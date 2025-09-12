Gyűjts pecsétet a Civil Piacon, miközben megismered azokat, akik a közösségért dolgoznak

Szeptember második szombatján ismét benépesül a Mars téri piac Jysk előtti része – nem a szokásos kofák, hanem szegedi civil szervezetek és nonprofit intézmények standjai várják az érdeklődőket. A 11. Civil Piac remek alkalom arra, hogy közelebbről is megismerkedhessünk, kik dolgoznak nap mint nap a közösségért: legyen szó környezetvédelemről, szociális segítségnyújtásról, kulturális programokról vagy épp ifjúsági kezdeményezésekről.

A Talentum Alapítvány és a Szegedi Városkép és Piac szervezésében immár tizenegyedik alkalommal várja az érdeklődőket a Civil Piacra. Illusztráció: Shutterstock

Idén új formában tér vissza a pecsétgyűjtés

Idén megújult formában tér vissza a népszerű pecsétgyűjtő játék is! Ezúttal nem elég csak végigsétálni a standokon: kilenc szervezet kérdezz-felelek játékkal vár, hogy valóban megismerd munkájuk lényegét. Ha sikerül összegyűjtened mind a kilenc pecsétet, akkor útleveledet ajándékra válthatod be!

Délelőtti programok, különleges látványosságok

A Civil Piachoz hűen, ez alkalommal is izgalmas programok és különleges látványosságok színesítik a délelőttöt: reggeli torna, mazsorett bemutató, de még capoeira is várja az odaérkezőket.

Ezeken túl szemtanúi lehetünk az alábbi programoknak

country tánc

meridián torna

kyokushin karate és mediball bemutató

A Civil Piac kitelepült szervezetei

A megjelent 20 szervezet interaktív bemutatókon, játékokon és tanácsadáson keresztül ismertetik meg a tevékenységüket. A kitelepülők zöme az egészségügyben, környezet- és állatvédelemben, illetve szociális, ifjúsági vagy kulturális színtereken tevékenykedik.

A következő szervezetekkel találkozhatunk