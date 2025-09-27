szeptember 27., szombat

38 perce

Babaköszöntés, veteránautók és egy sztárvendég: felejthetetlen volt a Balástyai falunapok – galériával, videóval

Címkék#koncert#Balástyai falunapok#köszöntések

A 25. Balástyai falunapokat rendezték a hétvégén, pénteken és szombaton. A változatos program, a nívós fellépők jó szórakozást nyújtottak – együtt mulatott a község. A számos kiállítás – közte a zöldség- és virágfesztivállal – igazi kuriózum volt és köszöntötték az újszülötteket is.

Imre Péter

A balástyai falunapok első napján, pénteken ünnepi testületi ülést tartottak, ahol elismerték azokat, akik a község érdekében kiemelkedő munkát végeztek. Tízen kaptak ilyen kitüntetést, három véradó pedig díszoklevelet vehetett át Ujvári László polgármestertől.

balástyai falunapok
A balástyai falunapokon együtt mulatott a község. Fotó: Imre Péter

Csoda zöldségekből

– Ezt érdemes megnézni, látjátok milyen csuda szép – mondta egy balástyai nagymama unokáinak a sportcsarnok bejáratánál lévő zöldségekből kirakott képre mutatva. Valóban, festeni sem lehetne szebbet, az embernek az jutott az eszébe, kár lenne megenni...

A község közössége

– Ide, Balástyára születtek ezek a gyerekek, községünket és közösségünket gyarapítják. Köszönjük a családoknak, hogy településünkön képzelik el az életüket, a jövőjüket – mondta Ujvári László, Balástya polgármestere az újszülöttek sportcsarnokban rendezett szombati köszöntésén, amit harmadszor tartottak meg. 2023-ban debütált, és kedves hagyománnyá vált. 

Azt a huszonhat babát és szüleiket ünnepelték, akik az elmúlt 1 évben, pontosabban 2024 szeptembere és 2025 augusztusa között jöttek világra. A legfiatalabb egy 1 hónapos apróság volt, szinte eltűnt édesanyja karjaiban. A családok oklevelet és egy szép, cserepes virágot kaptak.

– Sok kitartást, szeretetteljes gyereknevelést kívánunk, azért is, mert az ilyen kis közösségek, a családok a legnagyobb értékek a mai világban is. Fontos számunkra, hogy Balástyán mindenki jól érezze magát, érdemes legyen ideköltözni és itt maradni, itt élni – jelentette ki a polgármester. Minden családról készült külön fénykép és végül egy nagy csoportkép is a szülőkkel és a babákkal. Biztosan mindkettő örök emlék marad.

Változatos programok várták a látogatókat Balástyán

Fotók: Imre Péter

Szabadtéri programok

– Melyik harap? – kérdezte egy férfi a látványos lovasfelvonulásra gyülekezők egyikét, a pónifogat hajtóját. – Egyik sem – érkezett a válasz. 

– Akkor, hogyan esznek? – jött az újabb kérdés. Jót nevettek. A pacikhoz és a kocsikhoz közel, a Vadásztanya vendéglő parkolójában veterán autók és motorok sorakoztak, köztük három valóban matuzsálemi korú négykerekűvel, melyeknek a motorját is megnézhették, vizsgálhatták az érdeklődők.

Az éheseket birka- és marhapörkölt várta, a rendezvénysátor színpadon pedig egymást váltották a fellépők – a környékbeli településekről is érkeztek –, melynek sorát a sztárvendég, Bereczki Zoltán zárja.

