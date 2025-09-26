Mickey egér és Disney-sztárok költöznek a Belvárosi Moziba

A mesenézés nem csupán szórakozás: segíti a gyerekek képzeletének fejlődését, érzelmi világuk gazdagodását és a világ megismerését is. A jól ismert szereplők, tanulságos történetek és színes kalandok biztonságos, mégis izgalmas kaput nyitnak a fantázia birodalmába. Közös mozizás közben pedig nemcsak nevetés és élmények születnek, hanem értékes pillanatok is. Ez alkalommal a Belvárosi Mozi kínál kihagyhatatlan lehetőséget.

Szeptember végén különleges mozis élmény várja az óvodás korú gyerekeket a Belvárosi Moziban. Archív fotó: Kuklis István

Ovis Moziklub a Belvárosi Moziban

Ovis gyerkőcök és interaktív kikapcsolódás: irány a Belvárosi Mozi, hogy együtt élvezhessétek a Disney varázslatát a vásznon egy vadonatúj, vidám és interaktív moziélmény keretében. A moziklub egy felejthetetlen élményére hívja az ovisokat, ahol együtt énekelhetnek, táncolhatnak és aktívan bekapcsolódhatnak a játékos feladatokba.

A programok házigazdája a gyerkőcök nagy kedvence Mickey egér lesz

Az 50 perces kaland kapitánya ezúttal Mickey egér lesz, aki izgalmas műsorokon, dalokon és játékokon kalauzolja végig a vetítésre érkezőket. A filmes programokon feltűnik többek között Póki és csodálatos barátai, Ariel és Bluey is.

A vetítések időpontjai

Szeptember 27.

Szeptember 28.

Október 4.

Október 5.

A programra minden esetben délután 14:30-kor kerül sor, a Zsigmond Vilmos teremben.