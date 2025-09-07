szeptember 7., vasárnap

Autóstalálkozó

56 perce

Háromszáz autó randevúzott Maroslelén, de egy ritka darabra mindenki felfigyelt – galériával, videóval

Címkék#autós találkozó#márkafüggetlen#Maroslele

Másodszor rendeztek márkafüggetlen autóstalálkozót a hétvégén Maroslelén. A sportpályán érdekesebbnél érdekesebb járművek gyűltek össze, az egyik szervező például halottas kocsi volánja mögött ülve érkezett.

Szabó Imre

– Nem ez én autóm, de ide mindenképp szerettem volna elhozni – mondta a maroslelei márkafüggetlen autóstalálkozó egyik szervezője, Gyüre Ferenc azzal az autóval, amit talán a legtöbben néztek elkerekedett szemmel a sportpályán. Az ezüst színű, egyedi kialakítású, manuális váltós, légkondis és elektromos ablakemelővel felszerelt benzines Mercedes tetején kereszt látható, zárt rakterének ablakait függönyök borítják, ajtaját felnyitva pedig bepillanthatunk oda, ahol a koporsókat helyezték. A halottas kocsi régóta csak kiállítási darab, nem szállítanak vele. Egyébként egy kereskedésnél található, de hogy mennyiért lehet megvenni, azt nem tudtuk meg.

Gyüre Ferenc különleges halottaskocsival a maroslelei autóstalálkozón
A halottas kocsit Gyüre Ferenc hozta el a maroslelei autóstalálkozóra. Fotó: Szabó Imre

Barátság, buli és benzingőz az autóstalálkozón

A találkozó elődjére egy éve a Volkswagen konszern autóit invitálták meg, idén viszont márkafüggetlenként tartották a találkozót. Így sokkal több, több mint háromszáz autó érkezett szerte az országból, illetve külföldről, többek között Romániából, Cseh- és Németországból. A résztvevők, akikkel beszélgettünk, többségükben azt mondták, itt a lényeg az autószeretet, a barátság és a buli – no meg a benzingőz. Természetesen tartottak autós felvonulást, volt többek között felni-kitartó verseny felnőtteknek és gyerekek, hangnyomás-mérés és szépségverseny. A hangulatra tehát nem lehetett panasz. Drimba Tibor polgármester azt mondta a Bozsó Garage Egyesület rendezvényéről, hogy sikeresen összehozta a falut és sok embert csábított Maroslelére.

Maroslelei autós találkozó lenyűgöző gépekkel

Fotók: Szabó Imre

A halottas kocsi csak az egyik érdekesség volt

Aki tett egy sétát a járművek között, nem csak kocsikat láthatott, de motorokat és kamionokat is. Voltak köztük egyedi kialakításúak, díszítésűek, illetve hagyományosak. A legérdekesebbeket az elkerített VIP-részlegben állították ki.

 Elsőre egy nyitott Chevy Impalán akadt meg a szemünk. Gazdája, Huszár Gábor azt mondta róla, 1965-ös supersport autó. Motorja 250 lóerős és 5400 köbcentis – ez volt a márka második legkisebb motorja. Ebből csak 27 ezer készült. Alkatrészeinek egy része eredeti, ülése műbőr.

– Ritkán vesszük elő, egy fészerben tartjuk. A felújítsa ezer üzemóra volt, erre bő tíz éve került sor. Amerikában egy ilyen jó állapotú kocsi ára 60-80 ezer dollár, de az értéke folyamatosan emelkedik – árulta el. 

 

