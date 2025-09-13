45 perce
Hamarosan nyit a Bor tér, elhoztuk a sztárfellépők névsorát
A becsengetéssel véget ért a nyár, de Szeged pörög tovább. Belvárosi szüreti felvonulással és Mező Misivel startol hamarosan a Bor tér. Mutatjuk a további sztárfellépőket.
Még egy hete sincs, hogy a Szegedi Szabadtéri Játékok nézőterének utolsó alkotóelemeit elszállították, hamarosan újra megtelik élettel a Dóm tér: indul a 13. Bor tér Szegeden. Öt napon át több mint száz pincészet borait lehet majd kóstolni, de kínálnak majd ételeket, kézműves portékákat is, és persze élőzenei programokkal is csábítják a szegedieket a belvárosba.
Szeged bora is megkóstolható lesz
Aranyérmes, díjnyertes borászatok nedűi is megkostólhatók lesznek.
Kitelepül a 29. Szegedi Borfesztivál borversenyén arany minősítésre zsűrizett borokat készítő valamennyi pincészet.
Köztük az a Babits Borászat is, amelynek 2019-es, 6 puttonyos BABITS Tokaji Aszú bora nyerte el idén a Szeged bora címet.
Sztárfellépőkkel pezseg a Bor tér
A fesztivál első napján, szeptember 17-én este fél hétkor szüreti menet indul a Széchenyi térről: borlovagrendek, táncegyüttesek, a Gyantár zenekar és pónifogat kíséri a zenés felvonulást a Kárász utca–Dugonics tér–Dóm tér útvonalon. A hivatalos megnyitó után a színpadon Mező Misi indítja be a hangulatot. A zenei programok két színpadon váltják majd egymást estéről estére.
A további napokon a következő sztárfellépők várhatók: csütörtökön Janicsák Veca és a humorista Sipos Orsolya, pénteken Hevesi Tamás és a Bud Spencer & Terence Hill Emlékzenekar, szombaton Gáspár Laci, vasárnap a Maszkura és a Tücsökraj zenekar lép színpadra.
Karbantartás miatt módosul a közlekedés, ezek a legfontosabb tudnivalók