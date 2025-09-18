A Bor téren aranyáron mérik a bort, a legdrágábbat mégis egy nap alatt elkapkodták – galériával

Igazi klasszikus, őszi időben élvezhetik a szegediek a Bor tér idei programsorozatát: délutánonként szikrázó napsütésben, este kissé hűvösebb időben lehet üldögélni a Dóm téren, ahol mintegy 200 kiállító, köztük 100 borászat várja az érdeklődőket. Általában órákat töltenek itt a vendégek, a finom nedűk mellett beszélgetnek, nézelődnek a borászatok kínálatában. De mennyibe kerül egy felhőtlen este a rendezvényen? Ennek jártunk utána.

A Bor tér az ősz egyik legnépszerűbb szegedi programja, több száz bor közül választhatnak az érdeklődők. Fotó: Török János

Egyetlen deciliter bor 2700 forint

A költségek a borospohárral indulnak: a visszaváltható 1500 forint, ha szeretnénk haza is vinni a feliratos üvegpoharat, 1800 forint az ára. Ami a bele valót illeti, a legolcsóbb borok deciliterje 550 forinttól indul, a legdrágábból pedig ugyanennyi 2700 forintba kerül. Utóbbi exkluzív bort az Istvándy Pincészetnél láttuk. A Hegyikristály nevű fehérbor a Badacsony ritka szőlőfajtájából, a kéknyelűből készült. A 2019-es évjáratú szőlőből készült ital, mely limitált darabszámban készült, 2020-ban az ország bora címet kapta meg.

– Három kartonnal hoztunk Szegedre, de már csak egy van belőle – mesélte a második nap délutánján Varga Viktor.

Must, limonádé és szörp is van a Bor téren

Úgy tűnik tehát, hogy a minőségi borokon nem spórolnak a Bor tér vendégei, akik a borokon kívül más italokat is vásárolhatnak a területen. A pálinka mellett van limonádé – ebből fél liter 900-100 forint körül mozog. Az üdítő szintén egy ezres, az ásványvíz 700 forint, a házi szörp deciliterje 250 forint, a szódáé pedig 100 forint, bár van, ahol egy üveg bor mellé ingyen adnak belőle egy szifonnal. Találtunk igazi különlegességeket is. Van például bodzafröccs: a szörppel felturbózott fröccsből közel fél liter 1600 forintba kerül. És láttunk vörös mustot is, abból 250 forint egy deciliter.