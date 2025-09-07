Besenyei Péter repülő show-ja leírhatatlan reakciókat váltott ki a szegedi közönségből – galériával, videóval

Az Árvízi emlékműtől egészen a Huszár Mátyás rakpartig benépesültek a lépcsők és minden szabad hely. Több százan voltak kíváncsiak Besenyei Péter légiparádéjára vasárnap késő délután. Háttérben a múzeum főterén zajlott a III. Szegedi Gin és Rum Gasztro Fesztivál, a levegőben pedig bravúros mutatványok kápráztatták el a szegedieket. A magyar pilóta a bemutató egy pontján átrepült a Belvárosi híd alatt.

Besenyei Péter változatos légiparádét hozott el Szeged belvárosába. Fotó: Gémes Sándor

Besenyei Péter szíveket dobogtatott meg a belvárosban

Hatalmas robaj rázta meg a várost, amikor az ikonikus repülőgép feltűnt az égen, szinte a semmiből jött felénk. A közönség felkiáltott, mindenhonnan harsogott az „Ott jön!” kiáltás és abban a pillanatban minden szem a szegedi égboltra szegeződött. A gép többször is megpördült a levegőben, majd egy mélyrepülés után hirtelen alacsony magasságban repült tovább.