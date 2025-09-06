2 órája
Két világ, két szemlélet: így vitázott Balogh Levente és Bihari Ádám a fiatalok előtt
Minőség és stílus – ezek voltak a fő témái annak a pénteki beszélgetésnek, melyen két ismert üzletember osztotta meg gondolatait Szegeden. Balogh Levente és Bihari Ádám nem mindenben értettek egyet, de mindketten adtak át értékes gondolatokat.
Izgalmas vendégpáros érkezett péntek délután a Gin&Rum Gasztrofesztivál színpadára. A televízióból évek óta jól ismert vízkirály, Balogh Levente mellé a fiatalok körében rendkívül népszerű stílusszakértőt, Bihari Ádámot ültették beszélgetőpartnernek. Aki ismeri őket, talán számított rá, hogy a korosztályukban és habitusukban is nagyban eltérő két üzletember közé nehéz lesz közös vonalat húzni – ez nem is sikerült annyira a beszélgetés során. Ettől függetlenül mindkettőjük rajongótábora kapott értékes gondolatokat a nagyjából egy órás program során.
Ha stílus van, minden van
Már a rendezvény elején jól megfigyelhető volt a nézők között, ki melyik szereplő miatt érkezett. Feltűnőn sok jól öltözött fiatal fiút láttunk a hallgatóságban. Többek dedikáltatni is elhozták Bihari Ádám-könyvük valamelyikét, melyekből az egyiket egyébként már jó ideje nem is lehet kapni, mert mindet elkapkodták. Akik már a program előtt odamentek hozzá fotózkodni, néhány dicséretet is bezsebelhettek – például azt, hogy a hőség ellenére sem rövid ujjú ingben érkeztek, ez ugyanis a Youtube és TikTok-sztár egyik vesszőparipája. Mármint hogy ez a ruhadarab nem létezik egy férfi gardróbjában.
A program elején a minőség és a stílus témakörében faggatták a két üzletembert. Balogh Levente megismételte, amit nemrégiben szegedi előadásán is már elmondott: ő a minőségi élelmiszergyártásban hisz, hiszen brand-et is csak olyan termék köré lehet építeni, ami kiváló minőséggel, magas szintű technológiával készül. Bihari Ádám pedig azt emelte ki, hogy a stílus és a minőség nem egyenlő a drágasággal, éppen ezért nem is érdemes ebben kompromisszumot kötni.
Minőségben kell gondolkodni, nem olcsóságban – véli Balogh Levente és Bihari Ádám
– Az egészséges táplálkozás például lehet olcsóbb, mint az a sok szemét, amit az emberek megesznek – jelentette ki Bihari Ádám. Kicsit később azonban azt is megjegyezte, hogy nem lehet az az üzenet a gasztronómiában, hogy valami minél olcsóbb legyen.
– Ma már a telefonunk segítségével megismerhetjük az egész világot. Nem az a kérdés tehát, hogy mi van a világban, hanem hogy mit látunk meg belőle, mire mondunk igent – fogalmazott. Ami az öltözködést illeti, ott pedig szerinte a divatban nem egy-két évben kell gondolkodni, hanem minőségben.
– Olyan világban élünk, amiben lassan elnézést kell kérnünk, ha igényesek vagyunk. Pedig van élet a halál előtt, és pici dolgokban is meg lehet élni klassz dolgokat – üzente. A minőséggel kapcsolatos gondolatait egyébként Balogh Levente is megerősítette. Elárulta: ő például csak akkor eszik vagy iszik, ha talál valamiből egészségeset, minőségit. Ha nem, inkább éhes és szomjas marad, minthogy kompromisszumot kössön ebben.
Balogh Levente és Bihari Ádám beszélgettekFotók: Gémes Sándor
Káros vagy hasznos a közösségi média?
Érdekes blokk volt, amikor a hagyományos és a közösségi médiáról beszélgettek. Bihari Ádám kijelentette: a social média minden eleme káros, és a tévével kapcsolatban is arra buzdított mindenkit, hogy dobja ki az ablakon. – Szexeljetek, olvassatok könyveket, írjatok kézzel és találkozzatok emberekkel ahelyett, hogy értelmetlen, nem létező szavakat és emojikat küldözgettek másiknak – mondta hallgatóságának, mire Balogh Levente nevetve feltett egy kérdést a közösségi médiában sztárrá vált stílustanácsadónak: „Hallod, a videóidat hol nézik”
A vízkirály ezek után elmondta, szerinte lehet visszasírni azt az időszakot, amikor Pistike még csak fára mászott, de ha most Pistike felmászik, elmegy a világ alatta, ő meg fent marad a fán.
– Ma már nem lehet, hogy ne tudjunk róla, mi történik a világban. Ráadásul kisvállalkozók kis pénzből is csak a social médiában tudnak láthatóvá válni. Azt gondolom, semmi nem lehet egészségtelen, amit mértékkel csinálunk – jelentette ki Balogh Levente.
A legdrágább luxusingatlan Szegeden 600 millió forintért vár új gazdára – a városban egyre több exkluzív otthon keres vevőt
Dollármilliókat érnek festményei, és egy vulkánban nyugszik – ki volt Tamara Lempicka, akinek a REÖK-ben nyílt kiállítása?