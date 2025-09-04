45 perce
Most jött a hír: Besenyei Péter átrepül a Belvárosi híd alatt
Új magasságokba tör a szegedi gasztro fesztivál a hétvégén, ráadásul szó szerint. A műrepülés ikonja, Besenyei Péter olyan légi mutatványt mutat be Szegeden, amit élőben látni egy életre szóló élmény.
A levegő is vibrál a várakozástól Szegeden. A III. Szegedi Gin és Rum Gasztro Fesztivál csütörtöki megnyitóján jelentette be Badó Attila szervező, hogy valódi világszenzációval emelik új szintre a szegedi gasztro fesztivált. A zárónapon, vasárnap este fél hatkor a műrepülés élő legendája, Besenyei Péter tart lélegzetelállító légi bemutatót a Tisza felett, amelynek tetőpontján vakmerően átrepül a Belvárosi híd alatt!
Besenyei Péter, a legenda vissza: világsztár a Tisza fölött
Besenyei Péter neve fogalom nemcsak hazánkban, hanem világszerte. Ő volt az, aki fejjel lefelé repült át a Lánchíd alatt, aki megnyerte a Red Bull Air Race legelső világbajnoki címét, és aki újradefiniálta, mit jelent a műrepülés. Most visszatér a napfény városába, és a szegediek előtt mutatja meg, miért tartják a világ egyik legmerészebb és legprecízebb pilótájának.
Ízbomba élmények: osztrigás csavar és sztárséfek
A Gin és Rum Gasztro Fesztivál látogatói több mint százféle ginből és rumból kóstolhatnak. A koccintások mellett gasztronómiai kalandozásban is részük lehet: több sztárséf is tart látványfőzést. Az idei italkínálat legfőbb különlegessége az osztrigás gin, de a fesztiválozók akár saját gint is készíthetnek.
