Különleges árpás süteményekkel és egy kihívással emlékeztek meg Székács Elemérről – galériával
Árpádhalmon idén is megrendezték a Székács Elemér Családi Napot, ezúttal az árpa jegyében. Megemlékeztek a neves növénynemesítőről is. Idén olyan süteményeket vártak a sütiversenyre, amikben árpa is volt. A családi nap legfontosabb eseménye az akadályverseny volt.
A rendezvényen megkoszorúzták Árpádhalom valaha élt leghíresebb lakosa, Székács Elemér neves növénynemesítő emléktábláját. Róla nevezték el a családi napot.
Székács Elemér, a híres növénynemesítő
Magyarországon a növénynemesítés egyik legjelesebb képviselője Székács Elemér volt, aki egész életét a mezőgazdaságnak szentelte. Arra törekedett, hogy a paraszti gazdaságokban is ellenőrzött vetőmagot használjanak. Több tucat gabonafajta nemesítése kötődik a nevéhez. Azt vallotta, hogy jó termést csak jól előkészített talajon, kiváló minőségű, ellenőrzött vetőmaggal lehet elérni.
Székács Elemér a világhírű magyar búzafajták jövőjét alapozta meg. Nemesített zabot, árpát, olajlent, lucernát, kendert, ricinust, de nevéhez köthető például a Putyi kukorica nemesítése is.
Nemcsak kiváló kutató volt, de nagyszerű ember is. Még a Tanácsköztársaság alatt sem bántották. A cselédek érdekében is sok jót tett, például cselédházakat épített.
Családi nap: 9 csapat, 9 állomás
– Évek hosszú sora óta rendezzük meg a Székács napot, így adózva az egykori növénynemesítő emléke előtt. Idén az árpa volt a kiemelt növényünk – mondta Vágó Miklós, Árpádhalom polgármestere. A Székács nap egy családi nap. Minden évben várják a jelentkezőket egy akadályversenyre, amely a névadó Székács Elemérhez és az adott év kiemelt növényéhez kapcsolódik.
Most 9 csapat jelentkezett, akiknek 9 akadályt kellett leküzdeniük. Ezek közül az egyik legnehezebb az volt, hogy ki kellett gyalogolniuk a falu határában lévő Árpád-halomhoz, aminek a tetején áll Makovecz Imre Életfája. Az egyik feladatot itt kellett megoldaniuk a résztvevőknek.
9 csapat versengett a Székács Elemér Családi NaponFotók: Kovács Erika
A program végén ebéd várta a résztvevőket
A programot a TOP Plusz Program „Helyi Humán Fejlesztések Nagymágocson és Árpádhalmon” pályázat forrásából valósították meg. A Székács Napon süteményversenyt is rendeztek, erre árpás süteményekkel lehetett nevezni.
Délben minden csapatot paprikás krumplival vendégeltek meg, az ebéd végén pedig lekváros buktával, amit a falu kemencéjében sütöttek.
