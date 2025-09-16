Nagy dobásra készül Ásós Géza, ismét meglepi a vendégeit

Ásós Géza évek óta szolgálja ki vendégeit ízletes fogásokkal, és gyakran osztja meg receptjeit személyesen vagy akár telefonon is. Most azonban elérkezettnek látta az időt, hogy tizenöt évnyi munkájának gyümölcsét szakácskönyv formájában tegye közkinccsé – írja a beol.hu.

Ásós Géza, a békési Kira vendéglő tulajdonosa hamarosan szakácskönyvvel is megörvendezteti rajongóit. Archív Fotó: Kovács Erika

Receptek mellé történetek

A készülő könyv nem csupán recepteket tartalmaz, hanem emlékeket és sztorikat is, amelyek az elmúlt másfél évtized fesztiváljain és rendezvényein gyűltek össze. Így az olvasók nemcsak főzni tanulhatnak, hanem betekintést nyerhetnek Géza vendéglátói világába is.

Éttermi hangulat és közösség

A vendéglős szerint a könyv megjelenése nem csökkenti majd forgalmát, hiszen sokan a különleges hangulat, a közösség és az ünnepi alkalmak miatt keresik fel éttermét. Ezt bizonyítja korábbi televíziós műsora és a messengeren megosztott receptek sikere is.

Ásós Géza dombegyházon is nagy sikert aratott

Legutóbb a dombegyházi falunapon kínálta finomságait, ahol standját folyamatosan keresték az éhes vendégek, bizonyítva, hogy Ásós Géza ízei és vendégszeretete mindenhol nagy népszerűségnek örvendenek.