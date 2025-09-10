szeptember 10., szerda

Csináld magad

18 perce

Az Aldi meglepő új termékkel állt elő: izgatottak lehetnek az ezermesterek

Az Aldi az ezermestereknek kedveskedik legújabb termékével, könnyedén fog haladni a munka ezzel a remek Workzone szerszámmal.

Vass Viktor

A Workzone műanyag befogókészlete mindenféle ház körüli munka végzésest egyszerűvé fogja varázsolni. Az Aldi általa forgalmazott csomagban háromféle méretű csipeszt találunk, így az aprótól a nagyobb darabokig bármit rögzíthetünk.

Új termékkel jön az Aldi.
Új barkácseszköz fog megjelenni az Aldi kínálatában. Fotó: Shutterstock

Új befogókészlet jelenik meg az Aldi polcain

Információink szerint a befogókészlet 2025. szeptember 11-től lesz elérhető. A csomag összesen tizenkét különböző méretű csipeszt tartalmaz, ez 2699Ft ellenében lesz megvásárolható. A csomag tartalma 4 darab 86 mm-es, 4 darab 118 mm-es, 4 darab 165 mm-es csipesz. 

Mi az a Workzone?

A Lidl saját márkája a Parkside, az Aldié pedig a Workzone. Az áruházban kapható kisgépek és szerszámok nagy része ezzel a névvel fut, és könnyen felismerhető a kék-fekete színösszeállításáról. A kínálatban találunk Workzone fúrót, csiszológépet, létrát, csavarkészletet, kalapácsot, fogót, mérőműszereket, sőt még lámpát is.

 

 

