Majdnem belehalt – Curtis őszintén beszélt a függőségről és az újrakezdésről Makón – galériával
Fiatal korában élsportoló volt, még alkoholt sem fogyasztott, aztán rapperként, sikerei csúcsán elragadta a kábulat. Curtis nem csak azt mondta el, milyen út vezetett számára a pokolba, de azt is, hogyan szabadult meg a drogfüggőség rabságából.
– Csodálkozom, hogy ezt az egészet egyáltalán túléltem. Nem volt könnyű, de rendeztem soraimat – mondta makói előadásán pénteken Curtis, azaz Széki Attila. A népszerű előadó, akit természetesen fellépni is meghívtak a Hagymafesztiválra, a helyi Kábítószerügyi Egyeztető Fórum felkérésére beszélt fiataloknak a zsúfolásig megtelt Hagymaházban drogfüggőségéről és gyógyulásáról. A rendezvényt a fórum elnöke, Czirbus Gábor makói alpolgármester nyitotta meg, a rapper beszélgetőtársa Kodácz Csengele volt.
A társaság húzta a bele a sikerek idején
Curtis elmondta, fiatal korában élsportoló volt: az Újpestben focizott, az ifjúsági válogatottban is játszott, így aztán még alkoholt sem fogyasztott soha. Előadóként többek között a Majdnem belehaltam című számmal vált ismertté és makói előadása címéül is ezt választotta. Egyrészt azért, mert pokoljárása akkor kezdődött, amikor befutott, másrészt azért, mert tényleg majdnem belehalt abba, amit át kellett élnie.
– Mindjárt a kokainnal kezdtem, és ennek a rabja is lettem – vallotta meg. Igazából az a társaság húzta ebbe a világba be, amelyik a sikerek idején mellé csapódott. Nagyon gyorsan eljutott oda, hogy a fellépések előtt egy nappal, illetve aznapra ugyan leállt vele, de a hét többi napján gyakorlatilag végig be volt állva. Ez évekig ment így. Egy idő után paranoiás kényszerképzetei is támadtak, például hogy valaki van a lakásban és meg akarja ölni. És amint egy kicsit jobban lett, újrakezdte.
Curtis, a függőségről és az újrakezdésrőlFotók: Szabó Imre
A drogfüggőség mindent elvett Curtistől
Hiába keresett rengeteget, a végére adósságai voltak és elvesztette a zenekarát. Majka 2018-ban, épp a SZIN-en jelentette be a közönségnek, hogy Curtis kábítószerezik. A fényt az alagút végén akkor látta meg, amikor megtudta, fia születik. Elment egy elvonókúrára, amit becsülettel végig is csinált. Ezt követően először visszaesett, mert ugyanahhoz a társasághoz tért vissza, amelyik a lejtőre csábította – aztán rájött, ezen is változtatnia kell. Kezelése azóta is folyik. A sóvárgás időnként még mindig előtör belőle, de ma már a sport az, ami feltölti – a szivarozás pedig megnyugtatja.
– Három éve kaptam egy új esélyt. Az Isten megadta, hogy miután rendeztem a soraimat, a produkcióm újra sikeres. A bulizós társaságokba már nem hívnak, de nem is bánom: tök jó hazamenni, van egy csodás feleségem és egy szép gyerekem. Ezerszer jobban érzem magam – mondta.