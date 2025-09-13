Perzsa fűszerrel turbózták fel az ajvárt a deszki fesztiválon – galériával

Idén is megrendezte a Bánát Szerb Kulturális Közhasznú Egyesület hagyományos programját, az Ajvár fesztivált. A szerb gasztronómia ünnepén szombaton mindenhol ajvárt készítettek: a verseny minden résztvevője ebben a zöldségszószban mutathatta meg, mennyire hagyománykövető vagy éppen kreatív. A 21 csapat tagjai közül szinte nem is volt két olyan, aki ugyanazt a receptet követte volna.

Az ajvár volt a főszereplője a deszki rendezvénynek. Fotó: Gémes Sándor

Paradicsom, padlizsán és kurkuma is került a deszki ajvárokba

– Ez még csak a bemelegítésnek készített padlizsánkrém – nyugtatott meg bennünket Tóth Zsuzsanna, amikor kicsit furcsállva szemléltük a színtelen kenyérre valót. Az erdélyi nő bevallotta, ő ezt jobban szereti, mint az ajvárt, de utóbbit is szívesen készíti.

– Paradicsomot is teszek bele a paprika mellé, egy kevés padlizsánt, fehérbort és titkos fűszereket – sorolta. A tűzön sült paprikákat pucolva bevallotta, ez a legmacerásabb része a folyamatnak. – Lehet egyébként sütőben is készíteni, csak akkor nem lesz füstös íze – tette hozzá.

Nem ő volt egyébként az egyetlen, aki a nemzetek találkozását képviselte a rendezvényen.

Seyedin Szilvia és perzsa férje, illetve annak barátai keleti fűszerezésű ajvárt készítettek.

– Van benne kurkuma, sáfrány, illetve egy Iránból hozott perzsa fűszerkeverék. A vendégeket pedig megkínáljuk sáfránypálinkával is – mutatta standjukat a magyar asszony, akinek a népek keveredése teljesen természetes: családjában az angol a társalgási nyelv, kisfiukat pedig szerb iskolába járatják.