.huvidea.hulapcentrum.hu
Rádió
radio1gong.huhirfm.hu