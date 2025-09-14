Nem mindennapi kihívás: meglepetés alapanyagból kellett kreatív burgert alkotni Szőregen

Szeged környékének egyik legszínvonalasabb gasztrorendezvényévé nőtte ki magát néhány év alatt a Bánya BBQ & Blues Fesztivál. A szőregi kétnapos programot immár hatodik alkalommal rendezték meg azok számára, akik értékelik a minőségi alapanyagokból készült húsételeket, illetve a blues zenét. A Monti parkban pénteken és szombaton szállt a füst a smokerekből, estére pedig mindkét napon teljesen megtelt a nemrégiben futópályával is ellátott rendezvény-és sporthelyszín.

A szőregi BBQ Fesztiválon 10 órán keresztül készültek a tökéletes húsok. Fotó: Gémes Sándor

Sütőtökös burger volt idén a versenyfeladat

Szombaton BBQ-sütő versenyt is tartottak, ahol 15 csapat mérte össze tudását oldalas sütésben, illetve kreatív burger kategóriában.

Utóbbinál mindig adunk egy meglepetés alapanyagot, amit a résztvevők a helyszínen tudnak meg, így nem lehet rá előzetesen felkészülni. Idén ez a sütőtök volt

– mondta el lapunknak Olajos Csaba főszervező. A környék legjobb éttermi séfjeiből álló zsűri, melyhez idén csatlakozott a hazai BBQ egyik legismertebb alakja, Németh Tamás is, azt nézték, mennyire kreatívan és láthatóan használták fel a versenyzők ezt az alapanyagot.

Berta József és Veres Gábor szombaton reggel 7 óra óta készítette ételeit. – Több mint 10 kiló pulled porkot és 4 kiló oldalast sütünk – mutatták, mi készül smokereikben, melynek egyikét saját maguk készítették olajoshordóból. – Sokkal jobb, mint amire számítottunk. A fala szigetelt, így könnyebb benne tartani a 120-130 fokot. Ráadásul kívülről sem éget – mutatták be büszkeségüket. A csapat egyébként hamburger kategóriában már kétszer nyert, idén is arra készültek, azt a húst azonban csak délután, a zsűrizés előtt kezdték el készíteni, hiszen az nem igényel 9-10 órás sütést, mint a BBQ.

A BBQ fesztivál szerelemprojektből nőtte ki magát

A rendezvényen azok sem maradtak éhen, akik nem tartoztak egyik csapathoz sem, hiszen 4-4 ételes, illetve italos vendéglátó kínálta a rendezvény tematikájának megfelelő finomságokat – tépett húsos szendvicseket, burgereket és BBQ húsokat.

Fotó: Gémes Sándor

Avramov András szőregi képviselő lapunknak elmondta, hat éve ez egy szerelemprojektnek indult.

A közös az volt a szervezőkben, hogy szőregiek és szeretik a BBQ, illetve grill ételeket. A sikere titka pedig azt gondolom azóta is az, hogy mindenki szívvel-lélekkel beleteszi, amit tud. Azt látjuk, hogy a szőregiek, sőt a környékbeliek is mostmár minden évben várják ezt a programot, amivel méltóképpen tudjuk zárni a fesztiválszezont

– fogalmazott.