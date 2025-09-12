1 órája
Gyűjts pecsétet a Civil Piacon, miközben megismered azokat, akik a közösségért dolgoznak
Izgalmas programok, helyi civil szervezetek és rengeteg meglepetés. A Talentum Alapítvány és a Szegedi Városkép és Piac szervezésében immár tizenegyedik alkalommal várja az érdeklődőket a Civil Piacra.
Szeptember második szombatján ismét benépesül a Mars téri piac Jysk előtti része – nem a szokásos kofák, hanem szegedi civil szervezetek és nonprofit intézmények standjai várják az érdeklődőket. A 11. Civil Piac remek alkalom arra, hogy közelebbről is megismerkedhessünk, kik dolgoznak nap mint nap a közösségért: legyen szó környezetvédelemről, szociális segítségnyújtásról, kulturális programokról vagy épp ifjúsági kezdeményezésekről.
Idén új formában tér vissza a pecsétgyűjtés
Idén megújult formában tér vissza a népszerű pecsétgyűjtő játék is! Ezúttal nem elég csak végigsétálni a standokon: kilenc szervezet kérdezz-felelek játékkal vár, hogy valóban megismerd munkájuk lényegét. Ha sikerül összegyűjtened mind a kilenc pecsétet, akkor útleveledet ajándékra válthatod be!
Délelőtti programok, különleges látványosságok
A Civil Piachoz hűen, ez alkalommal is izgalmas programok és különleges látványosságok színesítik a délelőttöt: reggeli torna, mazsorett bemutató, de még capoeira is várja az odaérkezőket.
Ezeken túl szemtanúi lehetünk az alábbi programoknak
- country tánc
- meridián torna
- kyokushin karate és mediball bemutató
A Civil Piac kitelepült szervezetei
A megjelent 20 szervezet interaktív bemutatókon, játékokon és tanácsadáson keresztül ismertetik meg a tevékenységüket. A kitelepülők zöme az egészségügyben, környezet- és állatvédelemben, illetve szociális, ifjúsági vagy kulturális színtereken tevékenykedik.
A következő szervezetekkel találkozhatunk
- Alternatíva Egyesület
- CÖLI Lisztérzékenyek Egyesület
- D2 Ifjúsági Központ
- Együtt a Kisállatokért Alapítvány
- Fénysugár Medicina Egyesület
- Horizont Rehabilitációs Közhasznú Alapítvány
- Ifjúsági Elsősegélynyújtók Országos Egyesülete (IFELORE)
- Jóga a Mindennapi Életben Egyesület
- Macskamenedék Egyesület
- Napos Oldal a Sérült Emberekért Alapítvány
- Nem Adom Fel Alapítvány
- Osu-no Seishin Harcművész Sportegyesület
- Rákbetegek Országos Szervezete Szegedi Napforduló Szolgálata
- Sclerosis Multiplexes Betegek Csongrád-Csanád Megyei Egyesülete
- Szegedi Gombász Egyesület
- Szegedi Nemzeti Színház
- SZMJVÖ ESZI Dr. Farkasinszky Terézia Ifjúsági Drogcentrum
- Talentum Alapítvány az Önkéntesség Támogatásáért
- Tisza-parti Cukorbetegek Egyesülete
Szegedi hírek
