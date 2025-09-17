10 órája
Elstartolt a Bor tér, így indult Szeged egyik legnépszerűbb fesztiválja – galériával, videóval
Ma este elstartolt Szeged egyik legnépszerűbb fesztiválja. Belvárosi szüreti felvonulással és Mező Misivel indult el a Bor tér.
A Bor téren öt napon keresztül több mint száz pincészet kínálja borait, emellett finom ételek, kézműves különlegességek és élőzenei programok várják a belvárosba érkezőket.
Elstartolt a Bor tér
A programsorozat szerda este szüreti felvonulással vette kezdetét, majd 19 órakor az Árkád Szeged színpadán a hivatalos megnyitóval folytatódott. Ezt követően, 19.30-tól Mező Misi koncertje szórakoztatta a közönséget. A zenei kínálat estéről estére két színpadon váltja egymást.
Sztárok a Dóm téren
A 13. Bor tér következő napjain ismert sztárfellépők szórakoztatják a közönséget: többek között Janicsák Veca, Hevesi Tamás és Gáspár Laci is színpadra lép a Dóm téren, hogy tovább fokozza a hangulatot.
Bor tér 2025Fotók: Gémes Sándor
Aranyérmes borok a Bor téren
A Bor téren nemcsak a hangulat ígérkezik különlegesnek, hanem a poharak tartalma is. A látogatók aranyérmes, díjnyertes borászatok nedűit kóstolhatják végig, hiszen kitelepülnek mindazok a pincészetek, amelyek a 29. Szegedi Borfesztivál borversenyén arany minősítést kaptak. Így a szegediek első kézből ismerhetik meg a legjobbnak ítélt borokat, amelyek garantálják, hogy a gasztronómiai élmény legalább olyan maradandó lesz, mint a Bor tér pezsgő hangulata.
Egy gyűjtögető szeméthegye miatt patkányok uralják Makó egyik utcáját, a lakók felháborodtak
Felújítást tervez? Orvosi szolgáltatást keres? Kíváncsi az állásajánlatokra? Kikapcsolódásra vágyik?