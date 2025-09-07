Gazdátlan hagyatékok nyomában: Eötvös György felfedi a rejtélyes vasláda 500 éves titkát

A családfakutatás rejtélyekkel és izgalmakkal teli világába enged bepillantást a Nemzetiségek Háza jövő heti programja. A díszvendég Eötvös György családfakutató lesz, aki 34 éve foglalkozik törvényszéki genealógiával. Dióhéjban: a genealogia kutatás segít feltárni és azonosítani az ősöket. Noha alapvetően családfakutató, cége klasszikus értelemben mégsem fogad ügyfeleket, és nem vállal megbízásokat magánszemélyektől. Elsődleges „megbízói” ugyanis nem emberek, hanem hagyatékok. Azok közül is egy vasdoboz rendkívüli tartalma ihlette meg legújabb könyve megírására, amelynek lehengerlő történetét szeptember 11-én 18 órától osztja meg a szegedi közönséggel.

A családfakutatás rejtelmeibe vezeti be közönségét Eötvös György. Leleplezi a könyvében szereplő, ritka kincset rejtő vasláda legnagyobb titkát is. Illusztráció: Shutterstock

Törvényszéki családfakutatás: ahol a megbízó a hagyaték

Eötvös György 1991-től foglalkozik a családfakutatás egy felettébb speciális ágával: gazdátlan örökségek jogos örököseit kutatja fel munkatársaival.

– A cégem nem a klasszikus családfakutatással foglalkozik, nem megrendelésre dolgozunk. Családfákat építünk, de abból a célból, hogy gazdátlan hagyatékok jogos örököseit kutassuk fel, amelyeket egyébként az állam örökölne. Kelet-Európa 13 országában és Amerikában is dolgozunk. Amikor elkezdtük, a kilencvenes években könyvtárakban, levéltárakban, plébániákon zajlott a kutatás, ma már jórészt az interneten. A több mint három évtized alatt igen komoly adatbázist építettünk már ki – mondta el a családtörténész, aki arra is kitért, hogy

egy gazdátlan hagyaték jogos örökösének felkutatása igényelhet két napot, de fél évet is.

Kincset rejtett a rozsdás vasládika, de a legnagyobb titok még hátravan

A szegedi beszélgetés fókuszában egy gazdátlanná vált ingatlanban talált, rejtélyes vasláda szokatlan tartalma áll majd. Egy több mint ötszáz éven átívelő családi krónika, amelynek lapjain egy család 1558 és 1987 közötti történetének fejezetei bontakoznak ki.

– A történet egy pici faluból indul, Kesztölcről, ahol még a kakaskukorékolás volt az egyetlen esemény, és ahol a családfő még jobbágy volt. Aztán a családtörténeti naplóban gyakorlatilag végigkísérhetjük a család felemelkedését, hogyan költöznek egyik városból a másikba, Esztergomba, majd Budapestre, hogyan jut a család minden generációval feljebb a ranglétrán, azzal párhuzamosan hogyan csökken a gyerekek száma, ugyanakkor hogyan gyorsulnak fel egyre inkább az események – mondta el Eötvös György, majd megjegyezte, hogy noha családi krónikáról van szó,

mégis olyan történelmi jelentőségű eseményeket is érint a történet, mint például Esztergom várának ostroma, az 1763-as komáromi földrengés, amely a legnagyobb erősségű földmozgás volt a mai Magyarország területén, az 1867-es kiegyezés és a világháborúk.

A szerző a csütörtöki, szegedi pódiumbeszélgetésen egyrészt a családfakutatás kulisszatitkaiba enged bepillantást, másrészt elárulja, hogy miért a Boszorkánytánc címet kapta könyve, de a vasládika legnagyobb titkát is a Nemzetiségek Háza közönségének fedi majd fel.

Eötvös Györggyel Sinka Márta, a Somogyi-könyvtár munkatársa fog beszélgetni.