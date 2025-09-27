Különleges árpás süteményekkel és egy kihívással emlékeztek meg Székács Elemérről – galériával

A rendezvényen megkoszorúzták Árpádhalom valaha élt leghíresebb lakosa, Székács Elemér neves növénynemesítő emléktábláját. Róla nevezték el a családi napot.

A csapatok számára jó kis túrát jelentett az Árpád-halomig tartó séta. Fotó: Kovács Erika

Székács Elemér, a híres növénynemesítő

Magyarországon a növénynemesítés egyik legjelesebb képviselője Székács Elemér volt, aki egész életét a mezőgazdaságnak szentelte. Arra törekedett, hogy a paraszti gazdaságokban is ellenőrzött vetőmagot használjanak. Több tucat gabonafajta nemesítése kötődik a nevéhez. Azt vallotta, hogy jó termést csak jól előkészített talajon, kiváló minőségű, ellenőrzött vetőmaggal lehet elérni.

Székács Elemér a világhírű magyar búzafajták jövőjét alapozta meg. Nemesített zabot, árpát, olajlent, lucernát, kendert, ricinust, de nevéhez köthető például a Putyi kukorica nemesítése is.

Nemcsak kiváló kutató volt, de nagyszerű ember is. Még a Tanácsköztársaság alatt sem bántották. A cselédek érdekében is sok jót tett, például cselédházakat épített.

Családi nap: 9 csapat, 9 állomás

– Évek hosszú sora óta rendezzük meg a Székács napot, így adózva az egykori növénynemesítő emléke előtt. Idén az árpa volt a kiemelt növényünk – mondta Vágó Miklós, Árpádhalom polgármestere. A Székács nap egy családi nap. Minden évben várják a jelentkezőket egy akadályversenyre, amely a névadó Székács Elemérhez és az adott év kiemelt növényéhez kapcsolódik.

Most 9 csapat jelentkezett, akiknek 9 akadályt kellett leküzdeniük. Ezek közül az egyik legnehezebb az volt, hogy ki kellett gyalogolniuk a falu határában lévő Árpád-halomhoz, aminek a tetején áll Makovecz Imre Életfája. Az egyik feladatot itt kellett megoldaniuk a résztvevőknek.