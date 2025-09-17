Elstartolt a Bor tér, így indult Szeged egyik legnépszerűbb fesztiválja – galériával, videóval

A Bor téren öt napon keresztül több mint száz pincészet kínálja borait, emellett finom ételek, kézműves különlegességek és élőzenei programok várják a belvárosba érkezőket.

Szüreti felvonulással startolt el a Bor tér. Fotó: Gémes Sándor

Elstartolt a Bor tér

A programsorozat szerda este szüreti felvonulással vette kezdetét, majd 19 órakor az Árkád Szeged színpadán a hivatalos megnyitóval folytatódott. Ezt követően, 19.30-tól Mező Misi koncertje szórakoztatta a közönséget. A zenei kínálat estéről estére két színpadon váltja egymást.

Sztárok a Dóm téren

A 13. Bor tér következő napjain ismert sztárfellépők szórakoztatják a közönséget: többek között Janicsák Veca, Hevesi Tamás és Gáspár Laci is színpadra lép a Dóm téren, hogy tovább fokozza a hangulatot.