Mezítlábas emlékek: Apró Ferenc elmesélte, milyen volt a diákélet a háború utáni Szegeden

A becsöngetés hónapjában tanévkezdő időutazás kínálunk a Délmagyarország legújabb podcast-adásában. A múltba nem más röpíti vissza a hallgatóságot, mint Szeged köztiszteletben álló, Szeged Kultúrájáért Díjjal is kitüntetett várostörténésze. Apró Ferenc, aki egyedülálló, hiánypótló értékkutató és értékmentő munkát végez immár több mint öt évtizede többek között a szegedi irodalom, a zene, a képzőművészet, de a zsidóság, a temetők, a képeslapok és a vendéglátás múltját illetően, valamint a tájszavak és tájnyelvi kifejezések gyűjtésében is.

Apró Ferenc több mint öt évtizede kutatja Szeged múltját. Most a negyvenes-ötvenes évek fordulójának diákéletébe engedett bepillantást. Fotó: Koós Kata

Apró Ferenc abba az iskolába járt, ahol Juhász Gyula tanult és Móra tanított

Apró Ferencet arra kértem, hogy személyes kisdiák-emlékeinek megosztásával adjon képet arról, hogy milyen volt a régi idők iskolája, egyúttal a régi Szeged. A negyvenes évek második felének, ötvenes évek elejére röpített vissza, az Árpád térnek abba az épületébe, amely ma a Szegedi Tudományegyetem Informatikai Intézeteként funkcionál. Csaknem nyolcvan évvel ezelőtt ugyanis a saroképületben még a szegedi Belvárosi Általános Iskola működött, amelynek padjait Apró Ferenc előtt Juhász Gyula is koptatta, Móra Ferenc pedig tanoncoktatóként tanított a falak között.

Kiderült, hogy Ferenc máig gondosan megőrizte általános iskolai értesítőjét, amelyben még a nebulók vallását is fel kellett tünteti. Elmesélte, hogy Mikszáth Kálmán utcai otthonából egyedül, gyalog járt iskolába: a Tisza Lajos körúton lovas kocsik mellett haladt el, a Dugonics téren fiákeresek, azaz kétlovas bérkocsisok vesztegeltek, akiknek kapcsán pajkos korabeli pletykát is megosztott.

Háború utáni szegénység:

A tősgyökeres szegedi várostörténész felidézte, hogy mi került kisdiákévei idején az iskolatáskába, milyenek voltak a tantermi bútorok vagy éppen a mosdók, mivel fűtöttek, mit ettek tízóraira, mivel kezdődött minden tanítási nap, milyen ruhában jártak a nebulók iskolába, kik voltak a pedellusok és mit lehetett csak tőlük beszerezni, mekkora pénz volt hajdanán 3-4 fillér.

A háború utáni szegénységbe is bepillantást adott múltidézése: volt osztálytársa, aki mezítláb járt iskolába, egy másik fiúval az egyik tanár rendszeresen megosztotta reggelijét. Hidegebb időben nagyapja minden tanítási nap reggelén adott néhány darab szenet és hasított fát Ferencnek, amit vitt az osztálytermi kályhába. A tantermeket fűtő járta körbe a tanítási nap során, ha kellett, dobott fűtőanyagot a kályhába.