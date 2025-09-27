szeptember 27., szombat

Adalbert névnap

19°
+22
+12
Mai évfordulókHírt küldök beHírlevél
Családi nap

38 perce

Különleges árpás süteményekkel és egy kihívással emlékeztek meg Székács Elemérről – galériával

Címkék#Székács nap#Árpádhalom#családi nap

Árpádhalmon idén is megrendezték a Székács Elemér Családi Napot, ezúttal az árpa jegyében. Megemlékeztek a neves növénynemesítőről is. Idén olyan süteményeket vártak a sütiversenyre, amikben árpa is volt. A családi nap legfontosabb eseménye az akadályverseny volt.

Kovács Erika

A rendezvényen megkoszorúzták Árpádhalom valaha élt leghíresebb lakosa, Székács Elemér neves növénynemesítő emléktábláját. Róla nevezték el a családi napot.

Családi nap
A csapatok számára jó kis túrát jelentett az Árpád-halomig tartó séta. Fotó: Kovács Erika

Székács Elemér, a híres növénynemesítő

Magyarországon a növénynemesítés egyik legjelesebb képviselője Székács Elemér volt, aki egész életét a mezőgazdaságnak szentelte. Arra törekedett, hogy a paraszti gazdaságokban is ellenőrzött vetőmagot használjanak. Több tucat gabonafajta nemesítése kötődik a nevéhez. Azt vallotta, hogy jó termést csak jól előkészített talajon, kiváló minőségű, ellenőrzött vetőmaggal lehet elérni.

Székács Elemér a világhírű magyar búzafajták jövőjét alapozta meg. Nemesített zabot, árpát, olajlent, lucernát, kendert, ricinust, de nevéhez köthető például a Putyi kukorica nemesítése is. 

Nemcsak kiváló kutató volt, de nagyszerű ember is. Még a Tanácsköztársaság alatt sem bántották. A cselédek érdekében is sok jót tett, például cselédházakat épített.

Családi nap: 9 csapat, 9 állomás

– Évek hosszú sora óta rendezzük meg a Székács napot, így adózva az egykori növénynemesítő emléke előtt. Idén az árpa volt a kiemelt növényünk – mondta Vágó Miklós, Árpádhalom polgármestere. A Székács nap egy családi nap. Minden évben várják a jelentkezőket egy akadályversenyre, amely a névadó Székács Elemérhez és az adott év kiemelt növényéhez kapcsolódik. 

Most 9 csapat jelentkezett, akiknek 9 akadályt kellett leküzdeniük. Ezek közül az egyik legnehezebb az volt, hogy ki kellett gyalogolniuk a falu határában lévő Árpád-halomhoz, aminek a tetején áll Makovecz Imre Életfája. Az egyik feladatot itt kellett megoldaniuk a résztvevőknek.

9 csapat versengett a Székács Elemér Családi Napon

Fotók: Kovács Erika

A program végén ebéd várta a résztvevőket

A programot a TOP Plusz Program „Helyi Humán Fejlesztések Nagymágocson és Árpádhalmon” pályázat forrásából valósították meg. A Székács Napon süteményversenyt is rendeztek, erre árpás süteményekkel lehetett nevezni.

Délben minden csapatot paprikás krumplival vendégeltek meg, az ebéd végén pedig lekváros buktával, amit a falu kemencéjében sütöttek.

Google News 

A legfrissebb Csongrád-Csanád vármegyei hírekért kövess minket a Delmagyar.hu Google News oldalán is!

 

Hírlevél feliratkozás
Ne maradjon le a delmagyar.hu legfontosabb híreiről! Adja meg a nevét és az e-mail-címét, és mi naponta elküldjük Önnek a legfontosabb híreinket!
Portfóliónk minőségi tartalmat jelent minden olvasó számára. Egyedülálló elérést, országos lefedettséget és változatos megjelenési lehetőséget biztosít. Folyamatosan keressük az új irányokat és fejlődési lehetőségeket. Ez jövőnk záloga.
  
Regionális hírportálok
Bács-Kiskun - baon.huBaranya - bama.huBékés - beol.huBorsod-Abaúj-Zemplén - boon.huCsongrád - delmagyar.huDunaújváros - duol.huFejér - feol.huGyőr-Moson-Sopron - kisalfold.huHajdú-Bihar - haon.huHeves - heol.huJász-Nagykun-Szolnok - szoljon.huKomárom-Esztergom - kemma.huNógrád - nool.huSomogy - sonline.huSzabolcs-Szatmár-Bereg - szon.huTolna - teol.huVas - vaol.huVeszprém - veol.huZala - zaol.hu
Közélet
magyarnemzet.huszabadfold.huhirtv.huorigo.hu
Gazdaság
vg.hufigyelo.huagrokep.hu
Magazin
astronet.huautomotor.hulakaskultura.hulikebalaton.hunapidoktor.humindmegette.hutravelo.hudietaesfitnesz.huvitorlazasmagazin.huvidekize.hutvmusor.hu
Bulvár
borsonline.huripost.humetropol.hulife.hushe.hu
Szolgáltatás
ingatlanbazar.hufreemail.hukoponyeg.huvidea.hulapcentrum.hu
Rádió
radio1gong.huhirfm.hu