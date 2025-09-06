Dolgozóival együtt ünnepelte jubileumát és a Családbarát munkahely címet a HSZC – galériával

A tízéves Hódmezővásárhelyi Szakképzési Centrum „Családbarát munkahely” címmel büszkélkedhet, amit egy nagyszabású családi rendezvénnyel tettek emlékezetessé.

A hétköznapokban mindenki egyensúlyozik a család és a munkahely között, a „Családbarát munkahely” címmel kitüntetett HSZC dolgozói most slackline hevederen is egyensúlyozhattak. Fotó: Kovács Erika

Ezúttal a központi szervezet dolgozóinak nyújtottak élményt

– A családi nap ötlete a nyár elején merült fel, amikor a Kulturális és Innovációs Minisztériumtól átvehettük a „Családbarát munkahely” címet, amihez 5 millió forintos támogatást kaptunk. Úgy gondoltuk, hogy a Hódmezővásárhelyi Szakképzési Centrum megalakulásának 10. évfordulója alkalmából a HSZC központi szervezete dolgozóinak is szeretnénk élményt nyújtani, ezért szereztük meg a mai családi programot itt, Vásárhelyen, a Sun Cityben – mondta Kincses Tímea, a Hódmezővásárhelyi Szakképzési Centrum főigazgatója.

Családbarát munkahely – minőségi munkára inspirál

A „Családbarát munkahely” címet megtiszteltetésnek tekintik, egy évig viselhetik.

– A sikert az előzte meg, hogy a Centrum olyan tevékenységeket folytat és olyan munkakörülményeket biztosít a dolgozók számára, ahová örömmel jönnek be és olyan körülmények várják őket, amelyek minőségi munkára inspirál – említette meg Kincses Tímea.