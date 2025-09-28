A külföldi utak drágák, de a belföldiek csodaszépek ősszel: mutatjuk, hol várnak a legjobb kalandok

A nyaralási szezon utolsó hetei hivatalosan lezárultak, ám a külföldi utazások iránt továbbra is nagy az érdeklődés. A belföldi és a külföldi úticélok iránt egyaránt élénk marad a kereslet, ami a repülőjegyek árát is jócskán megemelte.

A belföldi utazások úticéljai ősszel is különleges élményt nyújtanak. Fotó: Shutterstock

Ezek a legnépszerűbb belföldi utazások ősszel

Halász Andrea, a szegedi MyWay Travel utazási iroda vezetője lapunknak elmondta: most főként Olaszország, Spanyolország, Törökország, Egyiptom és más egzotikus országok a legkeresettebbek. Sokan érdeklődnek „last minute” utak iránt, abban bízva, hogy olcsóbbak lesznek, de a tapasztalatok szerint ez ritkán igaz. Ráadásul ezek többnyire megmaradt, nem feltétlenül a legjobb ajánlatok, így könnyen csalódás érheti az utazókat. Egy többgyermekes család számára pedig szinte lehetetlen az utolsó pillanatban megfelelő szállást találni.

A belföldi utazások terén az ősz beköszöntével elsősorban a hegységek rejtett zugai és a túrázás kerül előtérbe. A legkedveltebb célpontok közé tartozik a Mátra, a Bükk-vidék, a Börzsöny és a Dunakanyar.

Kiemelt úti célok:

Apci tengerszem, Széleskő-bányató – A Mátra délnyugati részén, Apc község közelében, az egykori andezitbánya gödrében kristálytiszta vizű tavacska várja a kirándulókat.

– A Mátra délnyugati részén, Apc község közelében, az egykori andezitbánya gödrében kristálytiszta vizű tavacska várja a kirándulókat. Ilona-völgyi vízesés – Magyarország legmagasabb természetes vízesése a Mátra varázslatos völgyében, családok számára is ideális kirándulóhely.

– Magyarország legmagasabb természetes vízesése a Mátra varázslatos völgyében, családok számára is ideális kirándulóhely. Kékes-tető, Sas-kő, Disznó-kő – Látványos körtúra a Mátra északi oldalán, mesés kilátókkal és csodás bükkerdőkkel.

– Látványos körtúra a Mátra északi oldalán, mesés kilátókkal és csodás bükkerdőkkel. Galyatető – Panorámás körtúra a Mátra-nyeregből a felújított galyatetői kilátóhoz.

– Panorámás körtúra a Mátra-nyeregből a felújított galyatetői kilátóhoz. Siroki vár – A Mátra legjelentősebb várromja, festői környezetben, egy vulkáni csúcson.

Egyre többen keresnek faházakat szállásként: a közösségi médiában már külön csoportok is alakultak a kifejezetten erdei faházak iránt érdeklődőknek. A Szállás.hu felmérése szerint az őszi időszakban a programkínálat is bővül: a kirándulások, erdei séták és kerékpártúrák mellett a bor- és gasztroturizmus, valamint a wellness- és gyógyüdülések is népszerűek. Így a természet közelségét kényelmes körülmények között élvezhetik a pihenni vágyók.