szeptember 21., vasárnap

MirellaMáté névnap

30°
+30
+16
Mai évfordulókHírt küldök beHírlevél
delmagyar.hu podcast

1 órája

Mezítlábas emlékek: Apró Ferenc elmesélte, milyen volt a diákélet a háború utáni Szegeden

Címkék#világháború#Délmagyar Podcast#Apró Ferenc#Diákélet#Szeged#podcast#múltidézés

A világháború utáni Szeged általános iskoláinak világa elevenedik meg különleges podcastunkban. Apró Ferenc várostörténész saját kisdiák-emlékeinek megosztásával röpít vissza bennünket egészen az 1940-es, ’50-es évek fordulójára. Amikor a Dugonics téren még konflisok parkoltak, volt diák, aki mezítláb járt iskolába, a kályhába szén kellett, a tízórai pedig sokszor megosztott kenyér volt.

Koós Kata

A becsöngetés hónapjában tanévkezdő időutazás kínálunk a Délmagyarország legújabb podcast-adásában. A múltba nem más röpíti vissza a hallgatóságot, mint Szeged köztiszteletben álló, Szeged Kultúrájáért Díjjal is kitüntetett várostörténésze. Apró Ferenc, aki egyedülálló, hiánypótló értékkutató és értékmentő munkát végez immár több mint öt évtizede többek között a szegedi irodalom, a zene, a képzőművészet, de a zsidóság, a temetők, a képeslapok és a vendéglátás múltját illetően, valamint a tájszavak és tájnyelvi kifejezések gyűjtésében is.

Apró Ferenc
Apró Ferenc több mint öt évtizede kutatja Szeged múltját. Most a negyvenes-ötvenes évek fordulójának diákéletébe engedett bepillantást. Fotó: Koós Kata

Apró Ferenc abba az iskolába járt, ahol Juhász Gyula tanult és Móra tanított

Apró Ferencet arra kértem, hogy személyes kisdiák-emlékeinek megosztásával adjon képet arról, hogy milyen volt a régi idők iskolája, egyúttal a régi Szeged. A negyvenes évek második felének, ötvenes évek elejére röpített vissza, az Árpád térnek abba az épületébe, amely ma a Szegedi Tudományegyetem Informatikai Intézeteként funkcionál. Csaknem nyolcvan évvel ezelőtt ugyanis a saroképületben még a szegedi Belvárosi Általános Iskola működött, amelynek padjait Apró Ferenc előtt Juhász Gyula is koptatta, Móra Ferenc pedig tanoncoktatóként tanított a falak között. 

Kiderült, hogy Ferenc máig gondosan megőrizte általános iskolai értesítőjét, amelyben még a nebulók vallását is fel kellett tünteti. Elmesélte, hogy Mikszáth Kálmán utcai otthonából egyedül, gyalog járt iskolába: a Tisza Lajos körúton lovas kocsik mellett haladt el, a Dugonics téren fiákeresek, azaz kétlovas bérkocsisok vesztegeltek, akiknek kapcsán pajkos korabeli pletykát is megosztott. 

Háború utáni szegénység: 

A tősgyökeres szegedi várostörténész felidézte, hogy mi került kisdiákévei idején az iskolatáskába, milyenek voltak a tantermi bútorok vagy éppen a mosdók, mivel fűtöttek, mit ettek tízóraira, mivel kezdődött minden tanítási nap, milyen ruhában jártak a nebulók iskolába, kik voltak a pedellusok és mit lehetett csak tőlük beszerezni, mekkora pénz volt hajdanán 3-4 fillér. 

A háború utáni szegénységbe is bepillantást adott múltidézése: volt osztálytársa, aki mezítláb járt iskolába, egy másik fiúval az egyik tanár rendszeresen megosztotta reggelijét. Hidegebb időben nagyapja minden tanítási nap reggelén adott néhány darab szenet és hasított fát Ferencnek, amit vitt az osztálytermi kályhába. A tantermeket fűtő járta körbe a tanítási nap során, ha kellett, dobott fűtőanyagot a kályhába. 

A várostörténész a kenyérért, cukorért, lisztért, krumpliért való sorban állások emlékét is megosztotta, kitérve arra, hogy miért az élesztővel kellett mindig kezdeni a kéréseket, amikor végre sorra került az ember.

A kitüntetett várostörténész máig őrzi általános iskolai értesítőjét, amely teli tele van jeles érdemjeggyel. Fotó: Koós Kata

„Az ének tanárnő adta a legnagyobb pofont”

Az is szóba került, hogy hogyan tekintettek hajdanán a negyvenes-ötvenes évek kisdiákjai a tanáraikra. Ahogy Apró Ferenc fogalmazott, megszeppent kisgyerekek voltak, akik számára a tanító bácsi szent volt. A tanítók többsége ugyanis akkoriban férfi volt, noha a várostörténész mosolyogva idézte fel azt is, hogy a legnagyobb pofont az ének tanárnő adta nagyszünetben a rendetlenkedőknek. De sok barackot és pajeszhúzást is kiosztottak a tanítók hajdanán. 

Ferenc arról is mesélt, hogy az iskolaidőn kívül mivel ütötték el az időt osztálytársaival, barátaival. A Rákóczi téren játszottak, ugyanis akkor még nem volt beépítve, teljes egészében fű borította, a közepén pedig egy körülbelül három méter magas csúszda állt. A környék gyerekserege ott focizott, kergetőzött, vagy éppen súlygolyókat dobált.

delmagyar.hu podcast

A dosszié további cikkei
Hírlevél feliratkozás
Ne maradjon le a delmagyar.hu legfontosabb híreiről! Adja meg a nevét és az e-mail-címét, és mi naponta elküldjük Önnek a legfontosabb híreinket!
Portfóliónk minőségi tartalmat jelent minden olvasó számára. Egyedülálló elérést, országos lefedettséget és változatos megjelenési lehetőséget biztosít. Folyamatosan keressük az új irányokat és fejlődési lehetőségeket. Ez jövőnk záloga.
  
Regionális hírportálok
Bács-Kiskun - baon.huBaranya - bama.huBékés - beol.huBorsod-Abaúj-Zemplén - boon.huCsongrád - delmagyar.huDunaújváros - duol.huFejér - feol.huGyőr-Moson-Sopron - kisalfold.huHajdú-Bihar - haon.huHeves - heol.huJász-Nagykun-Szolnok - szoljon.huKomárom-Esztergom - kemma.huNógrád - nool.huSomogy - sonline.huSzabolcs-Szatmár-Bereg - szon.huTolna - teol.huVas - vaol.huVeszprém - veol.huZala - zaol.hu
Közélet
magyarnemzet.huszabadfold.huhirtv.huorigo.hu
Gazdaság
vg.hufigyelo.huagrokep.hu
Magazin
astronet.huautomotor.hulakaskultura.hulikebalaton.hunapidoktor.humindmegette.hutravelo.hudietaesfitnesz.huvitorlazasmagazin.huvidekize.hutvmusor.hu
Bulvár
borsonline.huripost.humetropol.hulife.hushe.hu
Szolgáltatás
ingatlanbazar.hufreemail.hukoponyeg.huvidea.hulapcentrum.hu
Rádió
radio1gong.huhirfm.hu