szeptember 6., szombat

Zakariás névnap

28°
+35
+19
Mai évfordulókHírt küldök beHírlevél
Szegedi hírek

4 órája

Vigyázat! Új szabály a beutalónál, sok beteg bajba kerülhet, ha nem figyel

Címkék#jogszabályváltozás#kontrollvizsgálat#egészségügy

Egyszerűsödik a betegek élete a szakorvosi visszarendelésre szóló beutalási rend módosításával. Ha nem jó a beutalóra írt időpont, a beteg maga is átfoglalhatja, és nem kell telefonálni vagy sorban állni, ha a felülvizsgálatra időpontot kér.

Delmagyar.hu

Október elsejétől nem elég a korábbi szakorvosi ambuláns lap, szakorvosi beutaló is kell majd a kontrollvizsgálathoz – derült ki egy új jogszabályból. Augusztus 28-án jelent meg a Magyar Közlönyben az „egyes belügyi tárgyú kormányrendeletek módosításáról” szóló jogszabály, amely átírta a TB-ellátásról szóló törvény végrehajtását alakító kormányrendelet azon passzusát, amely a szakorvosi ellátásra visszarendelésről szól. A hír csütörtökön végigfutott a magyar sajtón, ám a Belügyminisztérium szerint az újságírók félreértették a változtatást. Szó sincs arról, hogy az eddigi gyakorlattól eltérően a szakorvosi kontrollvizsgálathoz is új beutaló kellene majd.

Az orvos beszél a pácienssel és beutalót ad neki
Októbertől változik a beutaló szabálya: a kontrollvizsgálatok időpontját a szakorvos adja ki, amit a betegek maguk is át tudnak foglalni. Fotó: Shutterstock

A beutaló szabályai változnak

A változtatás mindössze technikai jellegű, és épp a betegutak egyszerűsítését szolgálja. A kontrollvizsgálatok időpontját a szakorvosok már akkor kiadják, amikor felírják a beutalót, ha pedig az időpont nem lenne megfelelő a páciensnek, akkor online vagy a 1812-es telefonszámon átfoglalhat akár másik intézménybe is. Ez utóbbira eddig nem volt lehetőségük. A beutaló a szakorvos által megjelölt időpontig, de legalább 90 napig érvényes – vagyis nem válhat a vizsgálat előtt érvénytelenné.

Az eddigi rendszer úgy működött, hogy a szakorvos, ha visszahívta kontrollra a páciensét, ráírta az ambuláns lapra, mikor jelenjen meg újra. A betegnek emiatt sokszor vissza kellett mennie a háziorvoshoz az új beutalóért. Éppen ezt a felesleges kört szüntetik meg most. Ráadásul ezzel a rendszerrel az a jelenség is eltűnik, hogy a visszarendelt betegek személyesen vagy telefonon próbálnak meg időpontot kérni, ami sokszor órákat vett el az életükből. Októbertől a betegek konkrét időpontra tudnak jelentkezni kontrollvizsgálatra.

 

Szegedi hírek

A dosszié további cikkei
Hírlevél feliratkozás
Ne maradjon le a delmagyar.hu legfontosabb híreiről! Adja meg a nevét és az e-mail-címét, és mi naponta elküldjük Önnek a legfontosabb híreinket!

Rovatunkból ajánljuk

További hírek a témában
Portfóliónk minőségi tartalmat jelent minden olvasó számára. Egyedülálló elérést, országos lefedettséget és változatos megjelenési lehetőséget biztosít. Folyamatosan keressük az új irányokat és fejlődési lehetőségeket. Ez jövőnk záloga.
  
Regionális hírportálok
Bács-Kiskun - baon.huBaranya - bama.huBékés - beol.huBorsod-Abaúj-Zemplén - boon.huCsongrád - delmagyar.huDunaújváros - duol.huFejér - feol.huGyőr-Moson-Sopron - kisalfold.huHajdú-Bihar - haon.huHeves - heol.huJász-Nagykun-Szolnok - szoljon.huKomárom-Esztergom - kemma.huNógrád - nool.huSomogy - sonline.huSzabolcs-Szatmár-Bereg - szon.huTolna - teol.huVas - vaol.huVeszprém - veol.huZala - zaol.hu
Közélet
magyarnemzet.huszabadfold.huhirtv.huorigo.hu
Gazdaság
vg.hufigyelo.huagrokep.hu
Magazin
astronet.huautomotor.hulakaskultura.hulikebalaton.hunapidoktor.humindmegette.hutravelo.hudietaesfitnesz.huvitorlazasmagazin.huvidekize.hutvmusor.hu
Bulvár
borsonline.huripost.humetropol.hulife.hushe.hu
Szolgáltatás
ingatlanbazar.hufreemail.hukoponyeg.huvidea.hulapcentrum.hu
Rádió
radio1gong.huhirfm.hu