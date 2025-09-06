szeptember 6., szombat

Zakariás névnap

29°
+35
+19
Mai évfordulókHírt küldök beHírlevél
Minőség és stílus

2 órája

Két világ, két szemlélet: így vitázott Balogh Levente és Bihari Ádám a fiatalok előtt

Címkék#Balogh Levente#minőség#stílus#beszélgetés

Minőség és stílus – ezek voltak a fő témái annak a pénteki beszélgetésnek, melyen két ismert üzletember osztotta meg gondolatait Szegeden. Balogh Levente és Bihari Ádám nem mindenben értettek egyet, de mindketten adtak át értékes gondolatokat.

Timár Kriszta

Izgalmas vendégpáros érkezett péntek délután a Gin&Rum Gasztrofesztivál színpadára. A televízióból évek óta jól ismert vízkirály, Balogh Levente mellé a fiatalok körében rendkívül népszerű stílusszakértőt, Bihari Ádámot ültették beszélgetőpartnernek. Aki ismeri őket, talán számított rá, hogy a korosztályukban és habitusukban is nagyban eltérő két üzletember közé nehéz lesz közös vonalat húzni – ez nem is sikerült annyira a beszélgetés során. Ettől függetlenül mindkettőjük rajongótábora kapott értékes gondolatokat a nagyjából egy órás program során. 

Balogh Levente
Bihari Ádám és Balogh Levente stílusról, minőségről és a közösségi média szerepéről is beszélt Szegeden. Fotó: Gémes Sándor

Ha stílus van, minden van

Már a rendezvény elején jól megfigyelhető volt a nézők között, ki melyik szereplő miatt érkezett. Feltűnőn sok jól öltözött fiatal fiút láttunk a hallgatóságban. Többek dedikáltatni is elhozták Bihari Ádám-könyvük valamelyikét, melyekből az egyiket egyébként már jó ideje nem is lehet kapni, mert mindet elkapkodták. Akik már a program előtt odamentek hozzá fotózkodni, néhány dicséretet is bezsebelhettek – például azt, hogy a hőség ellenére sem rövid ujjú ingben érkeztek, ez ugyanis a Youtube és TikTok-sztár egyik vesszőparipája. Mármint hogy ez a ruhadarab nem létezik egy férfi gardróbjában.

A program elején a minőség és a stílus témakörében faggatták a két üzletembert. Balogh Levente megismételte, amit nemrégiben szegedi előadásán is már elmondott: ő a minőségi élelmiszergyártásban hisz, hiszen brand-et is csak olyan termék köré lehet építeni, ami kiváló minőséggel, magas szintű technológiával készül. Bihari Ádám pedig azt emelte ki, hogy a stílus és a minőség nem egyenlő a drágasággal, éppen ezért nem is érdemes ebben kompromisszumot kötni. 

Minőségben kell gondolkodni, nem olcsóságban – véli Balogh Levente és Bihari Ádám

– Az egészséges táplálkozás például lehet olcsóbb, mint az a sok szemét, amit az emberek megesznek – jelentette ki Bihari Ádám. Kicsit később azonban azt is megjegyezte, hogy nem lehet az az üzenet a gasztronómiában, hogy valami minél olcsóbb legyen. 

– Ma már a telefonunk segítségével megismerhetjük az egész világot. Nem az a kérdés tehát, hogy mi van a világban, hanem hogy mit látunk meg belőle, mire mondunk igent – fogalmazott. Ami az öltözködést illeti, ott pedig szerinte a divatban nem egy-két évben kell gondolkodni, hanem minőségben.  

– Olyan világban élünk, amiben lassan elnézést kell kérnünk, ha igényesek vagyunk. Pedig van élet a halál előtt, és pici dolgokban is meg lehet élni klassz dolgokat – üzente. A minőséggel kapcsolatos gondolatait egyébként Balogh Levente is megerősítette. Elárulta: ő például csak akkor eszik vagy iszik, ha talál valamiből egészségeset, minőségit. Ha nem, inkább éhes és szomjas marad, minthogy kompromisszumot kössön ebben. 

Balogh Levente és Bihari Ádám beszélgettek

Fotók: Gémes Sándor

Káros vagy hasznos a közösségi média?

Érdekes blokk volt, amikor a hagyományos és a közösségi médiáról beszélgettek. Bihari Ádám kijelentette: a social média minden eleme káros, és a tévével kapcsolatban is arra buzdított mindenkit, hogy dobja ki az ablakon. – Szexeljetek, olvassatok könyveket, írjatok kézzel és találkozzatok emberekkel ahelyett, hogy értelmetlen, nem létező szavakat és emojikat küldözgettek másiknak – mondta hallgatóságának, mire Balogh Levente nevetve feltett egy kérdést a közösségi médiában sztárrá vált stílustanácsadónak: „Hallod, a videóidat hol nézik” 

A vízkirály ezek után elmondta, szerinte lehet visszasírni azt az időszakot, amikor Pistike még csak fára mászott, de ha most Pistike felmászik, elmegy a világ alatta, ő meg fent marad a fán. 

– Ma már nem lehet, hogy ne tudjunk róla, mi történik a világban. Ráadásul kisvállalkozók kis pénzből is csak a social médiában tudnak láthatóvá válni. Azt gondolom, semmi nem lehet egészségtelen, amit mértékkel csinálunk – jelentette ki Balogh Levente.

 

Hírlevél feliratkozás
Ne maradjon le a delmagyar.hu legfontosabb híreiről! Adja meg a nevét és az e-mail-címét, és mi naponta elküldjük Önnek a legfontosabb híreinket!

Rovatunkból ajánljuk

További hírek a témában
Portfóliónk minőségi tartalmat jelent minden olvasó számára. Egyedülálló elérést, országos lefedettséget és változatos megjelenési lehetőséget biztosít. Folyamatosan keressük az új irányokat és fejlődési lehetőségeket. Ez jövőnk záloga.
  
Regionális hírportálok
Bács-Kiskun - baon.huBaranya - bama.huBékés - beol.huBorsod-Abaúj-Zemplén - boon.huCsongrád - delmagyar.huDunaújváros - duol.huFejér - feol.huGyőr-Moson-Sopron - kisalfold.huHajdú-Bihar - haon.huHeves - heol.huJász-Nagykun-Szolnok - szoljon.huKomárom-Esztergom - kemma.huNógrád - nool.huSomogy - sonline.huSzabolcs-Szatmár-Bereg - szon.huTolna - teol.huVas - vaol.huVeszprém - veol.huZala - zaol.hu
Közélet
magyarnemzet.huszabadfold.huhirtv.huorigo.hu
Gazdaság
vg.hufigyelo.huagrokep.hu
Magazin
astronet.huautomotor.hulakaskultura.hulikebalaton.hunapidoktor.humindmegette.hutravelo.hudietaesfitnesz.huvitorlazasmagazin.huvidekize.hutvmusor.hu
Bulvár
borsonline.huripost.humetropol.hulife.hushe.hu
Szolgáltatás
ingatlanbazar.hufreemail.hukoponyeg.huvidea.hulapcentrum.hu
Rádió
radio1gong.huhirfm.hu