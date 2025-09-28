2 órája
A külföldi utak drágák, de a belföldiek csodaszépek ősszel: mutatjuk, hol várnak a legjobb kalandok
A nyaralási szezon Magyarországon hivatalosan véget ért, de a külföldi utak továbbra is népszerűek. Ősszel azonban a hazai utazások különösen vonzóak: a magyar hegységek rejtett zugai, a túraútvonalak és a természetközeli szállások ideális kikapcsolódást kínálnak az év hátralévő részében is. Mutatjuk, melyek a legnépszerűbb hazai úticélok.
A nyaralási szezon utolsó hetei hivatalosan lezárultak, ám a külföldi utazások iránt továbbra is nagy az érdeklődés. A belföldi és a külföldi úticélok iránt egyaránt élénk marad a kereslet, ami a repülőjegyek árát is jócskán megemelte.
Ezek a legnépszerűbb belföldi utazások ősszel
Halász Andrea, a szegedi MyWay Travel utazási iroda vezetője lapunknak elmondta: most főként Olaszország, Spanyolország, Törökország, Egyiptom és más egzotikus országok a legkeresettebbek. Sokan érdeklődnek „last minute” utak iránt, abban bízva, hogy olcsóbbak lesznek, de a tapasztalatok szerint ez ritkán igaz. Ráadásul ezek többnyire megmaradt, nem feltétlenül a legjobb ajánlatok, így könnyen csalódás érheti az utazókat. Egy többgyermekes család számára pedig szinte lehetetlen az utolsó pillanatban megfelelő szállást találni.
A belföldi utazások terén az ősz beköszöntével elsősorban a hegységek rejtett zugai és a túrázás kerül előtérbe. A legkedveltebb célpontok közé tartozik a Mátra, a Bükk-vidék, a Börzsöny és a Dunakanyar.
Kiemelt úti célok:
- Apci tengerszem, Széleskő-bányató – A Mátra délnyugati részén, Apc község közelében, az egykori andezitbánya gödrében kristálytiszta vizű tavacska várja a kirándulókat.
- Ilona-völgyi vízesés – Magyarország legmagasabb természetes vízesése a Mátra varázslatos völgyében, családok számára is ideális kirándulóhely.
- Kékes-tető, Sas-kő, Disznó-kő – Látványos körtúra a Mátra északi oldalán, mesés kilátókkal és csodás bükkerdőkkel.
- Galyatető – Panorámás körtúra a Mátra-nyeregből a felújított galyatetői kilátóhoz.
- Siroki vár – A Mátra legjelentősebb várromja, festői környezetben, egy vulkáni csúcson.
Egyre többen keresnek faházakat szállásként: a közösségi médiában már külön csoportok is alakultak a kifejezetten erdei faházak iránt érdeklődőknek. A Szállás.hu felmérése szerint az őszi időszakban a programkínálat is bővül: a kirándulások, erdei séták és kerékpártúrák mellett a bor- és gasztroturizmus, valamint a wellness- és gyógyüdülések is népszerűek. Így a természet közelségét kényelmes körülmények között élvezhetik a pihenni vágyók.
