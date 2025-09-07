szeptember 7., vasárnap

Szegedi hírek

1 órája

Besenyei Péter repülő show-ja leírhatatlan reakciókat váltott ki a szegedi közönségből – galériával, videóval

Halálközeli félelem és heves szívdobogás. Szeged belvárosa vasárnap délután lélegzetvisszafojtva figyelte Besenyei Péter légi mutatványait. Az Árvízi emlékműtől a rakpartig minden szabad hely megtelt, amikor a legendás pilóta kék-piros gépével a Tisza fölé emelkedett. A közönség szíve akkor dobbant a legnagyobbat, amikor a magyar műrepülés ikonja átszáguldott a Belvárosi híd alatt, majd integetve búcsúzott a tomboló tömegtől.

Berecz Blanka

Az Árvízi emlékműtől egészen a Huszár Mátyás rakpartig benépesültek a lépcsők és minden szabad hely. Több százan voltak kíváncsiak Besenyei Péter légiparádéjára vasárnap késő délután. Háttérben a múzeum főterén zajlott a III. Szegedi Gin és Rum Gasztro Fesztivál, a levegőben pedig bravúros mutatványok kápráztatták el a szegedieket. A magyar pilóta a bemutató egy pontján átrepült a Belvárosi híd alatt. 

Besenyei Péter műrepülő bemutatója
Besenyei Péter változatos légiparádét hozott el Szeged belvárosába. Fotó: Gémes Sándor

Besenyei Péter szíveket dobogtatott meg a belvárosban 

Hatalmas robaj rázta meg a várost, amikor az ikonikus repülőgép feltűnt az égen, szinte a semmiből jött felénk. A közönség felkiáltott, mindenhonnan harsogott az „Ott jön!” kiáltás és abban a pillanatban minden szem a szegedi égboltra szegeződött. A gép többször is megpördült a levegőben, majd egy mélyrepülés után hirtelen alacsony magasságban repült tovább. 

Besenyei Péter műrepülő bemutatója

Fotók: Gémes Sándor

Besenyei Péter átrepül a Belvárosi híd alatt

A mélyrepülés, a hirtelen sebességváltás, a gép testközelsége a halálfélelem közeli élményét idézte fel. A feszültséget a csúcspont zárta, amikor is Besenyei Péter átrepült a Belvárosi híd alatt, amit egy hatalmas ováció kísért. Többen felkiáltottak, hogy „Hajrá magyarok!”. A tapsvihar akkor erősödött fel, amikor a repülő szárnyának integető mozdulatai is feltűntek a horizonton. 

– Többször azt gondoltam, hogy a gravitáció legyőzi Besenyeit, de végül az utolsó pillanatban emelte fel a gép orrát – mesélte élményeit egy szegedi lakos. 

A pilóta, akinek neve világszerte fogalom

Besenyei Péter neve nemcsak hazánkban, hanem világszerte is fogalom. Ő volt az, aki fejjel lefelé repült át a Lánchíd alatt, megnyerte a Red Bull Air Race legelső világbajnoki címét, és aki újradefiniálta, mit jelent a műrepülés. 

 

 

Szegedi hírek

