Elfeledett fotókon Csongrád igazi arca – a tragikus sorsú tanárnő mindent megörökített

Címkék#tanítónő#tragikus sorsú#Gyöngyössy Orsolya#Tari László Múzeum#fotó

Sok évtizedes titkok tárultak fel Csongrádon annak köszönhetően, hogy nemrégiben páratlan helytörténeti és néprajzi értékű fotóalbumok kerültek a csongrádi Tari László Múzeum gyűjteményébe. A művészi képek értékes kordokumentumok, készítőjük pedig a megkapó személyiségű néhai Kalmár Margit. A múzeum igazgatója, Gyöngyössy Orsolya szándéka szerint a tragikus sorsú belvárosi tanítónő fotóiból válogatásalbum jelenik meg hamarosan – előzeteseként a most ennek kapcsán zajló kutatómunkáról előadásban számolt be a makói múzeum néprajzi konferenciáján.

Szabó Imre

- A tíz album körülbelül 1400 felvételt tartalmaz, és Csongrád Belvárosában egy család őrizte, mígnem Pintér László amatőr helytörténész közvetítésével a gyűjtemény a múzeumba került – árulta el Gyöngyössy Orsolya igazgató arról a kivételes anyagról, amiből hamarosan kötetet adhat ki az általa vezetett Tari László Múzeum. A fotók többségét 1928 és 1935 között Kalmár Margit belvárosi tanítónő készítette.

belvárosi tanítónő
A belvárosi tanítónő, Kalmár Margit diákjai között Fotó: Tari László Múzeum

Kalmár Margit 125 esztendeje született

Gyöngyössy Orsolya szerint nem csak a felvételek, készítőjük is figyelemre méltó – a makói konferencián tartott előadása címében úgy jellemezte, mint széplelkű fotóriportert a 30-as évekből. Kalmár Margit 8 éves volt, amikor 1908-ban a család a Templom utcai kántori lakba költözött, mert az édesapa, Kalmár Illés kántor Csongrádon kapott állást. Margit 1900-ban született Nagyváradon, a tanítóképző főiskolát Szegeden végezte el és – kitérők után – 1930-ban került Csongrádra, a  Gróf Károlyi Sándor Római Katolikus Leányiskolába, majd rá egy évre a család lakhelyéhez közelebb, az ősi városrészbe, Csongrád-Belső- vagy Belvárosba. Az, hogy viszonylag sokat tudunk Kalmár Margit pályafutásáról, Dudás Lajos helytörténésznek köszönhető: hagyatékában ránk maradt a tanítónő rövid életrajza.

mámai réti komp
A tragikus sorsú pedagógus a mámai réti kompot is megörökítette. Fotó: Tari László Múzeum

A belvárosi tanítónő különös szenvedélye

Margit az 1930-1940-es években igen sokat fotózott, fizetésének jelentős részét erre a szenvedélyére fordította. Időnként testvérei is kezükbe vették a fényképezőgépet, így szerencsére róla is készültek felvételek. Az igazgató előadásából kiderült, a tanítónő felvételei hűen tükrözik a közel száz évvel ezelőtti Csongrád mindennapjait. Gyakran örökítette meg életképekben kis tanítványait, ahogy uzsonnáznak, isznak az iskolaudvaron ásott kútból, tanulnak, verekednek és játszanak. A Tisza szerelmese is volt. Az iskolába minden nap a gáton sétált, és amit érdekesnek, szépnek talált, azt megörökítette. Látható képein a régi fahíd, a Csaba nevű vontatógőzös, vagy például a mámai réti komp. De jóformán mindenhová magával vitte a gépét és szívesen megörökítette az embereket hétköznapi munkájuk végzése közben – a gáton dolgozó kubikosokat, a piac forgatagát vagy a vallási élet eseményeit, de a város jellegzetes tereit, épületeit is.

strandolás
Csongrádon ma is közkedvelt nyári időtöltés a strandolás. Fotó: Tari László Múzeum

Művészi értékű páratlan kordokumentumok

Kalmár Margit felvételei nem csak páratlan kordokumentumok, művésziek is: egy érzékeny, okos, kissé misztikumra hajló jellemet mutatnak. Életpályája viszont a második világháborút követően tragikus fordulatot vett. Arra hivatkozva, hogy felekezeti békétlenséget kelt és vallási propagandát folytat, 49 éves korában kényszernyugdíjazták és többé nem léphetett a katedrára. Ettől kezdve visszavonultan, magányosan élt, a fényképezőgépet is letette. Nem ment férjhez, gyermeke sem született, legkedvesebb szórakozása pedig a templomi énekkar látogatása volt. Volt tanítványai és kollégái közbenjárására azonban 1992-ben, halála előtt nem sokkal gyémántdiplomát kapott.

Gyöngyössy Orsolya azt reméli, a fotóit bemutató album méltó emléket állít ennek a kivételes egyéniségű, városát őszinte szeretettel és ragaszkodással megörökítő pedagógusnak.

 

