1 órája
Mickey egér és Disney-sztárok költöznek a Belvárosi Moziba
Szeptember végén különleges mozis élmény várja az óvodás korú gyerekeket. A Belvárosi Mozi vásznain a Disney Channel népszerű meséi elevenednek meg, kifejezetten a legkisebbek igényeire szabva.
A mesenézés nem csupán szórakozás: segíti a gyerekek képzeletének fejlődését, érzelmi világuk gazdagodását és a világ megismerését is. A jól ismert szereplők, tanulságos történetek és színes kalandok biztonságos, mégis izgalmas kaput nyitnak a fantázia birodalmába. Közös mozizás közben pedig nemcsak nevetés és élmények születnek, hanem értékes pillanatok is. Ez alkalommal a Belvárosi Mozi kínál kihagyhatatlan lehetőséget.
Ovis Moziklub a Belvárosi Moziban
Ovis gyerkőcök és interaktív kikapcsolódás: irány a Belvárosi Mozi, hogy együtt élvezhessétek a Disney varázslatát a vásznon egy vadonatúj, vidám és interaktív moziélmény keretében. A moziklub egy felejthetetlen élményére hívja az ovisokat, ahol együtt énekelhetnek, táncolhatnak és aktívan bekapcsolódhatnak a játékos feladatokba.
A programok házigazdája a gyerkőcök nagy kedvence Mickey egér lesz
Az 50 perces kaland kapitánya ezúttal Mickey egér lesz, aki izgalmas műsorokon, dalokon és játékokon kalauzolja végig a vetítésre érkezőket. A filmes programokon feltűnik többek között Póki és csodálatos barátai, Ariel és Bluey is.
A vetítések időpontjai
- Szeptember 27.
- Szeptember 28.
- Október 4.
- Október 5.
A programra minden esetben délután 14:30-kor kerül sor, a Zsigmond Vilmos teremben.
