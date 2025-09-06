1 órája
Dolgozóival együtt ünnepelte jubileumát és a Családbarát munkahely címet a HSZC – galériával
Családbarát munkahely lett a Hódmezővásárhelyi Szakképzési Centrum. A megtisztelő címet egy évig viselhetik. A családbarát munkahely szombaton egy nagyszabású családi napot szervezett a központi szervezete dolgozóinak.
A tízéves Hódmezővásárhelyi Szakképzési Centrum „Családbarát munkahely” címmel büszkélkedhet, amit egy nagyszabású családi rendezvénnyel tettek emlékezetessé.
Ezúttal a központi szervezet dolgozóinak nyújtottak élményt
– A családi nap ötlete a nyár elején merült fel, amikor a Kulturális és Innovációs Minisztériumtól átvehettük a „Családbarát munkahely” címet, amihez 5 millió forintos támogatást kaptunk. Úgy gondoltuk, hogy a Hódmezővásárhelyi Szakképzési Centrum megalakulásának 10. évfordulója alkalmából a HSZC központi szervezete dolgozóinak is szeretnénk élményt nyújtani, ezért szereztük meg a mai családi programot itt, Vásárhelyen, a Sun Cityben – mondta Kincses Tímea, a Hódmezővásárhelyi Szakképzési Centrum főigazgatója.
Családbarát munkahely – minőségi munkára inspirál
A „Családbarát munkahely” címet megtiszteltetésnek tekintik, egy évig viselhetik.
– A sikert az előzte meg, hogy a Centrum olyan tevékenységeket folytat és olyan munkakörülményeket biztosít a dolgozók számára, ahová örömmel jönnek be és olyan körülmények várják őket, amelyek minőségi munkára inspirál – említette meg Kincses Tímea.
Családbarát munkahely a Hódmezővásárhelyi Szakképzési CentrumFotók: Kovács Erika
Arcfestéstől a wakeboardig
A centrum dolgozói és családtagjaik, mintegy 100-120-an vettek részt a programon, ahol minden korosztály talált a kedvére valót.
– A kisgyerekeket arcfestéssel, kézműves foglalkozásokkal, arcfestéssel és csillámtetoválással is vártuk. Az időjárás is kedvező, úgyhogy a felnőttek a vízipályát is kipróbálhatták. Lehetett wakeboardozni, akik pedig az ügyességi képességeiket kívánták próbára tenni kipróbálhatták a slackline egyensúlyozó hevedert vagy az airtrack szőnyeget is – tudtuk meg Ambrus Norberttől, a Hódmezővásárhelyi Szakképzési Centrum kancellárjától. Volt zumba bemutató és közös tánc is. A program zárásaként pedig a megasztáros Kiszel Jennifer adott koncertet.
Az 5 millió forintos támogatás jóvoltából, a tervek szerint, minden hónapban szerveznek valamilyen programot, lesz nyelvoktatás és olyan tréning is, ami a hatékonyabb munkavégzést segíti, vagy akár a család és a munkahely közötti egyensúly megtalálását.
Megvan, melyik gumikacsa volt a leggyorsabb idén – lezajlott a szegedi jótékonysági verseny a Tiszán – galériával
A Halfesztiválon csak szegedi halászlé készült, de nem a verseny volt a legfontosabb – galériával, videóval