1 órája
Vigyázat! Új szabály a beutalónál, sok beteg bajba kerülhet, ha nem figyel
Egyszerűsödik a betegek élete a szakorvosi visszarendelésre szóló beutalási rend módosításával. Ha nem jó a beutalóra írt időpont, a beteg maga is átfoglalhatja, és nem kell telefonálni vagy sorban állni, ha a felülvizsgálatra időpontot kér.
Október elsejétől nem elég a korábbi szakorvosi ambuláns lap, szakorvosi beutaló is kell majd a kontrollvizsgálathoz – derült ki egy új jogszabályból. Augusztus 28-án jelent meg a Magyar Közlönyben az „egyes belügyi tárgyú kormányrendeletek módosításáról” szóló jogszabály, amely átírta a TB-ellátásról szóló törvény végrehajtását alakító kormányrendelet azon passzusát, amely a szakorvosi ellátásra visszarendelésről szól. A hír csütörtökön végigfutott a magyar sajtón, ám a Belügyminisztérium szerint az újságírók félreértették a változtatást. Szó sincs arról, hogy az eddigi gyakorlattól eltérően a szakorvosi kontrollvizsgálathoz is új beutaló kellene majd.
A beutaló szabályai változnak
A változtatás mindössze technikai jellegű, és épp a betegutak egyszerűsítését szolgálja. A kontrollvizsgálatok időpontját a szakorvosok már akkor kiadják, amikor felírják a beutalót, ha pedig az időpont nem lenne megfelelő a páciensnek, akkor online vagy a 1812-es telefonszámon átfoglalhat akár másik intézménybe is. Ez utóbbira eddig nem volt lehetőségük. A beutaló a szakorvos által megjelölt időpontig, de legalább 90 napig érvényes – vagyis nem válhat a vizsgálat előtt érvénytelenné.
Az eddigi rendszer úgy működött, hogy a szakorvos, ha visszahívta kontrollra a páciensét, ráírta az ambuláns lapra, mikor jelenjen meg újra. A betegnek emiatt sokszor vissza kellett mennie a háziorvoshoz az új beutalóért. Éppen ezt a felesleges kört szüntetik meg most. Ráadásul ezzel a rendszerrel az a jelenség is eltűnik, hogy a visszarendelt betegek személyesen vagy telefonon próbálnak meg időpontot kérni, ami sokszor órákat vett el az életükből. Októbertől a betegek konkrét időpontra tudnak jelentkezni kontrollvizsgálatra.
