Egy apró szegedi étterem nagy diadala: az ország legjobbjai közé került

Három szakácssapkás elismerést kapott az egyik legnevesebb nemzetközi étteremkalauztól, a francia Gault & Millau-tól a szegedi Alkimista Kulináris Műhely. Lapunk egykori újságírója, Katkó Kriszta butikétterme évek óta szerepel a Dining Guide toplistáján, idén már a vidéki éttermek Top 10-es mezőnyébe is befért. Néhány éve, 2022-ben pedig a világ vezető étteremkalauza, a Michelin Guide tányérajánlását is megkapta. Ezt a sort bővítette most az étterem a Gault & Millau elismerésével. Ezzel a délkelet-magyarországi régió legjobb étterme lett.

Gault & Millau három sapkás elismerést adott az Alkimista étteremnek. Illusztráció: Shutterstock

Az Alkimista tulaja nem számított az eredményre

Katkó Kriszta a díjátadó helyszínén azt mondta, nem számított erre, lényegesen szolidabb eredményt várt.

– Igazi nagymenők között vagyunk. Köszönjük a vendégeknek, hogy idáig toltak bennünket, és a cuki mikro csapatomnak – örömködött a díjátadás után nem sokkal a séf.

A 3 sapka (vagy "toque") magas színvonalú, kiemelkedő minőségű és kreatív konyhát jelent. Az ötfokú skálán ezt a maximális 20 pontból 15-16,5 pontot elérő vendéglátók kaphatják meg. Ez egy jelentős elismerés a kalauz részéről, ami az étterem kiemelkedő teljesítményét jelzi. A tesztelők mintegy 70 különböző szempont alapján értékelnek annak érdekében, hogy az étkezési élményt a maga teljességében vizsgálják. Csak az ételek tekintetében is számos szempontot értékelnek, de az összességében adott képben az ételek csak egy részét képezik a végső pontszámnak. Számít az is, hogy a személyzet miként gondoskodik a vendégekről, mennyire ismerik fel a vendégek hangulatát, hogy ahhoz igazodva ajánljanak ételt és italt, figyelembe vesznek olyan tényezőket is, mint a borlap, a miliő, a kényelem, a berendezés, a világítás, a zajszint és a tisztaság.

Bár a két kalauz értékelési rendszere eltérő, a Gault & Millau 3 sapkája nagyjából a Michelin 2 csillagnak felel meg. Országosan is alig két tucatnyi hely ért el ilyen eredményt.