26 perce
Perzsa fűszerrel turbózták fel az ajvárt a deszki fesztiválon – galériával
A szerb gasztronómia ünnepét tartották szombaton Deszken. Az ajvárfesztiválon töb bmint húszféle módon készült el a hagyományos zöldségszósz.
Idén is megrendezte a Bánát Szerb Kulturális Közhasznú Egyesület hagyományos programját, az Ajvár fesztivált. A szerb gasztronómia ünnepén szombaton mindenhol ajvárt készítettek: a verseny minden résztvevője ebben a zöldségszószban mutathatta meg, mennyire hagyománykövető vagy éppen kreatív. A 21 csapat tagjai közül szinte nem is volt két olyan, aki ugyanazt a receptet követte volna.
Paradicsom, padlizsán és kurkuma is került a deszki ajvárokba
– Ez még csak a bemelegítésnek készített padlizsánkrém – nyugtatott meg bennünket Tóth Zsuzsanna, amikor kicsit furcsállva szemléltük a színtelen kenyérre valót. Az erdélyi nő bevallotta, ő ezt jobban szereti, mint az ajvárt, de utóbbit is szívesen készíti.
– Paradicsomot is teszek bele a paprika mellé, egy kevés padlizsánt, fehérbort és titkos fűszereket – sorolta. A tűzön sült paprikákat pucolva bevallotta, ez a legmacerásabb része a folyamatnak. – Lehet egyébként sütőben is készíteni, csak akkor nem lesz füstös íze – tette hozzá.
Nem ő volt egyébként az egyetlen, aki a nemzetek találkozását képviselte a rendezvényen.
Seyedin Szilvia és perzsa férje, illetve annak barátai keleti fűszerezésű ajvárt készítettek.
– Van benne kurkuma, sáfrány, illetve egy Iránból hozott perzsa fűszerkeverék. A vendégeket pedig megkínáljuk sáfránypálinkával is – mutatta standjukat a magyar asszony, akinek a népek keveredése teljesen természetes: családjában az angol a társalgási nyelv, kisfiukat pedig szerb iskolába járatják.
Húszféle módon készült az ajvár DeszkenFotók: Gémes Sándor
Jól megfértek a népek kultúrái egymás mellett
A Bánát Egyesület standjánál megtudtuk, hogy a hagyományos deszki ajvárban csupán kápiapaprika, fokhagyma, zöldségzöld, cukor, só, bors és olaj kerül. Ezt meg is lehetett vásárolni a rendezvényen – igaz, a csemege ajvár még 12 óra előtt elfogyott, így utána már csak a csípős ízek kedvelői tudtak vásárfiával hazatérni.
A szerbikum mellett egyébként hungarikum is készült a rendezvényen: a karcagiak birkapörköltet főztek. De bemutatták a népi hagyományokat is a kézműves utcában, ahol több mint 20 kiállító kínálta portékáit, a gyerekek pedig népi játékokkal foglalhatták el magukat. Rendeztek traktorshow-t is, folyamatosan zajlottak a kulturális programok külföldi és hazai tánccsoportok közreműködésével, este pedig koncertekkel zárták a napot.
Három autónyi sérült életét mentették meg a hódmezővásárhelyi honvédek
Extrém pörköltvariációk: káposztával vagy slambuccal jobb a kakaspörkölt? Dorozsmán kiderült – galériával, videóval