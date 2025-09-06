Vigyázat! Új szabály a beutalónál, sok beteg bajba kerülhet, ha nem figyel

Október elsejétől nem elég a korábbi szakorvosi ambuláns lap, szakorvosi beutaló is kell majd a kontrollvizsgálathoz – derült ki egy új jogszabályból. Augusztus 28-án jelent meg a Magyar Közlönyben az „egyes belügyi tárgyú kormányrendeletek módosításáról” szóló jogszabály, amely átírta a TB-ellátásról szóló törvény végrehajtását alakító kormányrendelet azon passzusát, amely a szakorvosi ellátásra visszarendelésről szól. A hír csütörtökön végigfutott a magyar sajtón, ám a Belügyminisztérium szerint az újságírók félreértették a változtatást. Szó sincs arról, hogy az eddigi gyakorlattól eltérően a szakorvosi kontrollvizsgálathoz is új beutaló kellene majd.

Októbertől változik a beutaló szabálya: a kontrollvizsgálatok időpontját a szakorvos adja ki, amit a betegek maguk is át tudnak foglalni. Fotó: Shutterstock

A beutaló szabályai változnak

A változtatás mindössze technikai jellegű, és épp a betegutak egyszerűsítését szolgálja. A kontrollvizsgálatok időpontját a szakorvosok már akkor kiadják, amikor felírják a beutalót, ha pedig az időpont nem lenne megfelelő a páciensnek, akkor online vagy a 1812-es telefonszámon átfoglalhat akár másik intézménybe is. Ez utóbbira eddig nem volt lehetőségük. A beutaló a szakorvos által megjelölt időpontig, de legalább 90 napig érvényes – vagyis nem válhat a vizsgálat előtt érvénytelenné.

Az eddigi rendszer úgy működött, hogy a szakorvos, ha visszahívta kontrollra a páciensét, ráírta az ambuláns lapra, mikor jelenjen meg újra. A betegnek emiatt sokszor vissza kellett mennie a háziorvoshoz az új beutalóért. Éppen ezt a felesleges kört szüntetik meg most. Ráadásul ezzel a rendszerrel az a jelenség is eltűnik, hogy a visszarendelt betegek személyesen vagy telefonon próbálnak meg időpontot kérni, ami sokszor órákat vett el az életükből. Októbertől a betegek konkrét időpontra tudnak jelentkezni kontrollvizsgálatra.