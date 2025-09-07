Háromszáz autó randevúzott Maroslelén, de egy ritka darabra mindenki felfigyelt – galériával, videóval

– Nem ez én autóm, de ide mindenképp szerettem volna elhozni – mondta a maroslelei márkafüggetlen autóstalálkozó egyik szervezője, Gyüre Ferenc azzal az autóval, amit talán a legtöbben néztek elkerekedett szemmel a sportpályán. Az ezüst színű, egyedi kialakítású, manuális váltós, légkondis és elektromos ablakemelővel felszerelt benzines Mercedes tetején kereszt látható, zárt rakterének ablakait függönyök borítják, ajtaját felnyitva pedig bepillanthatunk oda, ahol a koporsókat helyezték. A halottas kocsi régóta csak kiállítási darab, nem szállítanak vele. Egyébként egy kereskedésnél található, de hogy mennyiért lehet megvenni, azt nem tudtuk meg.

A halottas kocsit Gyüre Ferenc hozta el a maroslelei autóstalálkozóra. Fotó: Szabó Imre

Barátság, buli és benzingőz az autóstalálkozón

A találkozó elődjére egy éve a Volkswagen konszern autóit invitálták meg, idén viszont márkafüggetlenként tartották a találkozót. Így sokkal több, több mint háromszáz autó érkezett szerte az országból, illetve külföldről, többek között Romániából, Cseh- és Németországból. A résztvevők, akikkel beszélgettünk, többségükben azt mondták, itt a lényeg az autószeretet, a barátság és a buli – no meg a benzingőz. Természetesen tartottak autós felvonulást, volt többek között felni-kitartó verseny felnőtteknek és gyerekek, hangnyomás-mérés és szépségverseny. A hangulatra tehát nem lehetett panasz. Drimba Tibor polgármester azt mondta a Bozsó Garage Egyesület rendezvényéről, hogy sikeresen összehozta a falut és sok embert csábított Maroslelére.