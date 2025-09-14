A bajnok elárulta, hogyan élte túl a brutális chiliversenyt: a világ legerősebb paprikája is az asztalra került – videóval

A Bánya BBQ & Blues Fesztivál egyik legjobban várt programja a szombat esti chilievő verseny volt. Idén először pénzdíjassá tették a megmérettetést: a győztes 60 ezer, a második helyezett 30 ezer, a harmadik pedig 10 ezer forinttal távozhatott a férfias megmérettetésről. A program a Lángoló harapások versenysorozat 18. állomása volt, ennek megfelelően igai profik is ringbe szálltak. Itt volt Tatabánya, Baja, Békés és a tavalyi szőregi bajnok is – talán ennek is volt köszönhető, hogy az előzetesen nevezőknek végül csak nagyjából a harmada jelent meg a kezdéskor. A többiek valószínűleg a mezőnyt látva visszaléptek – bár ahogy a program moderátora, Bóka Ödön fogalmazott, a bajnoki cím semmit nem jelent, minden fejben dől el. Az ország legkeményebb chilievő bajnoka – aki azzal vált híressé, hogy 50 darabot megevett a világ legerősebb paprikájából – lapunknak felidézte: élete első chilievő versenyét ő is úgy nyerte meg és győzött le korábbi bajnokot, hogy korábban nem vett részt ilyen megmérettetésen.

Rengetegen szurkoltak a chilievő verseny résztvevőinek szombat este. Fotó: DM

Aki a tejhez nyúlt, kiesett

Összesen 10 versenyző ült asztalhoz Szőregen, akik összesen 8 féle paprikát ettek, fokozatosan haladva az egyre csípősebb felé.

– Mindegyik finom, de amit vegyvédelmi ruhában hoznak, attól azért lehet félni – készítette fel a versenyzőket Bóka Ödön, aki az első néhány körben a közönséggel is kóstoltatta a szerinte beugró szintűnek sem nevezhető paprikákat. Ennek köszönhetően egyébként lett egy újabb versenyzője a mezőnynek: egy fiatalember egy ilyen kóstolás után döntött úgy, hogy beszáll.

A verseny szabálya egyértelmű volt: a teljes paprikát meg kell rágni és le kell nyelni. Aki a tejhez vagy bármilyen folyadékhoz nyúl, kiesik. Hogy milyen kemény mezőny gyűlt össze, jól mutatja, hogy az első kiesőre a 4. körig kellett várni, amikor már bőven egymillió feletti SHU értékű paprikát eszegettek. Összehasonlításképpen: a legerősebb cseresznyepaprika nagyjából 5 ezer SHU.

A világ legerősebb paprikája is terítékre került a chilievő versenyen

A versenyben természetesen enni kellett a világ legerősebb paprikáját, a Carolina Reaper-t is, melynek átlagos csípőssége másfél millió SHU. És mivel még ez sem szórta meg kellőképpen a mezőnyt, az utolsó körökben már egyszerre 4-6 paprikát is el kellett pusztítani, a döntőben pedig az számított, ki eszi meg leggyorsabban az elé kitett paprikákat. A két döntős összesen közel 20 darab chilipaprikát evett meg a versenyen.