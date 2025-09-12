Majdnem belehalt – Curtis őszintén beszélt a függőségről és az újrakezdésről Makón – galériával

– Csodálkozom, hogy ezt az egészet egyáltalán túléltem. Nem volt könnyű, de rendeztem soraimat – mondta makói előadásán pénteken Curtis, azaz Széki Attila. A népszerű előadó, akit természetesen fellépni is meghívtak a Hagymafesztiválra, a helyi Kábítószerügyi Egyeztető Fórum felkérésére beszélt fiataloknak a zsúfolásig megtelt Hagymaházban drogfüggőségéről és gyógyulásáról. A rendezvényt a fórum elnöke, Czirbus Gábor makói alpolgármester nyitotta meg, a rapper beszélgetőtársa Kodácz Csengele volt.

A drogfüggőségről hitelesen beszélt a makói fiataloknak Curtis. Fotó: Szabó Imre

A társaság húzta a bele a sikerek idején

Curtis elmondta, fiatal korában élsportoló volt: az Újpestben focizott, az ifjúsági válogatottban is játszott, így aztán még alkoholt sem fogyasztott soha. Előadóként többek között a Majdnem belehaltam című számmal vált ismertté és makói előadása címéül is ezt választotta. Egyrészt azért, mert pokoljárása akkor kezdődött, amikor befutott, másrészt azért, mert tényleg majdnem belehalt abba, amit át kellett élnie.

– Mindjárt a kokainnal kezdtem, és ennek a rabja is lettem – vallotta meg. Igazából az a társaság húzta ebbe a világba be, amelyik a sikerek idején mellé csapódott. Nagyon gyorsan eljutott oda, hogy a fellépések előtt egy nappal, illetve aznapra ugyan leállt vele, de a hét többi napján gyakorlatilag végig be volt állva. Ez évekig ment így. Egy idő után paranoiás kényszerképzetei is támadtak, például hogy valaki van a lakásban és meg akarja ölni. És amint egy kicsit jobban lett, újrakezdte.