Reggelivel és ingyenes szervízzel várták azt, aki bringával gurult be a Szegedi Tudományegyetemre – videóval

Címkék#Európai Mobilitási Hét és Autómentes Nap#Bringás reggeli#környezetvédelem#Szegedi Tudományegyetem#kerékpár

Guminyomás rendben, fék beállítva, energiaszint feltöltve: így indult a hét az SZTE hallgatóinak a TIK előtt. A Bringás reggeli szép számmal vonzotta a fiatalokat.

Delmagyar.hu

Müzli szeletet és almát, valamint limonádét és teát kaptak a Szegedi Tudományegyetem azon hallgatói a József Attila Tanulmányi és Információs Központ (TIK) előtt hétfőn délelőtt, akik kerékpárral vagy rollerrel érkeztek az egyetemi könyvtár épületéhez. Az SZTE bringás reggelit az autómentes nap keretében rendezték. A finomságokon túl ráadásul gyors szerviz is várta a fiatalokat és környezetbarát járgányaikat

Biciklit szerel egy férfi az SZTE bringás reggeli rendezvényén
Főképp fék- és váltóbeállítás, pumpálás és olajozás zajlott a bringás reggeli gyors szervizében. Fotó: Török János

Bringás reggeli: az SZTE is beszállt az autómentes hétbe

Mátyás Dénes, az SZTE fenntarthatóságért felelős igazgatóhelyettese rámutatott, hogy szeptember 16-22. között zajlik az európai mobilitási hét, szeptember 22-e pedig minden évben az autómentes világnap, így nem is volt kérdés, hogy a tavaszi alkalom után ősszel is megrendezik a bringás reggelit. 

– Mind a hét, mind a világnap a fenntartható közlekedési módokra szeretné felhívni a figyelmet. Ezek propagálása a Szegedi Tudományegyetem számára is kiemelten fontos. A hallgatók nagy számban járnak biciklivel, ami nagy öröm, reméljük, hogy a bringás reggelivel is tudjuk buzdítani mind az egyetem, mind a város polgárait a két kerékkel közlekedésre – mondta, majd hozzátette, az egyetem tematikus programokkal és kurzusok meghirdetésével is igyekszik népszerűsíteni a fenntarthatóságot a fiatalok körében, valamint az infrasturkturális fejlesztések során is nagy figyelmet fordítanak a környezetbarát megoldásokra.

Majszolás, javítás, olajozás, példamutatás a TIK előtt

Az ideiglenes szervizpontot az Urban Legend Kerékpárbolt és Szerviz szakemberei létesítették a TIK előtt. Ingyenesen mérték fel a hallgatók kerékpárjának állapotát, és kisebb javításokat is végeztek a helyszínen. A délelőtt folyamán szinte szünet nélkül cserélődtek a kerékpárok a szerelőállványon. Pataki Attila kerékpárszerelő elmondta, hogy főképp fék- és váltóbeállításokat, kerékpumpálást, olajozást és teljes állapotfelmérést végzett a bicikliken. Ha nagyobb javítást igényelt egy kerékpár, akkor arról is részletes tájékoztatást adott gazdájának árbecsléssel együtt. 

A résztvevő hallgatók nagy örömmel fogadták a lehetőséget és a finomságokat is, néhányan közülük azonban csibészes mosollyal hozzátették, hogy persze akkor lenne tökéletes a rendezvény, ha egy-két kredit is járna a bringás reggeliért.

