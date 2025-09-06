szeptember 6., szombat

Kikapcsolódás mindenki számára

1 órája

Dolgozóival együtt ünnepelte jubileumát és a Családbarát munkahely címet a HSZC – galériával

Címkék#családi nap#családbarát munkahely#HSZC

Családbarát munkahely lett a Hódmezővásárhelyi Szakképzési Centrum. A megtisztelő címet egy évig viselhetik. A családbarát munkahely szombaton egy nagyszabású családi napot szervezett a központi szervezete dolgozóinak.

Kovács Erika

A tízéves Hódmezővásárhelyi Szakképzési Centrum „Családbarát munkahely” címmel büszkélkedhet, amit egy nagyszabású családi rendezvénnyel tettek emlékezetessé. 

családbarát munkahely
A hétköznapokban mindenki egyensúlyozik a család és a munkahely között, a „Családbarát munkahely” címmel kitüntetett HSZC dolgozói most slackline hevederen is egyensúlyozhattak. Fotó: Kovács Erika

Ezúttal a központi szervezet dolgozóinak nyújtottak élményt

– A családi nap ötlete a nyár elején merült fel, amikor a Kulturális és Innovációs Minisztériumtól átvehettük a „Családbarát munkahely” címet, amihez 5 millió forintos támogatást kaptunk. Úgy gondoltuk, hogy a Hódmezővásárhelyi Szakképzési Centrum megalakulásának 10. évfordulója alkalmából a HSZC központi szervezete dolgozóinak is szeretnénk élményt nyújtani, ezért szereztük meg a mai családi programot itt, Vásárhelyen, a Sun Cityben – mondta Kincses Tímea, a Hódmezővásárhelyi Szakképzési Centrum főigazgatója.

Családbarát munkahely – minőségi munkára inspirál

A „Családbarát munkahely” címet megtiszteltetésnek tekintik, egy évig viselhetik.

– A sikert az előzte meg, hogy a Centrum olyan tevékenységeket folytat és olyan munkakörülményeket biztosít a dolgozók számára, ahová örömmel jönnek be és olyan körülmények várják őket, amelyek minőségi munkára inspirál – említette meg Kincses Tímea. 

Családbarát munkahely a Hódmezővásárhelyi Szakképzési Centrum

Fotók: Kovács Erika

Arcfestéstől a wakeboardig

A centrum dolgozói és családtagjaik, mintegy 100-120-an vettek részt a programon, ahol minden korosztály talált a kedvére valót.

– A kisgyerekeket arcfestéssel, kézműves foglalkozásokkal, arcfestéssel és csillámtetoválással is vártuk. Az időjárás is kedvező, úgyhogy a felnőttek a vízipályát is kipróbálhatták. Lehetett wakeboardozni, akik pedig az ügyességi képességeiket kívánták próbára tenni kipróbálhatták a slackline egyensúlyozó hevedert vagy az airtrack szőnyeget is – tudtuk meg Ambrus Norberttől, a Hódmezővásárhelyi Szakképzési Centrum kancellárjától. Volt zumba bemutató és közös tánc is. A program zárásaként pedig a megasztáros Kiszel Jennifer adott koncertet.

Az 5 millió forintos támogatás jóvoltából, a tervek szerint, minden hónapban szerveznek valamilyen programot, lesz nyelvoktatás és olyan tréning is, ami a hatékonyabb munkavégzést segíti, vagy akár a család és a munkahely közötti egyensúly megtalálását. 

 

