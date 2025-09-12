szeptember 12., péntek

A béke szigete

34 perce

Egyetlen utcából áll, kútról hordják a vizet, még sincs eladó ház ebben a kis faluban – és ez nem véletlen – galériával

Címkék#Maros-töltés#Bökény#utca

Továbbra is csend és a béke szigete, eladó ház viszont már egyáltalán nincs a Maros töltése mentén, egyetlen utcából álló apró külterületi településen. A közigazgatásilag Magyarcsanádhoz tartozó, húsz-harminc házból álló Bökényben jártunk.

Szabó Imre

– Magyarcsanádra nősültem, onnan költöztem ide 1973-ban. Akkor a homokkitermelőnél dolgoztam, aztán hivatásos vadász lettem, egészen nyugdíjas koromig. Azért jöttem ide, mert itt van a vadászterület közepe – vallotta meg a bökényi Domokos Gábor. A hivatalosan külterületi lakóhelyként nyilvántartott, közigazgatásilag Magyarcsanádhoz tartozó, onnan 4 kilométerre lévő Bökény egyetlen utcából áll – sokan úgy emlegetik, mint a béke szigetét. Domokos Gábor azt mondta, itt ivóvíz nincs, fúrt kutat használnak mosdásra, fürdésre. Fával fűtenek és ha vásárolni akarnak mondjuk ásványvizet, kocsiba kell ülniük. Ezért viszont tényleg bőségesen kárpótolja az itt élőket a békesség, a nyugalom és a természet közelsége – no meg a kertészkedés.

Bökény egyik régi lakója, Domokos Gábor áll a fa kapuja mellett
Bökény egyik régi lakója, Domokos Gábor

A honfoglalás óta lakott

A település helyén valószínűleg a honfoglalás idején is laktak már. Erre nemcsak régészeti lelet, de a határban látható kunhalom is utal. A mai Bökényt bő száz esztendeje dohánytermesztők népesítették be újra. Ha az ember most végigsétál a Maros-töltéssel párhuzamosan futó egyetlen bökényi utcán, láthat üresen álló, romos házakat, többségük azonban lakott, szépen felújított. Mintegy húsz-harminc ingatlan található. Magyarcsanád polgármestere, Farkas János azt mondta, az önkormányzat igyekszik az itt élők életkörülményeit javítani, 2022-ben például leaszfaltozták az egyetlen utca úttestjét. Erre 46 millió forintot költöttek központi támogatással.

Bökényi házsor, előtte paddal, biciklivel és motorral
Bökényi utcakép. Fotó: Szabó Imre

Bökényben nincs eladó ház

Kíváncsiak lettünk volna, mennyiért lehet házat venni Bökényben, de kiderült, jó ideje semennyiért. 

– Eladó ház itt nincs – állította határozottan Horváth István mezőgazdasági vállalkozó, aki itt nőtt fel, mindig is itt élt és mindenkit ismer. Ő az egyetlen, aki elmondhatja ezt magáról. Mint mondta, évekkel ezelőtt volt legutóbb, hogy valaki beköltözött ide. Akkoriban főleg románok vásároltak itt ingatlanokat, többen közülük azóta is itt laknak. Neki egyébként van egy lánya és egy fia. Előbbi Apátfalván lakik, utóbbi viszont – az édesapa reményei szerint – lehet, hogy bökényi marad, bár nem a mezőgazdasággal foglalkozik: gyári munkás Makón.

Továbbra is csend és a béke szigete Bökény

Fotók: Szabó Imre

 

