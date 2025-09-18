szeptember 18., csütörtök

Diána névnap

23°
+21
+13
Mai évfordulókHírt küldök beHírlevél
Árak

1 órája

A Bor téren aranyáron mérik a bort, a legdrágábbat mégis egy nap alatt elkapkodták – galériával

Címkék#borok#árak#fesztivál

A legdrágább bort már az első napon szinte teljesen elkapkodták Szeged nívós őszi fesztiválján. A Bor téren nem spórolnak a vendégek - igaz, nem is nagyon tudnak. Megnéztük, mi mennyibe kerül idén.

Timár Kriszta

Igazi klasszikus, őszi időben élvezhetik a szegediek a Bor tér idei programsorozatát: délutánonként szikrázó napsütésben, este kissé hűvösebb időben lehet üldögélni a Dóm téren, ahol mintegy 200 kiállító, köztük 100 borászat várja az érdeklődőket. Általában órákat töltenek itt a vendégek, a finom nedűk mellett beszélgetnek, nézelődnek a borászatok kínálatában. De mennyibe kerül egy felhőtlen este a rendezvényen? Ennek jártunk utána.

Hajmeresztő árak a Bor téren.
A Bor tér az ősz egyik legnépszerűbb szegedi programja, több száz bor közül választhatnak az érdeklődők. Fotó: Török János

Egyetlen deciliter bor 2700 forint

A költségek a borospohárral indulnak: a visszaváltható 1500 forint, ha szeretnénk haza is vinni a feliratos üvegpoharat, 1800 forint az ára. Ami a bele valót illeti, a legolcsóbb borok deciliterje 550 forinttól indul, a legdrágábból pedig ugyanennyi 2700 forintba kerül. Utóbbi exkluzív bort az Istvándy Pincészetnél láttuk. A Hegyikristály nevű fehérbor a Badacsony ritka szőlőfajtájából, a kéknyelűből készült. A 2019-es évjáratú szőlőből készült ital, mely limitált darabszámban készült, 2020-ban az ország bora címet kapta meg. 

– Három kartonnal hoztunk Szegedre, de már csak egy van belőle – mesélte a második nap délutánján Varga Viktor.

Must, limonádé és szörp is van a Bor téren

Úgy tűnik tehát, hogy a minőségi borokon nem spórolnak a Bor tér vendégei, akik a borokon kívül más italokat is vásárolhatnak a területen. A pálinka mellett van limonádé – ebből fél liter 900-100 forint körül mozog. Az üdítő szintén egy ezres, az ásványvíz 700 forint, a házi szörp deciliterje 250 forint, a szódáé pedig 100 forint, bár van, ahol egy üveg bor mellé ingyen adnak belőle egy szifonnal. Találtunk igazi különlegességeket is. Van például bodzafröccs: a szörppel felturbózott fröccsből közel fél liter 1600 forintba kerül. És láttunk vörös mustot is, abból 250 forint egy deciliter.

Meglepő árak ellenében mulatozhatunk a Bor téren

Fotók: Török János

Nem olcsó itt megvacsorázni

Természetesen a bor mellé ételt is vásárolhatunk a Bortéren. A lepények ára 2700 és 4200 forint között mozog, a gyros pitában 3500 forint, a sima lángos 1500 forint, a kenyérlángos 2700 forint, a hamburger 4500 forint. Ami a klasszikus melegkonyhát illeti, az ételadagok 10 dekánként 1100 forint körüli összegbe kerülnek. Ennyiért láttunk például brassóit és pékné csülköt. A sültkrumpli egyetlen adagja ugyanakkor 1600 forint – alig valamivel több, mint 10 deka a sült kolbászból vagy a sült csülökből, melyekért 1800 forintot kérnek. Aki pedig édességre vágyik, vehet kürtőskalácsot 2 ezer forintért, vagy rétest 1100 forintért.

Fontos, hogy a Bortéren csak a kézműves kiállítóknál fogadnak el készpénzt, minden más helyen Festipay vagy bankkártyával lehet fizetni.

 

 

Hírlevél feliratkozás
Ne maradjon le a delmagyar.hu legfontosabb híreiről! Adja meg a nevét és az e-mail-címét, és mi naponta elküldjük Önnek a legfontosabb híreinket!
Portfóliónk minőségi tartalmat jelent minden olvasó számára. Egyedülálló elérést, országos lefedettséget és változatos megjelenési lehetőséget biztosít. Folyamatosan keressük az új irányokat és fejlődési lehetőségeket. Ez jövőnk záloga.
  
Regionális hírportálok
Bács-Kiskun - baon.huBaranya - bama.huBékés - beol.huBorsod-Abaúj-Zemplén - boon.huCsongrád - delmagyar.huDunaújváros - duol.huFejér - feol.huGyőr-Moson-Sopron - kisalfold.huHajdú-Bihar - haon.huHeves - heol.huJász-Nagykun-Szolnok - szoljon.huKomárom-Esztergom - kemma.huNógrád - nool.huSomogy - sonline.huSzabolcs-Szatmár-Bereg - szon.huTolna - teol.huVas - vaol.huVeszprém - veol.huZala - zaol.hu
Közélet
magyarnemzet.huszabadfold.huhirtv.huorigo.hu
Gazdaság
vg.hufigyelo.huagrokep.hu
Magazin
astronet.huautomotor.hulakaskultura.hulikebalaton.hunapidoktor.humindmegette.hutravelo.hudietaesfitnesz.huvitorlazasmagazin.huvidekize.hutvmusor.hu
Bulvár
borsonline.huripost.humetropol.hulife.hushe.hu
Szolgáltatás
ingatlanbazar.hufreemail.hukoponyeg.huvidea.hulapcentrum.hu
Rádió
radio1gong.huhirfm.hu