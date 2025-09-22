szeptember 22., hétfő

Rejtélyes találkozás

40 perce

Vajon ki lakik a Búvár tó környékén? Szakértő válaszol a találgatásokra

Címkék#élőlény#cukiság#rejtély

Újabb különös állat bukkant fel Szegeden. A Búvár tó környékén lettek rá figyelmesek, azonban a lakosok csak találgatnak, hogy mi lehet valójában. Szakértőt kérdeztünk róla, hogy vajon mi a helyes válasz.

Kis Zoltán

Lapunk írt már váratlanul felbukkant juhpárról és egyéb érdekes esetekről, de a természet nem nyugszik és újabb meglepetéssel kecsegteti a szegedieket a Búvár tó környékén. 

Búvár tó
A Búvár tó rejtélye: meglepő állat bukkant fel a vízparton. Fotó: illusztráció. 

A Búvár tó környékén élő rejtélyes élőlény

Egy névtelen bejegyzést tett közzé egy felhasználó a Szegeden láttam és hallottam csoportban, amelyben megosztotta a különös történéseket.

– Lehetséges volna, hogy a Pláza melletti tóban vidrák élnek? Láttam ma valami kis afféle jószágot rohangálni ki-be a vízből, de messziről, és nem akartam elhinni, amit látok – fogalmazott a posztoló.

Természetesen a kommentszekcióban azonnal találgatásokba kezdtek, hogy vajon ténylegesen vidra vagy esetleg nyest, patkány vagy csak a Loch Ness-i szörny bújkál a Búvár tó vízének felszíne alatt. Utánajártunk az esetnek és szakértő segítségét kérve oldottuk meg a titokzatos rejtélyt.

A válasz, ami mindenkit lázban tart  

– Én abszolút el tudom képzelni, hogy a poszt írója valóban vidrával találkozott, ugyanis a fokozottan védett faj egyre elterjedtebb: olyan helyeken is felbukkan, ahol nem is gondolnánk – mondta Veprik Róbert, a Szegedi Vadaspark igazgatója.

– A territórium miatt a fiatal hímek egyre gyakrabban bukkannak fel ilyen helyeken, de inkább azt tudom elképzelni, hogy csupán kóbor állatként van a Búvár tónál, nem tartósan – folytatta. 

– Ezek az állatok olyan helyeket keresnek, ahol a táplálékból nincs hiány – egészítette ki.

A kommentelők találgatásait sem vethetjük el teljesen

­– Természetesen, ha lenne fotó, lábnyom, vagy bármi egyéb jellegű bizonyíték, akkor pontosabb választ tudnék adni. Azt sem lehet elvetni, hogy ténylegesen egy rágcsáló volt, de a vidrák egyre szélesebb körben való elterjedését tekintve azt tudom mondani, hogy látok arra esélyt, hogy tényleg vidra éldegél a tó környékén – magyarázta a vadaspark igazgatója.

 

 

