Két világ, két szemlélet: így vitázott Balogh Levente és Bihari Ádám a fiatalok előtt

Izgalmas vendégpáros érkezett péntek délután a Gin&Rum Gasztrofesztivál színpadára. A televízióból évek óta jól ismert vízkirály, Balogh Levente mellé a fiatalok körében rendkívül népszerű stílusszakértőt, Bihari Ádámot ültették beszélgetőpartnernek. Aki ismeri őket, talán számított rá, hogy a korosztályukban és habitusukban is nagyban eltérő két üzletember közé nehéz lesz közös vonalat húzni – ez nem is sikerült annyira a beszélgetés során. Ettől függetlenül mindkettőjük rajongótábora kapott értékes gondolatokat a nagyjából egy órás program során.

Bihari Ádám és Balogh Levente stílusról, minőségről és a közösségi média szerepéről is beszélt Szegeden. Fotó: Gémes Sándor

Ha stílus van, minden van

Már a rendezvény elején jól megfigyelhető volt a nézők között, ki melyik szereplő miatt érkezett. Feltűnőn sok jól öltözött fiatal fiút láttunk a hallgatóságban. Többek dedikáltatni is elhozták Bihari Ádám-könyvük valamelyikét, melyekből az egyiket egyébként már jó ideje nem is lehet kapni, mert mindet elkapkodták. Akik már a program előtt odamentek hozzá fotózkodni, néhány dicséretet is bezsebelhettek – például azt, hogy a hőség ellenére sem rövid ujjú ingben érkeztek, ez ugyanis a Youtube és TikTok-sztár egyik vesszőparipája. Mármint hogy ez a ruhadarab nem létezik egy férfi gardróbjában.

A program elején a minőség és a stílus témakörében faggatták a két üzletembert. Balogh Levente megismételte, amit nemrégiben szegedi előadásán is már elmondott: ő a minőségi élelmiszergyártásban hisz, hiszen brand-et is csak olyan termék köré lehet építeni, ami kiváló minőséggel, magas szintű technológiával készül. Bihari Ádám pedig azt emelte ki, hogy a stílus és a minőség nem egyenlő a drágasággal, éppen ezért nem is érdemes ebben kompromisszumot kötni.

Minőségben kell gondolkodni, nem olcsóságban – véli Balogh Levente és Bihari Ádám

– Az egészséges táplálkozás például lehet olcsóbb, mint az a sok szemét, amit az emberek megesznek – jelentette ki Bihari Ádám. Kicsit később azonban azt is megjegyezte, hogy nem lehet az az üzenet a gasztronómiában, hogy valami minél olcsóbb legyen.

– Ma már a telefonunk segítségével megismerhetjük az egész világot. Nem az a kérdés tehát, hogy mi van a világban, hanem hogy mit látunk meg belőle, mire mondunk igent – fogalmazott. Ami az öltözködést illeti, ott pedig szerinte a divatban nem egy-két évben kell gondolkodni, hanem minőségben.