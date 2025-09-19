Az Aldi szentesi üzletét célozták meg a legtöbben a kedvezményekért

Az Aldi szeptember 11-én indított egyhetes leárazást szinte valamennyi készleten lévő ruházati termékére és cipőjére. Mi is beszámoltunk róla: az első napon minden érintett termék ezer forintos egységáron volt kapható, majd napról napra csökkentek az árak, végül szeptember 17-én mindössze 5 forintért lehetett hozzájutni új ruhához vagy cipőhöz. A leárazás közel 700 különböző terméket – férfi és női pólókat, ruhákat, zoknikat, nadrágokat, cipőket, papucsokat, kesztyűket, kabátokat – érintett.

Az Aldi akció keretében bárki kedvezményesen vásárolhatott ruházati termékeket és cipőket. Fotó: Archív, Török János

A legeredményesebb Aldi akció

Az akció az Aldi magyarországi történetének egyik legkiemelkedőbb eredményét hozta. Egyetlen hét alatt közel 160 ezren éltek a lehetőséggel és vásároltak szenzációs kedvezménnyel ruhát és cipőt. A rendkívüli érdeklődés nem meglepő, hiszen számos kabát, ruha és lábbeli esetében már az első napon érvényes 1000 forintos darabár is 75-90 százalékos kedvezményt jelentett az eredeti árhoz képest.

A leárazás induló napján mintegy 290 ezer, a második napon több mint 163 ezer, de még a harmadik napon is közel 100 ezer termék kelt el. Sokan gondoskodtak családjuk ruhatárának frissítéséről az ALDI-ból: a leárazott vadonatúj termékeket vásárlók átlagosan több mint négy árucikket választottak.

A mintegy 700 ezer termékből álló készlet szinte 100%-a elfogyott. Az ország 185 áruháza közül a szentesi Aldi-üzlet érte el a legnagyobb forgalmat az érintett termékekből.

A most zárult ruházati és cipőakcióban összesen 1,4 milliárd forintnyi kedvezményt adott az áruház.