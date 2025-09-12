szeptember 12., péntek

Mária névnap

Szegedi hírek

37 perce

Gyűjts pecsétet a Civil Piacon, miközben megismered azokat, akik a közösségért dolgoznak

Címkék#program#civil szervezet#piac

Izgalmas programok, helyi civil szervezetek és rengeteg meglepetés. A Talentum Alapítvány és a Szegedi Városkép és Piac szervezésében immár tizenegyedik alkalommal várja az érdeklődőket a Civil Piacra.

Kis Zoltán

Szeptember második szombatján ismét benépesül a Mars téri piac Jysk előtti része – nem a szokásos kofák, hanem szegedi civil szervezetek és nonprofit intézmények standjai várják az érdeklődőket. A 11. Civil Piac remek alkalom arra, hogy közelebbről is megismerkedhessünk, kik dolgoznak nap mint nap a közösségért: legyen szó környezetvédelemről, szociális segítségnyújtásról, kulturális programokról vagy épp ifjúsági kezdeményezésekről. 

A Civil Piac várja az érdeklődőket.
A Talentum Alapítvány és a Szegedi Városkép és Piac szervezésében immár tizenegyedik alkalommal várja az érdeklődőket a Civil Piacra. Illusztráció: Shutterstock

Idén új formában tér vissza a pecsétgyűjtés 

Idén megújult formában tér vissza a népszerű pecsétgyűjtő játék is! Ezúttal nem elég csak végigsétálni a standokon: kilenc szervezet kérdezz-felelek játékkal vár, hogy valóban megismerd munkájuk lényegét. Ha sikerül összegyűjtened mind a kilenc pecsétet, akkor útleveledet ajándékra válthatod be!

Délelőtti programok, különleges látványosságok

A Civil Piachoz hűen, ez alkalommal is izgalmas programok és különleges látványosságok színesítik a délelőttöt: reggeli torna, mazsorett bemutató, de még capoeira is várja az odaérkezőket. 

Ezeken túl szemtanúi lehetünk az alábbi programoknak 

  • country tánc 
  • meridián torna 
  • kyokushin karate és mediball bemutató 

A Civil Piac kitelepült szervezetei 

A megjelent 20 szervezet interaktív bemutatókon, játékokon és tanácsadáson keresztül ismertetik meg a tevékenységüket. A kitelepülők zöme az egészségügyben, környezet- és állatvédelemben, illetve szociális, ifjúsági vagy kulturális színtereken tevékenykedik. 

A következő szervezetekkel találkozhatunk 

  • Alternatíva Egyesület
  • CÖLI Lisztérzékenyek Egyesület
  • D2 Ifjúsági Központ
  • Együtt a Kisállatokért Alapítvány
  • Fénysugár Medicina Egyesület
  • Horizont Rehabilitációs Közhasznú Alapítvány
  • Ifjúsági Elsősegélynyújtók Országos Egyesülete (IFELORE)
  • Jóga a Mindennapi Életben Egyesület
  • Macskamenedék Egyesület
  • Napos Oldal a Sérült Emberekért Alapítvány
  • Nem Adom Fel Alapítvány
  • Osu-no Seishin Harcművész Sportegyesület
  • Rákbetegek Országos Szervezete Szegedi Napforduló Szolgálata
  • Sclerosis Multiplexes Betegek Csongrád-Csanád Megyei Egyesülete
  • Szegedi Gombász Egyesület
  • Szegedi Nemzeti Színház
  • SZMJVÖ ESZI Dr. Farkasinszky Terézia Ifjúsági Drogcentrum
  • Talentum Alapítvány az Önkéntesség Támogatásáért
  • Tisza-parti Cukorbetegek Egyesülete

 

Szegedi hírek

